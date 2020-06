Amerikkalaisia teknologiayhtiöitä seuraava Nasdaq-osakeindeksi nousi maanantaina uuteen ennätykseen. Indeksi nousi maanantaina kaupankäynnissä 0.36 prosenttia ja päätyi päivän päätteeksi 9 849.43:een pisteeseen.

Nasdaq on näin Yhdysvaltojen kolmesta seuratuimmasta osakeindeksistä ensimmäinen, joka on elpynyt täysin koronaviruspandemian aiheuttamasta pörssiromahduksesta. Muista keskeisistä osakeindekseistä Dow Jones on yhä noin 7 prosenttia ja S&P 500 noin 5 prosenttia helmikuun edellisen huipun alapuolella.

Tänä keväänä Nasdaq-indeksi kävi alimmillaan maaliskuun 23. päivä 6 860.674 pisteessä. Sen jälkeen indeksi on noussut 44 prosenttia.

Osakkeet ovat kallistuneet voimakkaasti niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa kevään romahduksen jälkeen muun muassa keskuspankkien elvytyksen avittamana.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi maanantaina 9 644,82 pisteeseen, mikä on noin 10 prosenttia helmikuun 11. edellisen huipun alapuolella. Alimmillaan indeksi kävi maaliskuun 18. päivä. Sen jälkeen osakkeet Helsingin pörssissä ovat kallistuneet noin 41 prosenttia.