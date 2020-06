Isot eläimet, koneet sekä vaihtelevat työtilat tekevät lomittajan ammatista riskialttiin ja jopa vaarallisen. Lomittajan tehtävä on parantaa maatalousyrittäjien hyvinvointia.

Maatalouslomittaja Jan Toomela lappaa kottikärryn kukkuralleen heinää ja työntää sen liikkeelle. Hän tyhjentää kärrystä heinää pitkin ruokintapöytää. Suurin osa maitotilan 106 eläimestä työntää päänsä ruokaa kohti.

”Tavoitteena on, että lehmät syövät mahdollisimman paljon”, Toomela kertoo. Lehmän on syötävä runsaasti, jotta maitoa tulee tehokkaasti.

Heinän lisäksi lehmät syövät rehuja ja jauhoja. Mattilan maitotila kasvattaa niille syötäväksi ohraa, kauraa, vehnää, hernettä. Mailla kasvaa myös rypsiä.

Pihattonavetan vasemmalla puolella asuvat yli kolme kuukautta vanhat vasikat ja alle kaksi vuotta vanhat hiehot. Oikealla puolella ovat lypsylehmien tilat, joissa sijaitsee myös lypsyrobotti. Lehmät käyvät omia aikojaan lypsyllä, johon niitä ohjataan ruualla. Lypsyn yhteydessä lehmille on tarjolla erityisen maittavaa rehua.

Nuoret hiehot asuvat navetassa eri puolella kuin lypsylehmät. Kun talonväki on poissa, eläimet ruokkii lomittaja.

Lypsyrobotin ansiosta maatalousyrittäjän tai lomittajan ei tarvitse hoitaa lypsyjä kellon kanssa. On vain pidettävä huoli, että lehmät käyvät koneella tarpeeksi usein. Lypsyllä käyntiäkin seurataan automaattisesti. Kone kertoo, jos lehmä tuottaa liian vähän maitoa.

Toomelan työpäivä on alkanut kello kuusi, jolloin hän saapui kotoaan Hämeenlinnasta Mattilan tilalle, joka sijaitsee vartin automatkan päässä Janakkalan Tervakoskella. Toomela tuuraa tilan vanhempaa isäntää, Jussi Mattilaa, joka pitää vapaapäiviä.

Aamun ensimmäinen tehtävä on istahtaa tietokoneen ääreen tarkistamaan lehmien tilanne. Ruudulla näkyvässä taulukossa on punaisia rivejä. Punaisen rivin lehmät pitää pian ohjata lypsylle. Keltaisella näkyvät yksilöt saavat mennä lypsyrobottiin. Valkoisten rivien lehmien lypsystä on vasta vähän aikaa.

Lehmillä on aktiivisuusmittarit, jotka ilmaisevat esimerkiksi poikkeuksellisen liikkumisen. Jos lehmä on hyvin vilkas, se voi olla kiimassa. Myös vasikoita seurataan koneelta. Taulukoista näkee, jos vasikka vaikkapa juo liian vähän.

Kaikkia navetan eläimiä seurataan tietokoneelta. Esimerkiksi vasikoiden käynti juomapaikalla tallentuu kaulapannan avulla.

Lomittajan työ on kuormittavaa ja riskialtista. Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä vahvistaa, että maatalouslomittajan ammatti on yksi Suomen vaarallisimmista.

”Lomittajille tulee runsaasti ammattitauteja ja tapahtuu paljon työtapaturmia”, Mäittälä sanoo.

Yleisiä ammattitauteja ovat astma ja allerginen nuha sekä ihotaudit. Jonkin verran todetaan heikosta ergonomiasta johtuvia tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten tenniskyynärpäitä.

Työajatkin kuormittavat. Päivä on usein jaettu kahteen osaan. Aamulla työt alkavat varhain, ja toinen muutaman tunnin pätkä työskennellään iltapäivällä. Koska työmatkat voivat olla pitkiä, tauko vuorojen välillä jää lyhyeksi.

