Koronavirusepidemia on levinnyt teurastamoissa ympäri maailmaa. Miksi näin ei ole käynyt Suomessa?

Esimerkiksi Atrian tuotantolaitoksissa Suomessa ei ole ollut toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan yhtään koronavirustapausta. Sama tilanne on yhtiön tuotantolaitoksissa Ruotsissa ja Virossa. Ainoastaan Venäjällä on ollut sairastumisia.

Gröhn arvioi, että syynä ovat yleensäkin tiukat hygieniasäännöt, joita on koronavirusepidemian vuoksi vielä lisätty.

”Esimerkiksi ruokalassa istutaan väljemmin ja hengityssuojien käyttöä on lisätty. Niitä käytetään muutenkin meillä paljon. Käsien peseminen ei meillä ole myöskään mikään uusi asia. Se on ollut tärkeää aina. Hygieniataso on ylipäätään korkea.”

Atrian tuotantolaitokset ovat myös kaukana Etelä-Suomesta, pahimmasta epidemia-alueesta. Esimerkiksi Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla sairaustapauksia on ollut ylipäätään hyvin vähän.

Tuotantolaitoksille ei ole päästetty vierailemaan ulkopuolisia. Lisäksi etätöitä tekevät Atrialla kaikki, joiden työ ei vaadi paikalla olemista.

Tärkein ero ongelmamaiden teurastamoihin saattaa olla kuitenkin työntekijöiden taustoissa. Atriallakin on työnvuokrausyritysten kautta tulleita työntekijöitä, mutta he eivät Gröhnin mukaan ole asuntolamajoituksessa vaan asuvat Suomessa yleensä pysyvästi.

”Työsuhteet ovat meillä kesätöitä lukuun ottamatta pitkiä. Meillä ei ole työntekijöitä, jotka asuisivat vuokratyöntekijöiden tilapäismajoituksessa.”

Saksassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa taudin uskotaan levinneen siksi, että teurastamoilla työtä tekevät pääasiassa siirtotyöläiset. He asuvat usein tiiviisti ja asuntolatyyppisessä majoituksessa.

Työpaikalla noudatetut tiukat hygieniasäännöt eivät auta, jos työntekijät ovat vapaa-ajalla tiiviissä lähikontaktissa.

Suomessa noudatetaan ruokateollisuudessa yleensäkin tiukkaa sairauslomakäytäntöä: sairaudesta oireilevan tulee jäädä kotiin. Näin on ollut myös ennen koronavirusepidemiaa.

”Epidemian aikaan on ohjeistettu, että pienistäkin oireista pitää jäädä kotiin. Sairauslomat eivät ole silti lisääntyneet vaan päinvastoin vähentyneet. Ilmeisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet ovat ehkäisseet muidenkin sairauksien leviämistä”, Atrian Gröhn sanoo.

Teurastamoissa, joissa käsitellään eläinten ruhoja ja raakaa lihaa, on aina totuttu suojaamaan infektioilta sekä työntekijöitä että tuotteita.

Ruokaviraston lihantarkastusyksikön Etelä-Suomen-aluejohtajan Mikko Turun mukaan Suomen teurastamoissa ei ole ollut koronavirusepidemioita muuallakaan kuin Atrialla – ainoastaan yksittäisiä sairaustapauksia, jotka ovat tulleet yleensä matkoilta.

”Sinänsä olosuhteet teurastamoissa ovat otolliset monien virusten leviämiselle ihmisestä toiseen. Siellä on kosteaa ja viileää. Monet virukset pärjäävät siellä paremmin kuin kuivissa oloissa. Tämä pätee siis yleensä viruksiin. Koronaviruksesta ei vielä tarkkaan tiedetä, miten olosuhteet vaikuttavat sen leviämiseen”, Turku sanoo.

Ruokaviraston asiantuntijoiden mukaan kuluttajien ei nykytiedon valossa tarvitse olla huolissaan siitä, että tauti leviäisi sairastuneen työntekijän käsittelemän ruoan välityksellä.

Saksassa valmistettuja lihatuotteita voi olla myynnissä myös joissain suomalaisissa kaupoissa.

Vaikka monissa maissa on keväästä asti raportoitu teurastamotyöntekijöiden epidemioita, missään ei ole saatu viitteitä siitä, että näissä laitoksissa valmistettu ruoka olisi sairastuttanut kuluttajia. Sen sijaan teurastamojen työntekijät ovat levittäneet tautia lähipiirissään.

”WHO:nkin tuoreimman raportin mukaan sairaus leviää lähtökohtaisesti ihmisestä ihmiseen. Virus elää hengitysteissä ja tarvitsee lisääntyäkseen eläviä soluja, eli se ei pysty lisääntymään elintarvikkeen pinnalla”, Turku sanoo.

Koronavirus on siis viruksena erilainen kuin esimerkiksi rajua vatsatautia aiheuttava norovirus, joka viihtyy hyvin ja lisääntyy joissain pakastetuissakin elintarvikkeissa.

Ruokaviraston zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo sanoo, että raakaa lihaa pitää joka tapauksessa käsitellä ja kypsentää hyvin, koska lihassa voi olla muita haitallisia mikrobeja.

”Kädet pitää pestä huolella aina lihan käsittelyn jälkeen. Leikkuualustat taas pitää pestä ennen kuin niillä leikataan vaikkapa kasviksia.”

Oikea käsittely tappaisi mahdolliset koronaviruksetkin muiden taudinaiheuttajien ohella.

”Siksi tästä leviämistavasta ei ole oltu kovin huolissaan.”