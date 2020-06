Kierrätysmuovi on haastava tuote, koska siitä on vaikea saada läpinäkyvää. Jo kertaalleen käytetylle muoville on silti käyttöä.

Tämän tietää hyvin Johanna Hamro-Drotz, joka on siivoustuotteita ja muita käyttötavaroita valmistavan Sinituotteen toimitusjohtaja. Yhtiö valmistaa suomalaisille tuttuja vaihtopäisiä tiskiharjoja sekä teippirullia ja vessaharjoja, jotka ovat kokonaan kierrätetystä muovista.

Nyt 35 prosenttia Sinituotteen muovitavaroista on tehty kierrätysmateriaalista, ja määrää voisi yhä kasvattaa.

”Olemme jo päässeet tasolle, jossa kierrätysmuovin käyttö on samanhintaista kuin neitseellisen muovin kohdalla”, Hamro-Drotz sanoo.

Johanna Hamro-Drotz on Sinituotteen toimitusjohtaja.

Käytölle on toinenkin, tärkeämpi peruste: kierrätysmuovin hiilijalanjälki on tutkimustiedon perusteella jopa 90 prosenttia pienempi kuin neitseellisen muovin.

Mutta kuinka paljon kierrätysmuovia käytetään ja mitä siitä voi valmistaa?

Muovijätteen tehokkaampaan käsittelyyn yritetään parhaillaan löytää keinoja sekä teknologialla että lainsäädännöllä.

Suomessa kotitaloudet ovat voineet kierrättää muovinsa taloyhtiöiden kautta vasta vuodesta 2016. Siihen asti muovi heitettiin pitkälti sekajätteen joukkoon, ellei kuluttaja nähnyt vaivaa sen toimittamiseksi erilliseen kierrätyspisteeseen.

HSY:n mukaan vielä vuonna 2018 yli puolet sekajätteestä oli biojätettä ja muovia.

Ensi vuoden alusta sääntely kiristyy. Kaikki vähintään viiden huoneiston kiinteistöt velvoitetaan järjestämään muovinkeräys. Tämä koskee kuitenkin vain sellaisia muovipakkauksia, joiden kierrätys on järjestetty tuottajavastuun mukaan. Esimerkiksi pakasterasioiden ja lelujen valmistajilla ei ole tuottajavastuuta.

Suomessa kierrätettävän muovin kokonaismäärä on ollut viime vuosina noin 60 000 tonnia, joka vastaa noin kolmasosaa kaikesta Suomessa käytettävästä muovista. Siitä kolmasosa on kuluttajien kierrättämiä pakkauksia ja toinen kolmasosa teollisuuden muoveja.

Lisäksi joukkoon lasketaan pet-muovi, jota käytetään juomapulloissa. Se päätyy Toholammilla sijaitsevan Pramia Plasticin laitokseen, jossa siitä valmistetaan uusia pulloja. Samaa muovia voidaan käyttää teollisuuden ohella myös ruoan pakkaamiseen.

Kuluttajien kierrättämä pakkausmuovijäte toimitetaan Riihimäelle, Fortumin laitokselle. Noin kolmannes on hylkymateriaalia, jota polttamalla saadaan esimerkiksi kaukolämpöä kotitalouksiin.

Toinen kolmannes pystytään käsittelemään uudelleen käytettäväksi. Loppuosa saadaan jalostettua uudelleen, mutta laatu on heikompaa kuin aiemmin.

Elintarvikepakkauksiin kierrätysmuovia ei kuitenkaan voi käyttää uudelleen. Sen vuoksi merkittäviä kierrätysmuovin teollisia käyttäjiä ovat erilaisten muovitavaroiden ja -esineiden valmistajat.

Harjastaja Kaisa Puisto kokoaa kierrätysmuovista tehtyjä tiskiharjoja Kokemäen tehtaalla.

Fortumin laitokselta kierrätetty muovi lähtee eteenpäin harmaana jakeena eli granulaattina. Isoimpia jatkokäyttäjiä on Amerplast, joka valmistaa granulaatista kaupan kassoilta tuttuja kierrätysmuovikasseja.

Toinen Fortumin valmistaman kierrätysmuovin merkittävä käyttäjä on Lohjalla toimintansa aloittanut Orthex Group. Se on nykyisin kansainvälinen konserni, jonka tuotteita viedään 40 maahan. Tunnetuimpia muovituotteita ovat säilytyslaatikot ja keittiön pientarvikkeet, kuten pakasterasiat ja leikkuulaudat.

Koska kierrätysmuovista ei saa läpinäkyvää, tuotteet ovat yleensä harmaita tai valkoisia. Yhtiön mukaan niille on kysyntää.

”Tavoite on, että nostamme tämän vuoden aikana kierrätysmuovin käytön tuotteissamme 20 prosenttiin”, sanoo toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Kierrätysmuoville on jatkuvasti enemmän kysyntää. Myös EU velvoittaa jäsenmaitaan kierrättämään muovia moninkertaisella tehokkuudella nykyiseen verrattuna.

Tavoite kuulostaa kannatettavalta, mutta siihen liittyy ongelmia.

