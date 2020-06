Verkkokauppa Amazonista tuli suomalaiseen Delipap-yhtiöön heinäkuussa 2018, kesken kesälomien, yllättävä viesti: hankkikaa heti Britannian alv-tunnus tai siirtäkää tuotteenne pois Amazonin varastosta.

Amazon tehosti viestiä ilmoittamalla, että se hävittää tuotteet varastosta itse, jos Delipap ei toimi vaatimusten mukaisesti.

Veikkolassa sijaitseva Delipap valmistaa muun muassa Muumi baby -vaippoja ja Vuokkoset-terveyssiteitä. Viestin saapuessa Delipap oli ehtinyt muutaman kuukauden ajan tehdä verkkokauppaa Britanniassa Amazonin kautta.

Delipapissa tehtiin työtä käskettyä. Yhtiö hankki alv-tunnuksen ja lähetti sen Amazonille. Delipapin avainasiakaspäällikkö Jaakko Tikkanen oletti, että asiat ovat kunnossa ja kauppa lähtee taas käymään.

Meni muutama kuukausi, ja Tikkanen huomasi Amazonin järjestelmistä, että nyt varastossa olleita vaippoja hävitetään.

”He ehtivät tuhota puolet, ennen kuin sain jonkun Amazonista kiinni. Yhtiön kunniaksi täytyy sanoa, että se korvasi hävitetyt tuotteet avokätisesti.”

Delipapin kokemukset kertovat, että kansainvälinen verkkokauppa vaatii opettelua. Amerikkalainen Amazon saattaa vielä olla ihan omaa luokkaansa.

Delipapissa pohdittiin tuotteiden myyntiä Amazonissa jo vuonna 2016. Kesti kuitenkin lähes kaksi vuotta, ennen kuin yhtiö oli valmis kokeilemaan sitä käytännössä.

Rahallinen riski myynnin aloituksessa on pieni, Tikkanen sanoo. Amazon veloittaa 31 puntaa myyjän tilistä ja osuuden myynnistä, kun sitä syntyy.

”Aikaa se vie sitäkin enemmän, sillä tilin avaamiseen tarvitaan runsaasti erilaisia dokumentteja.”

Tikkasen mukaan Delipapissa uskottiin vahvasti, että verkkokauppaan kannattaa panostaa.

”Tiesimme, että vaipat ovat verkkokauppaan lähes täydellinen tuote. Ihmiset ostavat mielellään isomman satsin kerralla, ja vaippapakettien toimitus kotiovelle on kätevää.”

Mutta eihän se ihan niin helppoa ollut.

Aikaisemmin Delipapista oli lähtenyt kaupan keskusliikkeille tavaraa konteittain ja lavoittain.

Nyt yhtiön piti miettiä jopa pakettien koot uudelleen, niin että ne soveltuivat myytäväksi markkinapaikalla. Oli pakattava laatikoita käsin, lisättävä Amazonin tuotetarroja ja suojattava pakkauksia.

”Lähdimme liikkeelle myymällä yksittäisiä pakkauksia, sillä harva tilaa arvokasta megapakkausta, jos ei tunne brändiä eikä valmistajaa. Myynnin kehittyessä toimme suuremmat pakkauskoot myyntiin. Se on yleinen trendi Amazonissa ja tekee kaupankäynnistä myyjälle kannattavampaa.”

Yhtiö pyrki erottumaan jättimäisessä verkkokaupassa kilpailijoistaan korostamalla Muumi baby -vaippojen laatua sekä iho- ja ympäristöystävällisyyttä.

”Aloitimme räätälöimällä meidän vanhoja tuotekuvia. Sen verran tiesin jo tuolloin verkkokaupasta, että osasimme ottaa huomioon hakusanojen merkityksen.”

Tikkanen sanoo, että myynti oli alussa jopa yllättävän hyvää.

”Luvut kehittyivät mukavasti. Ongelmana oli, että en itse oikein tiennyt, että miksi niin tapahtui.”

Verkkokaupan konsultti Leevi Parsama kertoo, että yhä useampi suomalaisyritys on Delipapin tavoin pohtinut Amazonia yhtenä tapana laajentua rajojen ulkopuolelle.

Parsama toimii yhtenä asiantuntijana Business Finlandin ohjelmassa, jossa valmennetaan verkkokauppiaita. Mukana on kaikkiaan yli 300 yritystä, joista 32 ilmoitti ensi vaiheessa kiinnostuksensa lähteä mukaan Amazoniin.

