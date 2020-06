Vetoomustuomioistuin Yhdysvalloissa on päättänyt, ettei lääke- ja kemianjätti Bayerin tarvitse lisätä rikkaruohohävite Roundupin pakkaukseen syöpävaroitusta, kertoo uutistoimisto Reuters. Päätöksen teki kalifornialainen tuomari William Shubb, jonka mukaan osavaltion syöpävaroitus on tässä asiassa harhaanjohtava ja että sen lisäämiseen ei ole tarpeeksi perusteita.

Suhtautuminen Roundupiin ja sen tehoaineeseen glyfosaattiin on ollut epäileväistä pitkään. Viranomaiset ovat rauhoitelleet tilannetta, mutta se ei ole hälventänyt epäilyksiä.

Bayeria vastaan on nostettu lukuisia syytteitä glyfosaattiin liittyen. Yhdysvalloissa Bayer on määrätty useissa oikeudenkäynneissä maksamaan miljardeja dollareita asianomistajille. Reutersin mukaan Bayeria vastaan on käynyt oikeutta yli 52 500 amerikkalaista Roundupin käyttäjää. Asianosaiset väittävät, että Bayer on manipuloinut glyfosaattiin liittyvää tutkimusta ja johtanut tieteellistä yhteisöä harhaan.

Bayer on kiistänyt syytökset ja sanoo, että glyfosaatti on turvallista käyttää.

Noin kymmenen maatalouden ryhmittymää asettui Bayerin taakse vuonna 2017, jolloin ne haastoivat Kalifornian osavaltion oikeuteen. Haasteen mukaan tuotteen syöpävaroitus aiheuttaisi merkittävää haittaa Yhdysvaltain ruokatuotantoketjuun, jos se johtaisi siihen, että viljelijät eivät enää voi käyttää glyfosaattia.

Rikkakasvihävite glyfosaatti on ollut jo vuosikausia kiistelty kemikaali, mutta se on edelleen yksi maailman eniten käytetyistä torjunta-aineista. Glyfosaatin menestys juontuu siitä, että se on muihin rikkakasvien torjunta-aineisiin verrattuna tehokas ja vain vähän haitallinen muulle ympäristölle. Suomessakin sitä käytetään maataloudessa sekä markkinoidaan nurmikon ja kulkuväylien rikkakasvien hävittämiseen kotipuutarhassa.

Vuoden 2019 keväällä kalifornialaisen tuomioistuimen valamiehistö määräsi Bayerin maksamaan Alva ja Alberta Pilliodille noin kahden miljardin dollarin korvauksen vahingoista. Pariskunta oli käyttänyt 35 vuoden ajan Roundup-nimistä torjunta-ainetta rikkaruohojen torjuntaan omassa puutarhassaan. Pilliodit sairastuivat 2010-luvulla imukudossyöpään. Juttu ei ollut ensimmäinen, vaan Bayer oli ennen tätä määrätty maksajaksi jo kahdessa muussa oikeusjutussa.

Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat arvioineet, ettei syöpäriskiä tutkimusnäytön perusteella ole. Maailman terveysjärjestö WHO totesi vuonna 2015 tutkimusyhteenvedon perusteella, että glyfosaatti on ”todennäköisesti karsinogeeninen”, eli syöpää aiheuttava aine. Helmikuussa 2019 julkaistu muun muassa Washingtonin yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimusyhteenveto löysi yhteyden glyfosaattialtistuksen ja imukudossyövän välillä.

Toisaalta esimerkiksi tupakansavu, puupöly ja alkoholi on luokiteltu yksiselitteisesti syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Näiden saanti on edelleen mahdollista.

Kalifornialainen tuomari Shubb totesi päätöksen yhteydessä, että WHO:n tutkimusyhteenveto ei anna perusteita lisätä tuotteeseen osavaltion syöpävaroitusta. Bayer on kommentoinut olevansa tyytyväinen päätökseen.

Euroopan unioni oli lähellä lopettaa glyfosaattituotteiden myynnin vuonna 2017 ympäristöjärjestöjen ja poliittisen paineen vuoksi. Aineelle myönnettiin viiden vuoden myyntiluvan jatko. EU:n komissio suositteli myyntiluvan jatkamista, mutta yhdeksän jäsenmaata asettui vastaan. Suurin osa jäsenmaista, myös Suomi, lopulta kannatti myyntiluvan jatkamista.

EU uudelleenarvioi valmisteiden riskit ennen kuin se päättää jatkaa myyntilupaa vuoden 2022 jälkeen.

Puutarhamyymälä Plantagen lopetti Roundupin myynnin Suomessa ja Norjassa viime vuonna. Ruotsissa myynti lopetettiin jo vuonna 2015. Taustalla oli tutkimukset glyfosaatin vaikutuksista mehiläisten suoliston bakteerikantaan. Plantagen totesi viime kesänä haluavansa pelata varman päälle asiassa.

Suomessa glyfosaattia sisältäviä tuotteita myyvät monet markettiketjut. Glyfosaattivalmisteita myydään Roundupin lisäksi monilla muilla markkinointinimillä, kuten Rodeo, Ranger, Bronco ja Gallup.

Syksyllä 2016 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päätti kieltää yli kymmenen glyfosaatti-tuotteen myynnin. Näissä tuotteissa oli käytetty glyfosaatin tehoa vahvistavaa POEA-yhdistettä. Lopullinen käyttökielto astui voimaan vuonna 2018.

Bayer ilmoitti ostavansa Roundupin kehittäjän Monsanton vuonna 2016 noin 66 miljardin dollarin hinnalla. Kauppa toteutui vuonna 2018. Monsanto-yhtiö kehitti rikkaruohoja tuhoavan aineen 50 vuotta sitten.