EU saattoi viime vuonna voimaan direktiivin, joka kieltää yleisimpien kertakäyttöisten muovituotteiden käytön. Nyt myös muovipakkausten kierrätystä pitää lisätä nopeasti.

Suomessa muovipakkausten kierrätysaste oli viime vuonna laskentatavasta riippuen 35-42 prosenttia, kertoo muovipakkausten tuottajavastuusta huolehtiva Suomen Uusiomuovi. Lukuun on laskettu sekä pantilliset muovipullot että pantittomat muovipakkaukset.

Vuonna 2025 kierrätysasteen pitäisi olla jo 50 prosenttia ja 55 prosenttia vuonna 2030.

Samalla laskentatapa muuttuu: jatkossa ei enää riitä tietty keräysaste, vaan lopulta muovista 55 prosentin pitää tulla ulos uutena raaka-aineena.

Tavoitetta on vaikea saavuttaa, sanoo tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:stä. Hän on työskennellyt pitkään muovi- ja kuitumateriaalien tuotekehityksen ja tutkimuksen parissa.

Harlinin mukaan muovipakkauksia ja niiden materiaaleja on kymmeniä erilaisia eikä kaikkien kierrätys toimi yhtä tehokkaasti. Siksi 50 prosenttia kerättyä muovia ei tarkoita samaa määrää kierrätysmuovia.

Fortum on kehittänyt yhteistyössä Fiskarsin kanssa kierrätysmuovista valmistettavia ovenkahvoja, joista saa otteen helposti ilman ihokontaktia.

”Tällä hetkellä puhtaimmat ja yhtenäisimmistä materiaaleista valmistetut pakkaukset saadaan kierrätettyä. Mitä isompia osuuksia pitää kierrättää, sitä likaisempia ja sekalaisempia fraktiota siellä tulee vastaan”, Harlin sanoo.

Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa käytettävistä monikerrospakkauksista ei tule uutta kierrätysmuovia vaan ne poltetaan.

Ratkaisuksi on ehdotettu kemiallista kierrätystä, jota esimerkiksi Neste on tällä hetkellä kehittämässä. Siinä muovin sisältämät polymeerit hajotetaan rakenneosiinsa, jotka voidaan käyttää uuden raaka- tai polttoaineen valmistukseen. Ongelma on, että kemiallinen kierrätys vaatii paljon energiaa ja on ainakin vielä liian kallista.

EU on linjannut, että muovin kierrätysasteen on noustava. Se on vaikea tehtävä: tällä hetkellä EU ei ole vielä edes määritellyt, mitä muovi ylipäätään on.

”Esimerkiksi mehu- tai maitopurkkina käytetty nestekartonki on kuitupakkaus, jossa on muovikalvo. EU:n määritelmän mukaan se olisi muovituote”, Harlin sanoo.

Nestekartonkipakkauksessa muovia on noin kymmenen prosenttia. Se saadaan talteen, mutta tehokkain tapa hävittämiseen on muovin polttaminen. Se ei välttämättä ole ongelma, mutta EU:n vaatimiin kierrätyslukuihin ei päästä polttamalla jätteitä.

Materiaalien kierrätysasteessa on selviä eroja, mutta parhaimmatkaan kierrätystuotteet eivät palaudu käyttöön automaattisesti.

Kierrätysmuovi on esimerkiksi kauppakassina ekologisin vaihtoehto, jos sitä käytetään monta kertaa. Myös kierrätysmuovista valmistetut tuotteet, kuten tiskiharjat, ovat ekologisia, jos niitä käytetään pitkään.

Keskeinen epäkohta on se, ettei muita muovituotteita kuin pakkauksia voi kierrättää järkevästi. Miksi ihmeessä näin on?

”Yksi selitys on, että pakkausten keräämisellä on pidempi historia. Mutta kyllä EU:n muovidirektiiviin on kirjattu, että jossain vaiheessa siirrytään pakkausten kierrättämisestä yleiseen muovin kierrättämiseen”, sanoo Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soini.

Nyt muoviesineiden valtakunnallista keräystä ei ole, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaat voivat kierrättää muoviesineensä Sortti-asemilla. Se maksaa kymmenen euroa tuhatta jätelitraa kohden.

Hinta ei kuulosta kohtuuttomalta, mutta harva jaksaa kiikuttaa esineet maksusta pois kotoaan.

VTT:n Harlinin mukaan myös kuluttajan pitäisi kantaa vastuunsa siitä, että pakkausmateriaalit palaavat takaisin kiertoon. Hän ei usko, että verotus olisi tehokkain ratkaisu.

”Yksi mahdollisuus olisi pullonpalautuksen kaltainen panttimaksu, joka motivoisi kuluttajaa kierrättämään kertakäyttöpakkaukset”, Harlin sanoo.

Kuluttajalle tämä tulisi hieman nykyistä kalliimmaksi. Kertakäyttöisyyteen puuttuminen voisi kuitenkin olla ympäristön näkökulmasta ratkaiseva askel, jolla roskaantumista saataisiin hillittyä olennaisesti.