”Koko työaika tehdään töitä navetalla, mikä tuo fyysistä kuormitusta”, Mäittälä sanoo.

”Jos töitä on automatisoitu pitkälle, kuormitus on vähäisempää. Joillain tiloilla tehdään kaikki käsin, tosin sellainen on jo katoavaa kansanperinnettä.”

Lehmien, sonnien ja hevosten kaltaisten isojen eläinten kanssa sattuu vahinkoja. Erityisesti kiimassa olevat, juuri poikineet tai sairaat lehmät voivat olla vaaraksi. Pahimpien tapausten käsittelyssä voidaan käyttää nokkapihtejä tai jopa potkurautoja.

Jussi Mattilan poika, tilan toinen yrittäjä Joonas Mattila, ottaa esiin vanhat potkuraudat ja sanoo, ettei edes muista, milloin niitä on viimeksi käytetty. Lehmän sieraimiin asetettavien nokkapihtien avulla helpottuu esimerkiksi eläinlääkärin työ helpottuu. Jos eläimeen piikitetään lääkettä, sen pään täytyy pysyä paikoillaan.

Toomela tekee töitä myös lihakarjan, hevosten, sikojen ja kanojen kanssa. Hän on käynyt lomittamassa lihakarjatiloilla, joissa on jopa 600 sonnia.

”Sonnit ovat ihan eri asia kuin lehmät. Niiden karsinaan lomittaja ei saa mennä. Ne voivat vaikka tappaa”, Toomela toteaa.

Joonas Mattilalla ja Jan Toomelalla on molemmilla muistissaan tuoreet haaverit lehmien kanssa. Juuri poikinut lehmä pukkasi Mattilan pari viikkoa aiemmin poikimakarsinan aitausta vasten. Lehmä oli hermostunut, koska sen lantion hermot olivat vaurioituneet. Vasikka oli suuri ja syntyi yliajalla.

Isompi onnettomuus Mattilalle kävi pari vuotta sitten. Hän putosi navetassa rakennustelineeltä aitauksen päälle ja mursi kylkiluitaan.

”Siinä olisi voinut käydä pahemminkin”, Mattila sanoo.

Ruokailun jälkeen lehmät saattavat mennä makaamaan parsille. Käytävän liukkaaseen lattiaan tehtiin urat pari vuotta sitten, jotta lehmät eivät liukastele.

Toomela taas kertoo, miten ensi kertaa synnyttänyt lehmä eli ensikko potkaisi häntä pari kuukautta aiemmin polven ulkosyrjälle. Polvi oli kipeä kuukauden.

Suurin osa tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista liittyy potkuihin tai puremisiin. Haavereita tulee myös putoamisista, kaatumisista ja liukastumisista. Kokemus ja koulutus sekä turva- ja suojavarusteet auttavat ehkäisemään onnettomuuksia ennalta.

”Alalle hakeutuvat ihmiset ovat kiinnostuneita eläimistä. He ovat yleensä taitavia niiden kanssa ja osaavat ennakoida eläimen liikkeitä. Mutta joskus tilanteita vain sattuu, kun isojen eläinten kanssa työskentelee”, sanoo Hämeenlinnan maatalous- ja lomituspäällikkö Kaisa Tyrni.

Hän järjestelee Toomelan työvuorot ja kertoo, että kunta huolehtii myös lomittajan turvallisuudestaan. Jokaisella lomittajia tarvitsevalla tilalla pyritään tekemään virallinen turvallisuuskäynti kerran kolmessa vuodessa.

”Käynnillä tarkastellaan työtilat ja kaikki systeemit, jotka vaikuttavat lomittajan työhön. Puutumme riskitekijöihin”, Tyrni kertoo. Myös lomittajan itsensä täytyy huomauttaa turvallisuuden puutteista.

”Täytyy olla pelisilmää nähdä vaaranpaikat”, Toomela kertoo.

