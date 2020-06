Helsingin Sanomat

Meyerin Turun-telakalla on Ylen tietojen mukaan havaittu ongelmia ulkomaisten työntekijöiden kohtelussa.

Ongelmia on ollut telakan alihankkijoina toimineiden yritysten kohdalla. Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) selvityksissä on Ylen mukaan havaittu ongelmia esimerkiksi palkkaan liittyen. Turun-telakalla on maksettu ulkomaisille työntekijöille alimmillaan seitsemän euroa tunnilta, vaikka työehtosopimusten mukaan palkan tulisi olla vähintään 11 euroa.

Avi on löytänyt myös näyttöä siitä, että työntekijöiden ylitöitä ei olisi kirjattu tai niistä ei olisi maksettu korvausta.

Muun muassa telakalle vuonna 2019 saapuneille intialaisille insinööreille maksettiin Ylen mukaan liian alhaista palkkaa, eikä heillä ollut työnantajan hankkimaa työtapaturmavakuutusta.

He tekivät töitä Suomessa matkavakuutuksen turvin. Avin mukaan intialaiset tekivät myös osin töitä ilman työlupaa.