Sosiaalinen media

Facebook on kohdannut rajua kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä liittyen sen toimiin vihapuhetta ja väkivaltaa vastaan. Järjestöjen mielestä Facebook on tehnyt ”liian vähän liian myöhään” korjatakseen asiaa. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg puhui sananvapauteen liittyvässä tilaisuudessa Georgetownin yliopistossa Washingtonissa syksyllä 2019.

Lukuisat amerikkalaisyhtiöt ovat keskeyttäneet mainonnan Facebookissa ja yhtiön omistamassa Instagramissa ottaakseen kantaa yhtiön toimiin vihapuhetta vastaan.

Maanantaina Suomen aikaa ulkoiluvaatebrändi Patagonia kertoi liittyvänsä Stop Hate for Profit -kampanjaan ja keskeyttävänsä mainonnan Facebookin alustoilla heti. Keskeytys jatkuu ainakin heinäkuun loppuun saakka.

Kampanjan ovat panneet alulle yhdysvaltalaiset kansalaisjärjestöt Anti-Defamation League (ADL), mustien oikeuksia puolustava NAACP ja kansalaisoikeuksia ajava Color of Change.

Mainosboikotista kertovat muiden muassa Guardian ja Wall Street Journal. Järjestöjen tarkoituksena on mainostulojen keskeyttämisellä painostaa Facebookia ottamaan käyttöön tiukemmat säännöt rasistisen ja vihaa lietsovan sisällön kitkemiseksi. Kansalaisjärjestöt ovat erityisen huolissaan sosiaalisen median alustojen vaikutuksesta presidentinvaaleihin ja niihin liittyvään tiedonsaantiin.

Patagonian lisäksi mainonnan ovat kertoneet keskeyttävänsä myös ulkoiluvaatteisiin keskittyvät The North Face ja REI. Kampanjassa ovat mukana lisäksi freelance-työn alusta Upwork ja internet-yhtiö Mozilla.

Kulutustuotejätti Unileverin omistaman Ben & Jerry’s -jäätelöbrändin toimitusjohtaja Matthew McCarthy kertoo Wall Street Journalissa, että yhtiö harkitsee liittymistä mainosboikottiin. Ben & Jerry’sin emoyhtiö Unilever aikoo jatkaa yhteistyötä Facebookin kanssa.

”Heidän tekonsa eivät ole täysin linjassa arvojemme kanssa, piste”, McCarthy sanoo. ”Totuus on, että kaikki mikä on oikein liiketoiminnalle, mutta väärin arvojemme kannalta, on väärin.”

Järjestöjen mielestä Facebook ei ole onnistunut tekemään alustasta turvallista tai vähentämään vihapuhetta. Järjestöt katsovat, että Facebook ”vahvistaa valkoisen ylivallan viestiä” ja ”sallii väkivaltaan yllyttämisen”.

Kansalaisoikeusjärjestöt ovat esittäneet kritiikkiä Facebookia ja sen perustajaa Mark Zuckerbergia kohtaan muun muassa siitä, miten yhtiö ei ole puuttunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päivityksiin, joissa on näytetty kannustavan väkivaltaan tai esitetty vääriä tietoja postiäänestämisestä. Yhtiötä on moitittu myös siitä, ettei se onnistunut tyrehdyttämään ulkomaista vaikuttamista vuoden 2016 presidentinvaalien yhteydessä.

Kansalaisjärjestöjen mainosboikotti-kampanja alkoi viime keskiviikkona. Samalla viikolla Zuckerberg oli ilmoittanut, että yhtiö aikoo auttaa neljää miljoonaa Yhdysvaltain kansalaista rekisteröitymään äänestäjäksi marraskuussa järjestettäviin presidentinvaaleihin. Zuckerberg sanoi yhtiön rakentavan palvelua, jonka kautta käyttäjät pääsevät luotettavaksi havaittujen vaaliviranomaisten jakamien tietojen pariin esimerkiksi äänestyspaikoista ja -ajankohdista.

Samalla Facebook ilmoitti estävänsä ulkomaisten vaalimainosten näkymisen presidentinvaalien aikana ja antavansa käyttäjille mahdollisuuden estää vaalimainoksia näkymästä laisinkaan.

Torstaina Facebook kertoi poistaneensa palvelustaan Trumpin vaalikampanjaan liittyviä mainoksia. Yhtiön mukaan mainoksessa oli rikottu Facebookin sääntöä, joka vastustaa järjestäytynyttä vihaa.

Kesäkuun alussa Facebookin työntekijät marssivat ulos etätyöpisteiltään ja syyttivät Zuckerbergiä siitä, että yhtiön puuttuminen Trumpin kirjoituksiin on ollut riittämätöntä. Työntekijöiden mukaan kilpailija Twitter on toiminut tilanteessa paremmin suhtautumalla presidentin tuoreisiin kirjoituksiin tiukemmin.

Facebookin myyntijohtaja Carolyn Everson sanoo lausunnossaan, että yhtiö on keskittynyt poistamaan vihapuhetta alustoillaan. Eversonin mukaan Facebook keskustelee kansalaisjärjestöjen ja mainostajien kanssa yhteistyöstä.

Facebookin mainostulot ovat olleet kasvussa koko 2010-luvun. Viime vuonna yhtiölle kertyi noin 70 miljardin dollarin, eli noin 62 miljardin euron tulot mainonnasta.