”Esimerkiksi Delipapille Amazon sopii hyvin. Se myy perushyödykkeitä eli vaippoja ja terveyssiteitä. Ihan jokaiselle yritykselle Amazon ei kuitenkaan ole oikea valinta.”

Parsama muistuttaa, että Amazon ei varsinaisesti myy mitään itse, vaan on kaupankäyntialusta. Tavarantoimittajien on maksettava mainonnasta Amazonin sisällä, jotta tavara tavoittaisi potentiaaliset ostajat.

”Amazon on maailman tehokkain logistinen jakelujärjestelmä. Siellä on jo nyt hyllyssä käytännössä lähes kaikki maailman tuotteet, ja hintakilpailu on armotonta. Suuri kysymys on, miten erotut tässä joukossa.”

Hän arvioi, että Amazonissa toimii jo nyt noin viitisenkymmentä suomalaisyritystä. Parsaman mukaan yhdenkään saavutuksia ei voi vielä kuvata menestykseksi.

Parsama kannustaa yrityksiä katsomaan myös muita vaihtoehtoja kuin Amazonia. Hänen mukaansa suurin ongelma on, että Amazon pitää itsellään kaiken mahdollisen tiedon ostajista.

”Jos yhtiö myy design-tuotteita, tiedot ostajista ovat elintärkeitä. Ostajat halutaan saada takaisin verkkokauppaan ostamaan lisää. Amazonissa tätä vaihtoehtoa ei ole.”

Ja vaikka Amazonin logistiikkajärjestelmää pidetään maailman tehokkaimpana, joskus sekin saattaa kaatua. Koronakriisin aikana verkkokaupan kasvu oli niin rajua, että Amazon ilmoitti keskittyvänsä jonkin aikaa vain ”tärkeiden tuotteiden” toimituksiin.

Parsaman mukaan poikkeustilanteesta hyötyi suomalainen trampoliinivalmistaja Acon, jolla on Yhdysvalloissa tuotteita sekä omissa että Amazonin varastoissa.

”Trampoliinien tilaukset kasvoivat räjähdysmäisesti, kun perheissä haluttiin lapsille tekemistä. Monen valmistajan tuotteet olivat jumissa Amazonin varastoissa, mutta Aconin myynti kasvoi satoja prosentteja.”

Amazonin laajennuksesta Pohjoismaihin ja erityisesti Ruotsiin on puhuttu useita vuosia. Virallista tietoa yhtiö ei ole antanut, mutta moni kaupan asiantuntija uskoo Amazonin avaavan toimintojaan Ruotsissa heti ensi syksynä.

Yleinen käsitys on, että Ruotsiin ei kuitenkaan rakenneta heti suurta keskusvarastoa, vaan tuotteet lähetetään Saksasta.

Parsama uskoo joka tapauksessa, että syksystä lähtien Amazonin sivustoilla näkyy entistä enemmän suomalaisperäisiä tuotteita.

”En usko suomalaisen verkkokaupan vielä siitä mullistuvan. Se on edessä vasta vuosien päästä, kun Suomessakin on tarjolla Amazonin nopeat toimitukset.”

Delipapin tuotannosta menee vientiin nyt noin kolmisenkymmentä prosenttia. Siitä Amazonin osuus on yhä ”pieni”, mutta kasvamaan päin.

Jaakko Tikkanen ei usko, että Amazonin tulo Pohjoismaihin vaikuttaisi olennaisesti yhtiön menestykseen verkkokaupassa. Vaippayhtiölle Ruotsi on hankala markkina, sillä siellä tuotteet ovat edullisia.

”Amazon ottaa osansa myynnistä, varastoinnista, logistiikasta ja markkinoinnista. Meidän pitäisi osata matematiikka todella hyvin, jotta kauppa kannattaisi.”

Sen sijaan Tikkanen sanoo olevansa innostuneempi Amazonin kehittämästä yleiseurooppalaisesta verkkokaupasta. Yritys voi toimittaa tuotteensa yhteen paikkaan, esimerkiksi Saksan keskusvarastoon, josta Amazon jakelee tuotteet eteenpäin.

”Silloin kauppias voi ottaa kaiken irti Amazonin logistiikasta.”