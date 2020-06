Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults sanoo osanneensa odottaa Suomen päätöstä matkustusrajoitusten höllentämisestä.

”Päätös oli toivottu ja odotettu. Sen verran bisnesriskiä on jo otettu, että matkoja on ollut myynnissä kesäkuun alusta lähtien. Nyt sitten pääsemme niitä myös markkinoimaan.”

Torstaina Suomen hallitus ilmoitti, että 15. kesäkuuta alkaen voi matkustaa kuuteen maahan ilman rajoituksia. Maat ovat Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Näistä maista Suomeen saapuvien ei enää tarvitse jättäytyä omaehtoiseen kahden viikon karanteeniin. Muista maista saapuville omaehtoista karanteenia suositellaan jatkossakin.

Schults sanoo, että Baltiassa tautitilanne on hyvin hallinnassa. Laivayhtiön näkemyksen mukaan matkustamisrajoitukset olisi voitu poistaa heti kesäkuun alussa.

Viro on aiemmin kertonut, että suomalaiset saavat matkailla maahan ilman karanteenisuositusta. Suomen ulkoministeriö kehottaa edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista.

Viikko sitten Tallink Silja ilmoitti avaamastaan uudesta reitistä. Silja Serenade liikennöi Helsingistä Riikaan 26. kesäkuuta alkaen ja 15. elokuuta asti joka toinen päivä.

Schultsin mukaan uusi reitti on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Yllättävää on ollut latvialaisten innostus, sillä siellä on myyty neljännes matkoista.

Tallink Silja aikoo rajoittaa laivoille päästettävien matkustajien määrää, mutta yhtiö ei kerro tästä sen tarkemmin.

Laivoilla on myös rajoituksia tarjolla olevissa palveluissa, jotta ihmiset pystyisivät paremmin pitämään huolta turvaetäisyyksistään.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses kertoi torstaina toivoneensa, että matkustusrajoitukset olisi purettu samalla tavoin myös Suomen ja Ruotsin välillä. Hallitus kertoi torstaina, että sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä ja että karanteenisuositus koskee yhä Ruotsista saapuvia.

”Ilmeisesti tämä päätös mahdollistaa sentään matkustuksen Ruotsista Ahvenanmaalle, jos omistaa täällä asunnon tai mökin.”

Torstain ilmoituksen mukaan maanantaista 15. kesäkuuta alkaen rajan voi ylittää työmatkan lisäksi perheasian tai seurustelusuhteen vuoksi. Myös ne henkilöt voivat matkustaa Suomeen, jotka omistavat täällä asunnon tai vapaa-ajan asunnon.

Viking Line on myynyt Viron-matkoja jo kesäkuun alusta alkaen. Toistaiseksi kysyntä on ollut suhteellisen maltillista, mutta koko ajan kasvamaan päin, Hanses sanoo.

”Normaaliin kysyntään on kuitenkin yhä pitkä matka.”

Viime vuonna Viking Linen liiketulos oli noin 17 miljoonaa euroa. Hansesin mukaan on hyvin ”epätodennäköistä, että yhtiö tänä vuonna saavuttaisi positiivisen liiketuloksen”.

Kolmas risteily-yhtiö eli Eckerö Line aikoo palata 19. kesäkuuta mennessä normaaliin aikatauluun Viron-reiteillä.

Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen sanoo yhtiön kuitenkin rajoittavan matkustajien määrää laivoilla noin puoleen maksimikapasiteetista.

”Yleensä yhtiön tulos tehdään juhannuksen ja elokuun puolen välin aikana. Nyt siitä jäädään selvästi.”

Keronen sanoo luottavansa siihen, että kysyntä virkistyy nopeasti. Yhtiö aikoo ottaa käyttöön automatkailijoita varten uuden vuoron lauantaisin Vuosaaren satamasta Muugaan Viroon.

Torstaina kerrottiin myös kauttakulkuliikenteen avaamisesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen piti toimenpiteitä tervetulleina matkailun ja koko talouden kannalta.

”Olemme jo nähneet, miten muutokset matkustusrajoituksissa näkyvät nopeasti myös lentojen varaustilanteessa, ja asiakaskyselymme kertoo ihmisten jo suunnittelevan tulevia matkojaan.”

Turtiainen sanoi, että Finnairilla on kyky lisätä lentoja sitä mukaa, kun rajoituksia poistetaan.

Yhtiö on jo kertonut lisänneensä lentoja Malagaan heinäkuulle, kun Espanja salli taas turismin. Finnair avasi myös lennot Osloon ja Riikaan, kun maat sallivat työmatkustuksen.