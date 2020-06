Helsingin Sanomat

Vaatekauppojen kevät oli synkkä. Maaliskuussa talvivaatteet ehdittiin pääosin myydä pois, ja kauppoihin virtasi uusia valikoimia. Poikkeusolot pysäyttivät kaupan hetkeksi lähes kokonaan.

Alkuvuonna vaatteita on myyty Suomessa 26 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Neljäsosa myynnistä on siis jäänyt tekemättä.

Luvusta ei voi suoraan tulkita myymättä jääneiden vaatteiden ja asusteiden lukumäärää, mutta suuntaa se antaa.

”Tietenkin tämä voi merkitä sitä, että kyllä sinne jotain jää”, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää Muoti ja urheilukauppa ry:stä.

”Tuskin tässä alennuksilla saadaan kaikkea kuluttajille. Osaa joudutaan varastoimaan.”

Ketjuilla ja tavarataloilla on takanaan vaikeita päätöksiä siitä, mitä myymättä jääneille vaatteille tehdään.

Suosituimpia vaihtoehtoja ovat aikaistetut alennusmyynnit ja varastoiminen tulevia sesonkeja varten. Osa kaupoista kierrättää ylijäämää normaalioloissakin esimerkiksi Pelastusarmeijan kautta.

Koronaviruskriisin aikana muotikauppa on vähentynyt noin 400 miljoonalla eurolla verrattuna viime vuoteen. Toukokuussa muotikaupan myynti laski 32 prosenttia.

Pahimman iskun ottivat vaateketjut. Tavaratalot ja marketit selvisivät helpommalla.

HS kysyi ketjuilta ja tavarataloilta, mitä ne tekevät ylijäämävaatteille.

Norjalainen Varner Gruppen listaa HS:lle toimenpiteensä sähköpostitse. Varnerin brändejä Suomessa ovat muun muassa Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann, Volt ja Levi’s Store.

Varner aloitti kampajat ja tarjoukset nopeasti. Sesongista poistuvat tuotteet myydään alennuksella, varastoidaan seuraavaa sesonkia varten tai annetaan ”hyvään tarkoitukseen” eli Pelastusarmeijalle.

Järjestely Pelastusarmeijan kanssa on ollut voimassa useita vuosia. Dressmannin verkkosivujen mukaan lahjoitukset joko annetaan eteenpäin tai myydään, ja tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Osa tuotteista lisäksi kierrätetään ja osa käytetään energiantuotantoon.

Suomessa Pelastusarmeija toimii vain välikätenä, joka varastoi tuotteet ja lähettää ne edelleen norjalaisen vastineensa Fretexin osoittamaan paikkaan.

Veli-Matti Kankaanpää kertoo, että Muoti ja urheilukauppa on aiemmin selvittänyt, että vaatehävikin osuus Suomen vaatekaupoissa on noin 0,03 prosenttia. Se vastaa noin 40 000:tta vaatekappaletta.

Heti koronakriisin alettua Varner muutti pienemmäksi tilauksiaan tavarantoimittajilta, sekä jo tehtyjä että tulevia. Varnerilta kerrotaan, että heidän koko myyntinsä lasku on vaihdellut maalis-kesäkuussa 50–30 prosentin välillä.

Tilausten perumista on pidetty kansainvälisesti kyseenalaisena, sillä osa vaatejäteistä ei ole kriisin takia suostunut maksamaan jo tilatuista ja tehdyistä vaatteista täyttä hintaa alihankkijoille. HS:n tiedossa ei ole yksityiskohtia siitä, miten Varner on toiminut.

Lue lisää: Kolumni: Pandemia paljasti lisää epäkohtia vaateteollisuudessa, kun osa vaatejäteistä ulkoisti tappionsa ketjun heikoimmille

Alennusmyynnit alkoivat tänä vuonna aiemmin kuin yleensä. Viime vuosina suomalaiskaupoissa on totuttu näkemään alennuksia juhannusviikolla, mutta tänä vuonna ne olivat kaikkialla käynnissä jo kesäkuun alussa.

Euroopassa vaatteiden alennusmyynti alkoi jo toukokuun alussa. Verkkokaupan kautta paine tuli myös Suomeen.

Veli-Matti Kankaanpää ei usko tilanteen nostavan erityisesti esimerkiksi alennusprosentteja. Sesonki vaihtuu normaalioloissakin tiuhaan, ja poistojen lisäksi liikkeissä on useita kampanjoita vuodessa.

Todennäköisesti kesä on jatkuvaa alennusmyyntiä, sanoo Kankaanpää.

”Sitä on tietysti kuluttajilla mahdollisuus hyödyntää.”

Monet vaateketjut ja tavaratalot muuttivat liikkeisiin tulevan tavaran määrää heti, kun koronaviruskriisi iski.

Tavarataloissa tilanne on ollut ketjuliikkeitä helpompi. Toukokuussa vaatteiden myynti väheni marketeissa ja tavarataloissa enää 19,6 prosenttia. Lastenvaatteiden myynti jopa kasvoi koulujen lähiopetukseen paluun myötä.

