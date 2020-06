Lentoyhtiö Finnairin osake on ollut kovassa nousussa torstaina. Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen osakkeilla on käyty runsaasti kauppaa, ja arvo on korkeimmillaan ollut yli kaksinkertainen keskiviikon päätöskurssiin nähden.

Eilinen oli viimeinen päivä, kun merkintäoikeuksiin oikeuttavilla osakkeilla käytiin kauppaa. Tästä päivästä lähtien Finnairin osakkeita ostavat eivät saa osakkeistaan merkintäoikeuksia. Aiemmin vanhalla osakkeella sai merkitä kymmenen uutta 0,40 eurolla. Se oli eräänlainen alennus vanhoille osakkeenomistajille.

Osakkeen uusi laskennallinen arvo oli 0,72 euroa. Torstaina puolenpäivän aikoihin arvonnousu vaihteli 100–115 prosentin välillä. Ylimmillään osakkeen hinta oli 1,68 euroa.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen oli noususta ymmällään. Hän uskoo, että merkintäoikeuden irtoaminen osakkeesta on merkittävä tekijä muutoksessa, mutta hän pitää yllättävänä, miksi arvo on kääntynyt niin selkeään nousuun.

”En ymmärrä, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Toimialalta ei ole tullut olennaisia uutisia, ja muutenkin lentosektori on ollut sellaisessa 5–10 prosentin laskussa. Kyllä tämä hyvin erikoista on”, Viljakainen hämmästelee.

Hänen mukaansa merkintäoikeusanti saattaa joskus tuottaa myyntipaineita ja tehdä tilanteesta ainakin päivätasolla hyvin arvaamattoman. Finnairin tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen.

”Ihan mikä tahansa tilanne, jossa osakkeen kurssi nousee kymmeniä prosentteja yhtenä päivänä ilman mitään merkittäviä uutisia yhtiöstä tai toimialalta, on erittäin erikoinen.”

Torstai-iltapäivästä nousu alkoi muuttua maltillisemmaksi. Finnairin osake oli puoli kolmelta noussut noin 1,19 euroon. Nousua oli 65 prosenttia.

Viljakainen uskoo tilanteen normalisoituvan.

”Olisin yllättynyt, jos tilanne ei ainakin jossain määrin normalisoituisi lähipäivinä. Oletan, että hinta hakeutuu lähemmäs ainakin sitä eilistä päätöskurssia”, Viljakainen arvioi.

Osakeannin tarkoitus oli Finnairille korjata pääomarakennettaan. Se tarjosi enintään liki 1,3 miljardia uutta osaketta.

Finnair on kärsinyt koronaviruspandemiasta runsaasti. Viljakainen luonnehtii kriisiä lentotoimialan ja Finnairin historian pahimmaksi.

”Lähivuosien näkymät ovat hyvin hankalat. Vielä ei ole selkeitä merkkejä siitä, että toimiala toipuisi pomppupallon tavalla. Yleinen konsensus alalla on, että vuoden 2019 tason saavuttaminen vaatii vähintään kaksi vuotta, ehkä kolme tai neljäkin. Ennustettavuus on toki heikko”, hän sanoo.