Hetken mietittyään hän toteaa, että Mattilan tilalla ei oikeastaan nyt ole sellaisia. Kerran lehmien pihaton lantakäytävää lakaisevan laitteen vaijeri oli katkennut, mutta Mattilat korjasivat sen ennen kuin lantaa ehti kerääntyä käytävälle haitaksi asti.

Joonas Mattila toteaa, että on kaikille parempi, jos epäkohdat korjataan heti.

”Jos ne jättää tekemättä, asiat kasautuvat”, Mattila sanoo.

Navetan käytävät esimerkiksi uritettiin pari vuotta sitten lehmien turvallisuuden vuoksi. Myös ihmiselle olisi voinut käydä huonosti liukkaalla lattialla.

Maatilat ovat kaikki erilaisia, mikä tekee niistä haastavia työympäristöjä. Koneet ja eläimet on hyvä tuntea perusteellisesti. Silti lomittamiseen ei varsinaisesti vaadita koulutusta. Monella on vähintään maatalousalan peruskoulutus, ja jotkut saattavat olla lomitustyön ohella itsekin maatalousyrittäjiä.

Työturvallisuus on parantunut vuosien varrella, ja uudet navetat ovat Toomelan mukaan yleensä turvallisia. Vanhoissa voi olla vaikka lattiassa peittämätön reikä.

”Sen paikka pitää vain tietää”, Toomela kertoo. Vaaranpaikat lisätään myös vuorolistalle.

Kun lomittaja ilmoittaa vaaranpaikasta, kunnan esimies käy tarkistamassa asian. Tämä antaa yrittäjälle määräajan, johon mennessä asia on korjattava. Jos korjausliikettä ei tapahdu, yrittäjä voi saada lomituskiellon.

Lomituskielto on paha rangaistus. Koko lomitusjärjestelmän tavoitteena on ylläpitää maatalousyrittäjien hyvinvointia ja työkykyä.

”Tämä on rankkaa työtä, ja tilalliset väsyvät. Viljelijäkin tarvitsee lomaa”, Toomela sanoo.

Lomittaja taas tarvitsee tarpeeksi aikaa työlle, mikä pitää varmistaa työvuorojen suunnittelussa. Esimerkiksi jos yksi lomittaja tulee töihin kahden yrittäjän maatilalle, pidetään huoli, että paikalla oleva yrittäjä tekee omat työnsä.

”Kiire lisää aina riskejä”, Tyrni sanoo.

Toomela sanoo, että kunta järjestää työturvallisuuskoulutusta joka toinen vuosi.

Lomittajia koulutetaan esimerkiksi asiakaspalvelussa. Hyvät suhteet tilallisiin ovat tärkeitä, sillä nopeiden sijaistamistarpeiden taustalla voi olla sairastapauksia tai jopa kuolemia.

Maatalousyrittäjien vuosilomien lomitukset maksaa valtio, joka oli varannut lomitukseen viime vuonna noin 155 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle esitettiin noin 140 miljoonan euron määrärahaa.

Kokoaikaista lomittajan työtä teki viime vuonna vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisesti Suomessa noin 3 000 ihmistä. Määrä on ollut laskussa samoin kuin lomituspalveluihin oikeutettujen maatilojen määrä.

Maatalousyrittäjät saavat vuodessa 26 lomapäivää, joiden aikana lomittaminen on yrittäjälle maksutonta. Lisäksi saatavilla on osittain tuettua ja kokonaan maksullista lomitusta.

Joonas Mattila kertoo pitävänsä yleensä enintään viiden päivän vapaita tilalta. Mattila asettaa vanhoja potkurautoja takaisin paikalleen seinälle.

Joonas Mattila tosin kertoo, ettei ole pystynyt pitämään kuukauden kesälomaa koskaan.

”Yleensä olen enintään viisi päivää poissa kerralla”, Mattila toteaa.

