Sosiaalinen media

Sosiaalisen median jätti Facebook lanseerasi uuden digitaalisen maksupalvelun omistamaansa Whatsapp-pikaviestipalveluun, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Maksupalvelu otettiin Brasiliassa ensimmäisenä käyttöön maanantaina.

Whatsapp Pay -nimisen maksupalvelun kautta Whatsappin brasilialaiset käyttäjät voivat siirtää rahaa toiselle käyttäjälle ilmaiseksi. Lisäksi maksupalvelu mahdollistaa ostosten tekemisen pieniltä yrityksiltä Whatsappissa.

Whatsapp kertoi blogissaan, että se suunnittelee maksupalvelujen laajentamista tulevaisuudessa myös muihin Facebookin omistamiin sovelluksiin. Tällöin samalla kortilla voisi maksaa kaikissa Facebookin sovelluksissa.

Siinä missä yksityiset käyttäjät voivat käyttää maksupalvelua ilmaiseksi, yritysten kohdalla siirrettävästä summasta pidätetään käsittelymaksu.

Brasiliassa monet pienet yritykset ovat jo aiemmin käyttäneet Whatsappia markkinointiin, kertoi Whatsappin operatiivinen johtaja Matt Idema uutistoimisto Reutersille haastattelussa.

Uusi maksupalvelu voi Ideman mukaan auttaa ihmisiä koronaviruspandemian poikkeuksellisissa oloissa.

”Emme voi kohdata toisiamme tällä hetkellä samaan tapaan kuin normaalisti, esimerkiksi halutessamme lainata toiselle käteistä tai tehdessämme ostoksia pieneltä paikalliselta yritykseltä”, Idema sanoi Reutersille.

Whatsappin maksupalvelu hyödyntää Facebookin jo aiemmin lanseeraamaa Facebook Pay -maksupalvelua.

Reutersin mukaan uuteen maksupalveluun voi aluksi yhdistää Banco do Brasilin, Nubankin ja Sicredin maksukortin. Maksut käsittelee brasilialainen Cielo.

Brasiliassa Whatsappilla on yli 120 miljoonaa käyttäjää, mikä tekee maasta pikaviestipalvelun toiseksi suurimman markkinan. Eniten käyttäjiä, 400 miljoonaa, Whatsappilla on Intiassa, jossa maksupalvelua on jo kokeiltu aiemmin vuonna 2018.

Whatsappin Matt Idema kertoi Reutersille, että yhtiö suunnittelee laajentavansa maksupalvelun myös useisiin muihin maihin, mutta ei tarkentanut, että mihin maihin.