Tunnelmat alkavat olla jo positiiviset sekä Keskon että S-ryhmän edustajilla. Myynti on palannut viime viikkojen aikana normaaliksi.

Kehitys yllätti Päivi Holen, joka on S-ryhmän marketketjujen eli esimerkiksi Prismojen pukeutumisen ja urheilun valikoimajohtaja. Vielä maaliskuussa tilanne näytti erilaiselta. Kevään valikoimajaksot olivat juuri alkaneet.

”Meillä oli tietysti myymälät ihan tötteröllä tavaraa”, Hole sanoo.

”Ajattelin että herranjestas, millainenkohan kesäale meille tulee. Mutta meillä on ihan normaali kesäale. Ei ole mitään megalomaanista.”

Prismoissa toukokuun alun rajoitusten purkamisen jälkeen myynti kasvoi niin paljon, että se on pian viime vuoden tasolla.

Vaate- ja kenkätilaukset tehdään pitkillä aikaväleillä, jopa vuoden päähän. Tulevien kuukausien tavarat olivat jo valmistuksessa ja matkalla Suomeen.

”Ei olisi ollut tyylikästä toimintaa yrittää perua niitä. Me otimme ne vastaan”, Hole sanoo.

Tavarantoimittajia kuitenkin varoitettiin muuttuneesta myyntitilanteesta, ja joitakin suunniteltuja tilauksia on täytynyt perua.

Kriisin alussa S-ryhmä alkoi siirtää vaatteiden ja jalkineiden toimittamista keskusvarastolta myymälöihin eteenpäin syksylle ja jopa talvelle. Nyt osaa näistä toimista on jo peruttu, eli tuotteita on vapautettu myymälöihin.

Sokoksella on jäänyt varastoon kevään sesonkituotteita, sanoo kehitysjohtaja Päivi Juntunen.

Tavaraa jäi erityisesti naisten pukeutumisessa, joka seuraa trendejä miehiä enemmän. Miesten vaateosastolla on enemmän myynnin mukaan täydentyvää tavaraa.

”Jätimme varastoon jotain, mitä katsoimme voivamme syksyllä myydä. Suurin asia oli, että alennusmyynti alkoi jo kesäkuun alusta, kuten varmasti monella muullakin kilpailijalla.”

Esimerkiksi farkkuja ei otettu keskusvarastolta myymälöihin entiseen tapaan. Syksyn tilauksia on Juntusen mukaan ”sopeutettu”.

Juntunen uskoo, että tilanne näkyy Sokoksen myynnin katteissa. Koko kevätsesonki, maalis–huhtikuu, jäi välistä. Tilanne on kuitenkin helpottanut.

”Nyt puhun paljon positiivisempaan sävyyn kuin vaikka toukokuun puolessavälissä.”

Alennusmyynnit alkoivat tänä vuonna tavallista aikaisemmin myös Sokoksella.

Keskon kaupoissa, kuten K-Citymarketeissa, vaatteet myydään kesän jo alkaneissa alennusmyynneissä, kertoo käyttötavarasta vastaava osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg.

”Ei voi sanoa, että olisi jäämässä tavaroita varastoitavaksi. Saamme myytyä kesätuotteet asiakkaille ihan kuin ennenkin.”

Alennusmyynti alkoi myös K-Citymarketeissa aiemmin, mutta Åbergin mukaan muuten alennukset ovat normaalit. Keskolla ei ole ollut tarvetta pienentää tilauksia syksylle, vaan valikoimat tulevat kauppoihin normaalisti.

Koska toukokuun juhlasesonki jäi tänä vuonna välistä, erityisesti juhlavaatteiden myynti oli huonoa. Myös bisnespukeutumisen osuus väheni, kun ihmiset työskentelivät kotoa käsin.

Lämpimät säät nostivat kesävaatteiden myyntiä. Kesän ensilämpö osui juuri alennusmyyntien alkuun ja rajoitusten purkamisen yhteyteen.

”Se oli tässä onni onnettomuudessa”, sanoo Päivi Juntunen Sokokselta.

HS:n tavoittamissa ketjuissa uskotaan, että myynti kasvaa, kun yhteiskunnan tilanne normalisoituu. Monin paikoin näin on jo tapahtunutkin.

Kankaanpää ei kuitenkaan näe kokonaiskuvassa positiivista kehitystä vielä hetkeen. Tuotteiden varastointi vaikuttaa siihen, että ostot alihankkijoilta vähenevät todennäköisesti ensi keväänäkin.

”Jos ensi vuoden syksyllä on päästy normaalitilanteeseen, se on jo aika hyvä.”

Toisaalta ongelmia on ollut myös hankintaketjun toisessa päässä, kun tehtaita on ollut suljettuna ympäri maailmaa. Osa kriisin vaikutuksista voi näkyä vasta, kun tällä hetkellä tuotannossa olleiden vaatteiden ja asusteiden on määrä saapua kauppoihin.