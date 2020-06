Kuluttaja-asiamiehen mukaan matkanjärjestäjät ovat venyttäneet lain rajoja korona-ajan rahanpalautuksissa. Yritysten käsittelyaikojen pitää lyhentyä merkittävästi, kuluttaja-asiamies korostaa.

”Vaikka ymmärrämme, että rahanpalautuksissa voi kestää hieman normaalia kauemmin, palautusten pitää tulla asiakkaille viikoissa, ei kuukausissa. Laissa on tietyt vaatimukset, joihin pitää pyrkiä myös poikkeusoloissa”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

HS kertoi tiistaina tamperelaisperheestä, joka on odottanut noin 10 000 euron matkarahojen palautusta Finnairilta jo kuukausia. Finnairin mukaan palautuksissa on ruuhkaa, koska yhtiö on saanut yli 100 000 korvaushakemusta keväällä perutuista lennoista.

Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan kevään aikana tulleista koronayhteydenotoista suurin osa on liittynyt matkustamiseen. Väänäsen mukaan matkanjärjestäjillä on ollut puutteita erityisesti asiakaspalvelussa ja rahanpalautusten aikataulussa.

”Tässä tilanteessa ei voi tarpeeksi korostaa asiakasviestinnän roolia. Kuluttajat jäävät oman onnensa nojaan, jos heille ei viestitä aktiivisesti”, Väänänen sanoo.

Toukokuussa HS kirjoitti, kuinka matkayhtiö Tui Finlandin sadat suomalaiset asiakkaat ovat odottaneet pitkään peruutettujen matkojensa palautusmaksuja.

Lue lisää: Toivosen perheen piti päästä juhlimaan Teneriffalle maaliskuussa, mutta matka peruttiin eikä rahoja ole palautettu vieläkään – Monet Tuin asiakkaat samassa tilanteessa

Väänäsen mukaan osa matkanjärjestäjistä käsittelee rahanpalautuksia laista poikkeavalla tavalla lähtöpäivän eikä peruutusajankohdan mukaisesti.

Kuluttaja voi siis edelleen odotella palautusta elokuulle suunnitellusta, mutta jo maaliskuussa perutusta matkasta. Matkanjärjestäjien täytyy viestiä asiakkailleen palautusaikojen pituudesta ja hakemusten käsittelyjärjestyksestä.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että voucheria eli etuseteliä ei tarvitse hyväksyä, jos lennon on peruuttanut lentoyhtiö itse. Asian voi riitauttaa myös jälkikäteen ja vaatia palautusta.

”Moni on aidosti luullut, että voucher on ainoa vaihtoehto. Lain mukaan kuluttajalla on oikeus vaatia palautusta täysimääräisenä, jos hänelle ei ole kerrottu rahanpalautusmahdollisuudesta”, Väänänen sanoo.

KKV:n ryhmäjohtaja Satu Toepfer sanoi HS:lle tiistaina, että lainsäädännön kannalta on eroa sillä, onko lennon perunut lentoyhtiö vai matkustaja itse.

Jos lentoyhtiö itse peruuttaa Suomesta lähtevän lennon, EU-lainsäädäntö on selkeä. Lentoyhtiöllä on velvollisuus palauttaa lentolipusta maksettu raha seitsemän vuorokauden sisällä siitä, kun asiakas peruutuksen jälkeen valitsee rahanpalautusvaihtoehdon.