Helsingin Sanomat

Edessä ajaa kuorma-auto, joka kuljettaa eläimiä teuraalle. Autokauppoja on tien sivussa vieri vieressä. Maatalojen piharakennukset ovat punaisia, ja niissä on keltainen ovi.

Olemme selvästi saapuneet Etelä-Pohjanmaalle.

HS:n Rahan roadtripin tarkoituksena on selvittää, mihin Suomen talous on menossa vaikean koronakevään jälkeen. Pohjanmaa on tärkeä kohde, koska se on Suomen metalliteollisuuden ydintä.

Metalliteollisuus on Suomen ylivoimaisesti tärkein vientiala. Sen tärkein osa puolestaan on kone- ja metallituoteteollisuus.

Suomi on konepajojen maa.

Kun Outokummun Tornion tehdas ja SSAB:n Raahen tehdas syöksevät sisuksistaan terästä, alkaa armoton prosessi, jossa metallia leikataan, särmätään, porataan, hitsataan ja kootaan. Lopputulos on usein iso kone, vaikkapa kaivoskone, metsätyökone, risteilyalus, rullaportaat, trukki tai nosturi.

Suomen suurteollisuuden suurmies Tauno Matomäki linjasi aikoinaan, ettei tästä maasta kannata maailmalle viedä mitään hevosta pienempää – ja sen mukaan pitkälti taas edetään, kun siinä kännykkähommassa kävi niin kuin kävi.

Kone- ja metallituoteteollisuus on viime vuodet ollut hyvässä kasvussa. Mutta nyt konepajoja koettelevat kovat ajat.

”Pitää olla paras, jotta kannattaa tehdä jotain”, Ferrum Steelin toimitusjohtaja Tero Pukkila sanoo.

Ferrum Steelin toimitusjohtaja Tero Pukkila ottaa meidät vastaan totisena Seinäjoella.

Vuonna 2006 toimintansa aloittaneella Ferrumilla on Seinäjoella neljä isoa hallia. Niitä läpi kävellessä saamme kuulla, mitä metalliteollisuudessa tapahtuu.

Huhtikuussa asiakkaiden tilaukset loppuivat käytännössä kokonaan.

”Kaikki olivat vaan monttu auki, että mitä helvettiä tapahtuu”, Pukkila sanoo.

Töitä tehdään Ferrumilla yhä kahdessa vuorossa, mutta tilauskanta hupenee. Lomautuksia ja muita järjestelyjä on pitänyt tehdä.

”Nopeasti täytyi reagoida. Oman kassan turvaaminen on kuitenkin pääasia.”

Myös Teknologiateollisuuden kysely kertoi kesäkuun puolivälissä, että yritysten näkymät ovat sumuiset. Yli puolet alan teollisuusyrityksistä arvioi, että heikko kysyntä vaikeuttaa toimintaa kohtalaisesti tai erittäin paljon.

Lomautukset ovat päällä joka kolmannessa yrityksessä, vaikka on lomakausi. Pukkila arvioi, että kesän yli alalla katsellaan. Jos syksyllä ei tilanne parane, aletaan etsiä pysyvämpiä ratkaisuja.

Ferrum Steelin Seinäjoella sijaitsevissa konepajoissa valmistuu mittojen mukaan leikattuja teräslevyjä. Levyistä lähes kaikki myydään Suomeen.

Hallissa kone leikkaa paloja teräslevystä, joka on 12 metriä pitkä, 2,5 metriä leveä ja 2 senttimetriä paksu. Suuret voimat ovat työssä.

Ferrum on teräksen esikäsittelijä. Se ostaa terästä 1–250 millimetrin paksuisina levyinä ja asiakkaan kuvien pohjalta leikkaa levystä oikeat palat. Samalla teräkselle tehdään usein muutakin käsittelyä: käännetään, väännetään ja porataan.

Asiakkaita on noin 200, käytännössä erilaisia laiterakentajia. Ferrumin valmistamista teräspaloista lähes kaikki myydään Suomeen. Yli 90 prosenttia Ferrumin asiakkaiden tuotteista puolestaan lähtee Suomen ulkopuolelle.