Toomela aloittaa työpäivänsä toisen osuuden iltapäivällä kello 15. Aamun ja iltapäivän vuorojen välissä on muutama tunti, joiden ajaksi Toomela ajaa kotiinsa Hämeenlinnaan.

Näin hän tekee jokaisena työpäivänään. Työpaikka tosin vaihtuu jopa useita kertoja viikossa.

”Pisin työmatka tulee, jos käyn Hyvinkäällä”, Toomela kertoo.

Kun lehmät on ruokittu ja pari lehmää ohjattu lypsylle, navetan pihalle kaartaa maitoauto. Maito lähtee Suomen Arlalle, joka ostaa sen maidontuottajien omistaman Hämeenlinnan osuusmeijerin kautta.

Maitoauton kuljettaja Tomi Toivola kertoo, että tilalta haetaan maitoa joka toinen päivä. Toivola täyttää säiliön, ja maitoauton lähdettyä navettarakennuksen maitosäiliöt huuhtelevat itse itsensä.

Mattilan tilalla Toomela on lomittanut jo viitenä vuotena. Kaikkiaan tilalla käy vuoden mittaan 4–5 eri lomittajaa.

”Lastaamme rehun ja heinän valmiiksi ja pumppaamme lietteen. Tavoitteena on, ettei lomittajan tarvitse tehdä konetöitä”, Mattila sanoo.

Kun valmistelut on tehty kunnolla, yksikin lomittaja saa päivän työt tehtyä. Jos hässäkkää ilmenee, toinen Mattiloista pääsee aina paikalle.

”Isä asuu tässä tilalla, ja minä asun Tervakosken keskustassa. Toinen meistä on aina puhelinsoiton päässä, kun lomittaja on täällä”, Mattila kertoo.

Lomittajat työskentelevät usein yksin ja vastaavat eläinten lisäksi koneista ja tiloista. Kun luottamus pelaa, epäkohdistakin kertominen on helpompaa.

Joonaksen isä Jussi Mattila toteaa, ettei kenestäkään kunnan tarjoamasta lomittajasta ole ollut valittamisen aihetta.

”Lomittajan työssä on tärkeää, että talo on tyytyväinen. Kun Jan on töissä, voi oikeasti olla lomalla. Hänellä on hyvä näkemys siitä, mitä pitää tehdä, ettei tule mitään sählinkiä”, Jussi Mattila sanoo.

Toomela tekee lomittajan töitä kokopäiväisesti ja toimii myös työsuojeluasiamiehenä.

”Kännykkä pitää olla aina mukana, että voi hälyttää apua. Talvella käy paljon liukastumisia, kun liikutaan tilalle ani varhain pimeällä. Saimme työnantajalta viime talvena jääpiikit kenkiin. Jos minulla ei olisi navetassa turvasaappaita jalassa, työnantajalta tulisi vähintäänkin sanomista”, Toomela listaa ja lähtee levittämään liukuhihnalta lehmien eteen putoavaa rehua.

Toomela on nyt 42-vuotias ja asunut Suomessa vuodesta 2003. Hänen piti tulla Virosta käymään vain kuukaudeksi, mutta nyt reissusta on kulunut 17 vuotta. Ensin hän muutti lomittajaksi Kuopion Nilsiään.

Jan Toomela muutti Virosta Suomeen vuonna 2003. Kuopion Nilsiässä tilanomistaja ei aluksi pitänyt Toomelaa juuri minään. Parin vuoden päästä hän luotti tilan Toomelan käsiin kahdeksi viikoksi.

Riskeistä huolimatta Toomela pitää valitsemastaan ammatista.

”Työ on vaihtelevaa. Joka päivä on erilainen, eikä pääse rutinoitumaan liikaa, mikä on hyvä asia. Tässä tapaa eri ihmisiä joka päivä.”

Hän korostaa, että tärkeintä työssä on tulla toimeen talonväen kanssa. Se onkin aina ollut hänen vahvuutensa.