Saksalainen urheilu- ja vaatejätti Adidas lupasi tiistaina, että 30 prosenttia yhtiöön palkattavista työntekijöistä Yhdysvalloissa tulee olemaan mustia tai latinoita, kertoo uutistoimisto AFP.

Lupauksen taustalla ovat Yhdysvalloissa noin kaksi viikkoa jatkuneet laajat rasisminvastaiset mielenosoitukset, jotka alkoivat, kun aseistamaton, mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin kovaotteisessa pidätyksessä.

Kyseistä poliisia, Derek Chauvinia, syytetään nyt vakavista rikoksista, kuten toisen ja kolmannen asteen murhasta, jotka vastaavat Suomessa lähinnä tappoa ja kuolemantuottamusta.

”Viime viikkojen tapahtumat ovat saaneet meidät kaikki miettimään, mitä me voisimme tehdä niille kulttuurisille, koko järjestelmää koskeville voimille, jotka ylläpitävät rasismia”, Adidaksen toimitusjohtaja Kasper Rørsted sanoi.

Adidaksen työntekijät ovat aiemmin kritisoineet työnantajaansa siitä, ettei se tee tarpeeksi taistelussa rasismia vastaan.

Palkkauslupauksen lisäksi Adidas ilmoitti, että seuraavien neljän vuoden aikana se lisää afroamerikkalaisia tukevien ohjelmiensa rahoitusta 20 miljoonalla dollarilla. AFP:n mukaan kyseessä on muun muassa ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea mustia yhteisöjä liikunnan avulla.

Adidas lupasi myös rahoittaa 50 stipendiä mustille työntekijöilleen joka vuosi viiden vuoden ajan.

”Ymmärrämme, että taistelun rasismia vastaan on oltava jatkuvaa ja aktiivista. Meidän täytyy toimia paremmin”, Adidaksen lausunnossa sanottiin.

Adidas julkisti lupauksensa samana päivänä, jolloin George Floyd haudattiin.

Adidaksen lisäksi monet muutkin yritykset, kuten urheiluväline- ja vaatevalmistaja Nike, ovat tehneet vastaavanlaisia lupauksia.

Adidaksen Twitter-tilillä jaettiin 30. toukokuuta Niken julkaisema video, jossa sanottiin: ”Tämän kerran, älä tee sitä. Älä teeskentele, ettei Yhdysvalloissa ole ongelmaa.”

Nike on tunnettu mainoslauseestaan Just do it (”Tee se”).

Videon yhteydessä Adidaksen tilillä kirjoitettiin: ”Yhdessä pystymme kulkemaan eteenpäin. Yhdessä pystymme tekemään muutoksen.”