Ferrumin hallit sijaitsevat Kapernaumin eli Roveksen teollisuusalueella. Alueella on kaksi nimeä, vaikka se on käytännössä yhtä aluetta. Länsipuoli on Kapernaum ja itäpuoli Roves. Markkinointiväki käyttää Rovesta, mutta vanha teollisuusväki suosii Kapernaumia, koska se kuulostaa heidän korvaansa komialta.

Alue on massiivinen, yritysten määrällä mitattuna maan suurin teollisuusalue, ainakin jos paikallisilta kysytään.

Teollisuusyritykset houkuttelevat paikalle myös palveluja. Työmiesten suosiossa olevan Pohjan Purtavan annoksista ei jää nälkä. Teollisuushallien keskellä sijaitsevan thaihierontapaikan ikkunassa neonvalokyltti kertoo sen olevan auki.

Monella alueen metalliyrityksellä on oma erikoisalueensa, joka on usein hyvin tarkka. Maallikon voi olla vaikea ymmärtääkään, mitä yritykset tekevät.

Metallialalla on huomattu verkostoitumisen merkitys, ja se on leimannut alan kehitystä. Pitää erikoistua ja hakea kumppanuuksia.

Asiakkaiden kannattaa käyttää Ferrumia, koska levyjä leikkaavat koneet vievät paljon tilaa ja ovat kalliita investointeja. Jos niitä käyttää vain muutaman tunnin päivässä, ei hankinnassa ole järkeä. Ferrum voi myös käyttää teräslevyt tehokkaammin kuin asiakkaat. Sillä on erilaisia asiakkaita, jotka haluavat eri muotoisia paloja levyistä.

Tällä ajatuksella Ferrum on löytänyt paikkansa teollisuuden modernissa kehityskulussa, joka jatkuvasti tiputtaa kyydistä heikoimpia – ja vähän parempiakin.

”Enää ei riitä, että on hyvä. Pitää olla paras, että kannattaa tehdä jotain”, Pukkila sanoo.

Ferrum on onnistunut kasvamaan tasaisesti. Viime vuonna myyntiä kertyi noin 17 miljoonalla eurolla.

Suomen kustannustaso on Pukkilan mukaan toimialalle haaste. Itä-Euroopan ja Baltian maat tekevät ”kohtuullista matalan jalostusasteen” työtä teräksellä selvästi alemmilla palkkakustannuksilla.

Saksassa taas on runsaasti yhtiöitä, jotka ovat tietyllä alalla erinomaisia ja toimittavat koko Euroopan markkinassa. Suomessa matalan jalostusasteen terästeollisuus palvelee kuitenkin pitkälti oman maan tuotantoa.

”Jos me oltaisiin oikein kilpailukykyisiä, me pystyttäisiin vientitoimintaan. Mutta ihan ei tahdota hinnassa pärjätä”, Pukkila sanoo.

Ennen koronaviruksen aiheuttamaa tärskyä keskeinen huoli Ferrumilla ja muilla teollisuusyrityksillä oli hyvän työvoiman saanti. Erilaisilla koulutuksilla ja harjoituspaikoilla pyrittiin huolehtimaan, että osaavaa väkeä on tarpeeksi.

”Ilman työperäistä maahanmuuttoa tämä ei voi toimia. Siihen tulokseen olen tullut”, Pukkila sanoo.

Nyt työvoima on kuitenkin huolena toissijainen. Se nousu, joka Suomen taloudessa on kesäkuussa näkynyt, koskee ennen kaikkea palveluyrityksiä, kuten ravintoloita ja kampaamoita.

”Ajattelen niin, että Euroopan isojen talouksien, Saksan, Italian, Ranskan, pitäisi lähteä kunnolla käyntiin. Ei se auta meitä, että ihmiset pääsevät Suomessa syömään ravintolaan.”

Pukkila lohduttautuu sillä, että vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen romahdus tuntui vielä kovempana, kuin seinään pysähdykseltä. Silloin Ferrum Steel oli vasta alkutaipaleella.

”Tietyllä tavalla tähän on ollut helpompi suhtautua. Kun siitä selvittiin, niin eiköhän tästäkin”, Pukkila sanoo.