Noin 1,6 miljoonan asiakkaansa omistama Lähi-Tapiola ratkoo yhä pääjohtajanimityksensä kiemuroita. Ryhmän pääjohtajaksi huhtikuussa 2019 valittu, mutta Finanssivalvonnan torjuma Juha Koponen, 53, on hakenut uudelleen Finanssivalvonnalta hyväksyntää pääjohtajanimitykselleen.

Koposen allekirjoittama sopivuus- ja luotettavuusselvitys saapui Finanssivalvonnalle (Fiva) reilu viikko sitten. Edellisen kerran Koponen lähetti selvityksen Fivalle huhtikuun lopulla 2019, vaikka Finanssivalvonta oli kehottanut jättämään hakemuksen toimittamatta.

Finanssivalvonta katsoi myöhemmin pariinkin kertaan, että Koposelta puuttuu riittävä vakuutusalan tuntemus tehtäviensä hoitamiseen. Finanssivalvonnan hylkäävä lausunto ison vakuutuskonsernin pääjohtajavalinnassa on poikkeuksellinen.

Fiva on valvontaviranomainen, jonka tehtävänä muassa määrä turvata tavallisen asiakkaan etuja. Yksi keskeisiä lainsäädännön vaatimuksista on, että yhtiöitä on johdettava ammattitaitoisesti.

Esimerkiksi vakuutusalan johtotehtävissä laki edellyttää nimenomaisesti vakuutustoiminnan tuntemusta tehtävän edellyttämällä laajuudella.

Kauppatieteiden maisteri Koposen oli määrä aloittaa tehtävässään 2020 vuoden alussa, kun hänen edeltäjänsä Erkki Moisander jäi eläkkeelle 66-vuotiaana. Finanssivalvonnan varoitusten ja hylkäyksen jälkeen Lähi-Tapiola ryhmän hallintoneuvostot määräsivät Koposen jatkamaan vakuutusalan opintojaan, joka ovat nyt kestäneet yli vuoden.

Finanssivalvonnalle lähettämässään selvityksessä vahinkovakuutusyhtiön ja henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat selvittävät Koposen saamaa perehdyttämiskoulutusta. Koponen on on muun muassa osallistunut hallitus- ja johtoryhmätyöhön, vuoden 2019 tilintarkastukseen sekä tutustunut ryhmän toimintoihin ja Osuustoimintakeskus Pellervoon.

Hän on työskennellyt päätoimisena Lähi-Tapiola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiön ja henkivakuutusyhtiön hallitusten puheenjohtajana.

Koponen kertoo myös suorittaneensa Tampereen yliopiston räätälöidyn vakuutustieteen opintokokonaisuuden. Sen yksityiskohdat on Finanssivalvonnan lähettämässä asiakirjassa salattu.

Finanssivalvonta halusi lisäksi tavata hallintoneuvoston puheenjohtajia ja Koposta itseään pariinkin kertaan tänä vuonna.

Fiva tenttasi vielä kesäkuun alun nettitapaamisessa Koposelta muun muassa hänen näkemyksiään vakuutustoimialalta, Lähi-Tapiola-ryhmän ajankohtaisasioista ja ryhmän rakenteesta sekä ”strategian mahdollisesta päivitystarpeesta”.

Finanssivalvontaa kiinnosti myös Koposen näkemys Lähi-Tapiola-ryhmän melko mutkikkaasta rakenteesta ja raportointisuhteista. Koponen sai vastata kysymykseen vahinkovakuutusyhtiön hallituksen, yhtiöryhmän ja yhteistyövaliokunnan rooleista.

Pääjohtajan pätevyyden lisäksi Finanssivalvonta on ollut kiinnostunut pääjohtajan valintaprosessista, jonka osalta se on pyytänyt osallisia listaamaan ”risut ja ruusut”. Vuoden 2019 lopulla kävi ilmi, että uuden pääjohtajan valitsijoita ei oltu täysin informoitu Finanssivalvonnan alustavasta kielteisestä kannasta.

Helsingin Sanomien haastattelemat hallintoneuvoston jäsenet kysyvät, olisiko Juha Koposta valittu pääjohtajaksi huhtikuussa 2019, jos Finanssivalvonnan tarkka kanta olisi kerrottu hallintoneuvostolle eli pääjohtajan valitsijoille. He saivat tietää ongelmien syvyydestä vasta Helsingin Sanomien uutisesta 4. syyskuuta.