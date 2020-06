Talous | Julkinen velka

Kenen rahoilla me pian elämme? HS selvitti, mistä Suomen liki 20 miljardin euron lisävelka tulee

Vaikka Suomen valtiolainan korko on surkean matala, monien sijoittajien on pakko sijoittaa siihen. Jo melkein kolmasosa velasta on EKP:n ja Suomen Pankin hallussa.