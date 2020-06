Helsingin Sanomat

Tukholman keskustassa sijaitseva ostoskatu Drottninggatan kuhisi väenpaljoutta 29. toukokuuta 2020. Ruotsin epidemiatilanne on ollut muiden pohjoismaiden mielestä huono, joten esimerkiksi Suomi ei ole sallinut Ruotsista vapaata matkustamista.

Konkurssien määrä lähti laskuun toukokuussa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ilmenee Enenton eli entisen Asiakastiedon keräämistä yritystiedoista.

Yhtiön analyysin mukaan Pohjoismaissa ei ole syntynyt konkurssiaaltoa koronakevään aikana. Norjassa ja Tanskassa konkurssien määrä on vuositasolla vähentynyt maalis–toukokuussa.

”Tanska ja Norja näyttävät lukujen valossa onnistuneen parhaiten huolehtimaan yritystoimintansa elinkelpoisuudesta vaikeissa oloissa. Suomessakin konkurssien määrä kääntyi toukokuussa laskuun”, Enento Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska sanoo tiedotteessa.

Enento on käyttänyt analyysissa oman datansa lisäksi Experianin tietokannoista koottuja tietoja Norjan ja Tanskan konkursseista.

Suomessa konkurssiin asetettujen yritysten määrä kasvoi suhteellisesti eniten edellisvuodesta.

Maaliskuussa konkurssiin joutuneita yrityksiä oli 24 prosenttia ja huhtikuussa 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuussa konkurssit vähenivät yhdeksän prosenttia.

Koronakriisin aikana eli maalis–toukokuussa Suomessa on asetettu konkurssiin yhteensä 572 yritystä, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Muista Enenton analyysiin kuuluvista Pohjoismaista vain Ruotsissa konkurssit lisääntyivät. Ruotsin koronavirusrajoitukset ovat olleet lievemmät kuin Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Ruotsissa pahiten koronasta on kärsinyt hotelli- ja ravintolatoiminta. Ravintolakonkurssien määrä oli viime vuoteen verrattuna yli kaksinkertainen maalis- ja huhtikuussa.

”Ruotsissa monet ravintolat ovat koronan aikana menettäneet jopa 80 prosenttia liikevaihdostaan maalis–huhtikuussa”, Ruuska sanoo.

Myös Norjassa ja Suomessa ravintola-ala on kärsinyt koronakeväästä. Suomessa konkurssiin on asetettu maalis–toukokuussa 72 hotelli- ja ravintola-alan yritystä, mikä on neljänneksen enemmän kuin viime vuonna.

Tanskassa taas hotelli- ja ravintola-alan konkurssit ovat koronakriisin aikana vähentyneet. Tanskassa konkurssien määrä yleensä on vähentynyt huomattavasti. Teknisenä osasyynä tähän pidetään konkurssiasioita käsittelevien käräjäoikeuksien työn hidastumista.

Tilastokeskus julkisti keskiviikkona tietoja siitä, että vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–toukokuussa 5,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Konkursseja pantiin vireille 1 188.

Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssia ilmaisun varsinaisessa merkityksessä.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Määrä sen sijaan väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla.