Helsingin Sanomat

Intia ryhtyi toukokuun lopussa avaamaan talouttaan kahden kuukauden täydellisen sulkutilan jälkeen.

Toimintaansa jatkavilla yrittäjillä on edessään vaikeat ajat. Moni yritys ei koronakriisin seurauksena avaa oviaan enää koskaan.

Kulutuskysyntä on romahtanut Intiassa jyrkästi, sillä työttömyys on kasvanut ja pankit ovat vastahakoisia tarjoamaan kulutusluottoja. Vähittäistavaroiden, kuten elektroniikan, vaatteiden ja huonekalujen myynti romahti toukokuussa 80 prosenttia, kertoo BBC.

Koronakriisi on koetellut erityisen pahasti Intian satoja miljoonia vähävaraisia. Sosiaaliturvaa ei ole, joten töiden loppuminen on tarkoittanut kaikkien tulojen loppumista. Jopa välttämättömien päivittäistavaroiden, kuten ruoan ja lääkkeiden myynti on pudonnut 40 prosenttia.

Matalan kysynnän lisäksi osa yrityksistä ja tehtaista kärsii valtavasta työvoimapulasta.

Yli 80 prosenttia Intian työvoimasta työskentelee ilman työsopimusta käteispalkalla tai epävirallisena yrittäjänä ilman pankkitiliä. Moni harmaalla sektorilla työskentelevä työntekijä ja yrittäjä pakeni koronarajoitusten alkamisen jälkeen kaupungeista.

Maaliskuun lopulla Intiassa alkoi maailman suurin karanteeni, kun pääministeri Narendra Modi määräsi koko 1,3 miljardin kansan kolmeksi viikoksi koteihinsa.

Karanteenin myötä kaikki taloudellinen toiminta pysähtyi. Kaupat, koulut, toimistot, työmaat ja tehtaat suljettiin ja julkinen liikenne lakkasi kulkemasta. Miljoonat ihmiset jäivät ilman työtä.

Suojavarusteisiin pukeutuneet terveydenhuollon työntekijät kirjasivat tietoja Mumbain slummialueen asukkaista 17. kesäkuuta.

Tehtaissa ja palvelualoilla työskennelleet siirtotyöläiset lähtivät vaeltamaan suurkaupungeista satojen kilometrien päähän kotikyliinsä. Koska julkista liikennettä ei enää ollut, suuri osa taittoi matkaa jalkaisin. Joukkopaossa kuoli ainakin 20 ihmistä.

Vastaavaa massojen liikehdintää ei ollut nähty Intiassa sen jälkeen, kun maa itsenäistyi Britanniasta vuonna 1947.

Koronavirustilanne on Intiassa edelleen huono massiivisesta karanteenista huolimatta. Kun maanlaajuinen sulkutila maaliskuun lopulla alkoi, yli miljardin asukkaan Intiassa oli varmistettu vasta 519 tartuntaa.

Nyt tartuntoja on todettu yli 350 000, mikä on neljänneksi eniten koko maailmassa. Uusia tartuntaennätyksiä rikotaan useita kertoja viikossa. Perjantaina uusia tartuntoja todettiin vuorokauden aikana yli 14 000.

Vaikka tartuntatilanne on huono, Intialla ei ole talouden avaamisen suhteen vaihtoehtoja.

Talous oli heikossa kunnossa jo ennen koronakriisin alkamista. Valtion kassa ammotti tyhjyyttään vähäisten verotulojen vuoksi ja työttömyys oli kohonnut ennätyskorkealle.

Julkinen talous oli liki neljä prosenttia alijäämäinen ja talouskasvu oli tyrehtynyt pienimmilleen lähes vuosikymmeneen. Tänä vuonna talouden odotetaan laskevan enimmillään jopa seitsemän prosenttia.

Intian talousongelmat alkoivat vuonna 2008 käynnistyneestä maailmanlaajuisesta finanssikriisistä, joka käänsi maan vuosikymmeniä kestäneen vauhdikkaan talouskasvun alamäkeen.

Työntekijät asensivat hyttysverkkoa junavaunun ikkunoihin Ahmedebadissa Intiassa 16. kesäkuuta. Vaunua on tarkoitus käyttää koronaviruspotilaiden hoitoon.

Viime aikoina ongelmat ovat kärjistyneet entisestään. Maailmantalouden häiriöt jumittivat vientiteollisuutta, ja Intialle elintärkeät toimialat teollisuustuotannosta lääkevalmistukseen ovat olleet alkuvuodesta asti vaikeuksissa raaka-ainepulan vuoksi.

Pankkisektori on jo vuosia kamppailut roskalainojen, heikon omavaraisuuden ja puutteellisen luotonantokyvyn kanssa.

Pörssikurssit sukelsivat keväällä muun maailman mukana, ja ulkomaiset sijoittajat vetivät sijoituksiaan maasta ennätystahtiin.

Ennen koronakriisiä Intia suunnitteli tukevansa talouttaan yksityistämällä velkaantuneita valtionyhtiöitään ja houkuttelemalla maahan ulkomaisia investointeja.

Yksityistämishankkeen tavoitteena oli maksaa valtionyhtiöiden saatavia ja uudistaa maan puutteellista terveydenhuoltojärjestelmää. Koronaepidemia kuitenkin lamaannutti kaikki valtion suunnittelemat uudistustoimet.

Toukokuussa pääministeri Modi ilmoitti tukevansa Intian taloutta 250 miljardin euron elvytyspaketilla. Massiivinen paketti vastaa noin kymmentä prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Paketin tavoitteena on elvyttää työmarkkinoita ja yritystoimintaa kahden kuukauden sulkutilan jälkeen. Osana elvytyspakettia Intian hallitus pyrkii muun muassa tarjoamaan työtä niille miljoonille siirtotyöläisille, jotka pakenivat suurkaupungeista kotikyliinsä.

Lisäksi Intian keskuspankki on ilmoittanut laskevansa korkoja ja pidentävänsä lainojen maksuaikoja. Keskuspankin elvytysmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, sillä inflaatio on Intiassa jo ennestään korkealla, ja rupian arvo on painunut ennätyksellisen alas.

Elinkeinoelämä ei ole elvytyspakettiin tyytyväinen. Muun muassa BBC:n haastattelemat ekonomistit ovat sitä mieltä, etteivät valtion toimet ole vieläkään riittäviä pohjamudissa rypevän talouden pelastamiseksi, kysynnän kasvattamiseksi ja laajan konkurssiaallon estämiseksi.

Ekonomistit arvioivat, että rajoitusten purkamisen jälkeen kuluu vähintään kolme kuukautta ennen kuin Intian taloudellinen aktiivisuus nousee edes puoleen entisestä.