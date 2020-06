Teemu Muhonen

Sanna Marin (sd) kertoi sunnun­taina pääministerin haastattelu­tunnilla Ylellä, ettei Sdp:n vaalilupaus pienten työeläkkeiden korottamisesta toden­näköisesti enää etene tällä hallituskaudella.

”Vappusataseksi” ristitty lupaus syntyi vuonna 2018, kun Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi vappupuheessaan nettomääräisen sadan euron korotuksen alle 1 400 euron kuukausieläkkeisiin.

Rinne toisti lupauksensa useaan otteeseen viime vuoden eduskuntavaalien alla ja vielä niiden jälkeenkin.

”Korotus on määrä toteuttaa vaalikauden aikana, ellei huono talouskehitys viivästytä aikataulua hieman”, Rinne sanoi HS:lle hallitustunnustelujen aikaan.

Tämän vuoden alussa hallitus lunasti osan Sdp:n lupauksesta korottamalla täyden kansaneläkkeen määrää noin 34 euroa ja kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille maksettavan täyden takuueläkkeen määrää 50 euroa. Lukemattomat pientä työeläkettä saavat ovat kuitenkin nyt jäämässä miltei kokonaan ilman luvattua korotusta.

”On tärkeää, että eläkkeitä on nostettu ja pienimpiä eläkkeitä on korotettu tämän vuoden budjettiin, mutta tämän lopun osalta valitettavasti ympäristö on muuttunut niin paljon, että en usko, että tähän on mahdollisuuksia tällä hallituskaudella”, Marin sanoi haastattelutunnilla.

Pääministeri ei kuitenkaan kertonut todellista syytä vappusatasen peruuntumiselle. Hän viittasi koronaviruspandemian vuoksi heikentyneeseen taloustilanteeseen.

”Hallitusohjelmaanhan on kirjoitettu, että normaalissa suhdannetilanteessa, vahvistuvassa suhdannetilanteessa, tähän kokonaisuuteen olisi mahdollista palata. Mutta tilanne on muuttunut nyt niin dramaattisesti, että on vaikea nähdä, että tämänkaltaisiin määrärahoihin olisi mahdollista tällä hallituskaudella enää mennä”, Marin vastasi toimittajan kysymykseen.

Todellisuudessa pienten työeläkkeiden korotusta ei hallitusohjelmassa ole sidottu millään tavoin suhdannetilanteeseen tai ylipäätään määrärahoihin. Sen sijaan hallitusohjelman kirjaus kuuluu näin:

Käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Osana tätä selvitystä selvitetään keinoja, joiden avulla voitaisiin nostaa alle 1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen olisi siis määrä selvittää kolmikantaisesti eli yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, miten pienten työeläkkeiden korotuksen voisi toteuttaa nostamatta työnantajien ja palkansaajien maksamia eläkemaksuja. Käytännössä vaihtoehdot olisivat suurten työeläkkeiden leikkaaminen tai eläkerahastojen suunniteltua nopeampi tyhjentäminen.

Työnantajapuolen EK ja työntekijäpuolen SAK tyrmäsivät yksissä tuumin ensimmäisen vaihtoehdon eli työeläkejärjestelmän sisäisen tulontasauksen pian hallitusohjelman valmistumisen jälkeen.

Pääministeri Rinne yritti uudelleen viime marraskuussa: hän esitti naisten pienten työeläkkeiden korottamista ”irrottamalla” eläkerahastoista 200–300 miljoonaa euroa. Työmarkkinajärjestöjen vastaanotto oli jälleen hyytävä.

Rinteen eron aikoihin hänen ehdotuksensa selvittäminen haudattiin sosiaali- ja terveysministeriössä vähin äänin.

Hallitusohjelmaan kirjattu takuu- ja kansaneläkkeiden korotus puolestaan toteutettiin tämän vuodessa alussa, eikä niihin ollut varattu enää lisärahaa.

Toisin sanoen loppuosa ”vappusatasesta” ei ollut etenemässä ennen koronaviruspandemian alkamistakaan. Marinin viittaus ympäristön ja suhdannetilanteen muuttumiseen kuulostaa siksi tekosyyltä.

Todellinen syy eläkelupauksen osittaiseen kaatumiseen oli se, etteivät Sdp ja puheenjohtaja Rinne onnistuneet viemään vaatimustaan läpi hallitusneuvotteluissa tai myöhemmin keskusteluissa työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Taloustilanteen dramaattinen muutos on kenties helpompi selitys äänestäjille kuin se, ettei Sdp yksinkertaisesti kyennyt poliittisissa väännöissä ajamaan lupaustaan läpi.

Kaikki demaritkaan eivät jää ”vappusatasta” kaipaamaan, sillä osan mielestä Rinteen lupaus oli alusta asti liian kunnianhimoinen ja käytettävissä olevat rahat tulisi kohdistaa mieluummin muualle. Suhdanteen kääntyminen tarjosi mahdollisuuden irtautua vaalilupauksesta sulavasti.

Mutta oliko Rinteen lupaus äänestäjien sumutusta, kuten esimerkiksi useat kokoomuslaiset ovat arvostelleet? Kokoomuksessa katsottiin, että Rinne tiesi lupauksensa todennäköisesti jäävän toteuttamatta.

Toisaalta Rinne yritti hallituskumppaneidenkin yllätykseksi ajaa lupaustaan eteenpäin vielä marraskuussa avauksellaan eläkerahastoiden käyttämisestä. Keskustalle puskista tullut avaus oli tiettävästi yksi syistä, joka sai puolueen pohtimaan pääministerin vaihdattamista.