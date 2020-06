Helsingin Sanomat

Koronaviruspandemia on aiheuttanut yksityislentojen kysynnässä kovaa nousua alan kansainvälisissä yrityksissä, kertoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNBC tiistaina.

Vuoden takaiseen verrattuna yksityislentoja tarjoavalle lentoyhtiö Private Flylle tehtiin 85 prosenttia enemmän kyselyitä lennoista kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Lentoyhtiö Air Partnerin kautta puolestaan varattiin toukokuussa peräti 210 prosenttia enemmän lentoja kuin vuotta aiemmin. Yhtiön johtaja David McCown sanoo, että osin kyse on siitä, että ihmiset kaipaavat suosituimpien turistikohteiden ulkopuolelle.

”He etsivät tutkan ulkopuolelta vaihtoehtoja, jotka voivat tarjota turvallisen vaihtoehdon normaalille turistikohteelle”, hän sanoo CNBC:n mukaan.

Suomalaisissa yksityislentoja tarjoavissa ja välittävissä yrityksissä koronavirustilanne näkyy eri tavoin.

Private Skies -yhtiön myyntijohtaja Annika Eerola sanoo, että kysyntä on ollut kasvussa, kun reittilentoja on ollut tarjolla huomattavasti tavanomaista niukemmin. Private Skies ei liikennöi omilla koneillaan vaan hankkii kontaktiensa kautta koneen asiakkaalle.

Tiukat matkustusrajoitteet ovat estäneet lomailijoiden liikkumisen, joten liikkumistarpeet ovat olleet muunlaisia. Yritys on Eerolan mukaan lennättämässä Suomeen esimerkiksi maatalouden kausityöntekijöitä ja ollut hoitamassa koronaviruspandemian takia järjestettyjä evakuointilentoja.

”On selvä, että kun reittilennot vähenevät, tämä on keino liikkua. Tietysti tämä on myös turvallinen tapa, kun on oma porukka, joka liikkuu eri terminaaleissa kuin reittilentomatkustajat. Bisnesterminaaleissa on vähemmän ihmisiä”, Eerola sanoo.

Omilla koneilla liikennöivissä yrityksissä kysyntä on ollut hiljaisempaa liikelentojen osalta, mutta osaa yritystoiminnasta on pystytty jatkamaan koronavirusepidemian aikana.

Jetfliten toimitusjohtaja Elina Karjalainen sanoo, että osa koneista on pysynyt pääosin maassa koronavirusepidemian aikana.

”Ihmisten on vaikea liikkua, kun joutuu karanteeniin. Kun karanteenit poistuvat ja rajat alkavat aueta, uskon tilanteen helpottavan. Sillä on iso merkitys, mihin suuntaan talous menee”, Karjalainen sanoo.

Scanwingsin toimitusjohtaja Yrjö Jussila sanoo, että heillä tilanteessa alkaa näkyä merkkejä paremmasta liikelentojen osalta.

”Nyt kysyntä on kasvanut ja tarjouksia alkanut liikkua”, Jussila sanoo.

Sekä Jetflitella että Scanwingsillä osa toiminnasta on pyörinyt normaaliin tapaan koronavirusepidemian aikanakin. Karjalaisen mukaan esimerkiksi ambulanssilennoilla on ollut kysyntää. Kuudesta Jetfliten koneesta kolme on muutettavissa ambulanssikoneiksi, ja ne lentävät lentoja eri puolilla maailmaa.

”Niitä tilaavat esimerkiksi julkisyhteisöt ja yritykset, joiden pitää saada siirrettyä työntekijänsä eurooppalaiseen sairaalaan”, Karjalainen sanoo.

Scanwings lentää liikelentojen ambulanssi- ja elinsiirtolentoja sekä lääkekuljetuksia. Lisäksi yritys tekee mittauslentoja ja kuljettaa rahtia. Jussilan mukaan kaikki yhtiön neljä konetta ovat olleet käytössä koronaviruspandemian aikana, mutta lentotuntien määrät ovat laskeneet.

Siitä, miten koronavirus näkyy vuoden lopullisessa tuloksessa on Jussilan mukaan aikaista sanoa mitään. Jussila toivoo, että merkittäviä uusia aaltoja ei tule ja rajat voidaan pitää auki.

”Silloin alan elpyminen voi olla kohtuullisen hyvä ja nopea.”