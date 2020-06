Ranskalaiset ilmailualan yritykset saavat valtiolta 15 miljardin euron tukipaketin koronaviruspandemian aiheuttamien menetysten kattamiseksi, maan hallitus kertoi tiistaina. Tukipaketilla hallitus yrittää suojella alan työpaikkoja.

”Julistamme hätätilan ilmailualan pelastamiseksi, jotta se voi kehittyä kilpailukykyisemmäksi”, valtiovarainministeri Bruno Le Maire sanoi lehdistötilaisuudessa.

”Jos emme olisi puuttuneet tilanteeseen heti, kolmasosa alan työpaikoista olisi kadonnut. Se tarkoittaa noin 100 000 työpaikkaa alan 300 000:sta suorasta ja epäsuorasta työpaikasta.”

Ranskassa on merkittävä ilmailualan teollisuuden keskittymä. Alan suurin yritys on Toulousessa pääkonttoriaan pitävä lentokonevalmistaja Airbus. Yrityksen ympärille on syntynyt satojen alihankkijoiden verkosto.

Airbus on suurissa vaikeuksissa, sillä koronaviruspandemian vuoksi lentoyhtiöt ovat pistäneet konetilaukset jäihin. Lentoyhtiöiden kansainvälinen etujärjestö Iata arvioi tiistaina, että lentoyhtiöiden yhteenlasketut tappiot tältä vuodelta nousevat globaalisti yli 80 miljardiin euroon. Jopa 1,5 miljardia lentomatkaa saattaa jäädä tekemättä tänä vuonna.

Jo aiemmin Ranskan valtio on ilmoittanut, että lentoyhtiö Air France–KLM saa seitsemän miljardin euron lainat suoraan valtiolta tai valtion takaamana. Tällä rahalla yhtiö voi toteuttaa suunnittelemansa lähes sadan koneen hankinnan Airbusilta.

Osana tukipakettia valtio aikaistaa sotilaskonehankintoja Airbusilta. Lisäksi pk-yrityksille luodaan oma tukirahasto. 1,5 miljardia euroa osoitetaan ”hiilineutraalin” lentokoneen kehitystyöhön.

Le Maire ei ole huolissaan siitä, että Yhdysvallat tai muut maat pitäisivät Ranskan yhtiöilleen tarjoamaa tukea kilpailua vääristävänä valtiontukena. Yhdysvallat on aiemminkin protestoinut Airbusin saamia tukia. Airbusin keskeisin kilpailija on amerikkalainen Boeing.

”Me emme aio olla idiootteja, jotka antavat satojentuhansien työpaikkojen kadota ja sanoa vain että ’anteeksi, nämä ovat säännöt, meillä ei ole muuta mahdollisuutta’”, Le Maire sanoi.

Myös muut teollisuudenalat Ranskassa ovat saaneet mittavia valtiontukia koronapandemian vuoksi. Presidentti Emmanuel Macron on luvannut maan autoteollisuudelle 8 miljardin euron tukipaketin.