Asuntosijoittamisen suosio näyttäisi jatkuneen suurena. Tämän vuoden tammi–maaliskussa Nordeasta haettiin sijoitusasuntolainoja 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koronakriisin puhjettua kasvu laantui, mutta huhti–toukokuussakin sijoitusasuntolainoja haettiin silti yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtajan Jussi Pajalan mukaan lähes puolet eli 44 prosenttia asuntosijoittajista on ensikertalaisia. Ensikertalaisten suhteellinen määrä on kasvanut voimakkaasti kolmen viime vuoden aikana, kun samalla ammattimaisten ja jo ennestään asuntoihin sijoittaneiden sijoitusinto on tasaantunut.

”Samalla tavalla kuin muidenkin asuntolainan hakijoiden kanssa, pankki käy sijoituslainan hakijan kanssa huolella läpi esimerkiksi korkoihin liittyvät riskit ja maksukyvyn, joka sijoitusasuntolainassa muodostuu odotettavissa olevasta vuokravirrassa ja muista käytettävissä olevista tuloista”, Pajala sanoo.

Keskimääräinen asuntosijoittaja on Nordean tilastojen mukaan 46-vuotias, 4 500 euroa kuukaudessa ansaitseva, parisuhteessa elävä mies, joka on vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjä. Naisten ja nuorempien sijoittajien osuus on kuitenkin kasvanut viime vuosina paljon.

Sijoitusasuntolainan koko on keskimäärin 100 000 euroa ja maksuaika 19 vuotta. Pajalan mukaan sijoitusasunnoissa on keskimäärin suurempi omarahoitusosuus kuin muissa asuntolainoissa.

Nordean mukaan koronaviruskriisi ei ole aiheuttanut asuntomarkkinoilla merkittäviä häiriöitä ja sitä kautta sijoittamisen riskien kasvua. Asuntojen hinnat eivät ole ainakaan toistaiseksi laskeneet.

Sijoitusasuntomarkkinoilla on puhuttu viime vuosina paljon uusien pienten asuntojen hintojen noususta etenkin kasvukeskuksissa ja sitä myötä vuokratuottojen laskusta. Nordean sijoitustuotejohtajan Tanja Erosen mielestä tuotot pitää kuitenkin suhteuttaa riskiin ja muiden sijoituslajien tuottoihin.

”Viisi vuotta sitten asuntosijoituksen tuotto oli kovempi, mutta silloin korkosijoituksistakin sai enemmän kuin nollan. Tuotto pitää suhteuttaa muihin sijoituslajeihin.”

Erosen mukaan tavoiteltava tuottotaso riippuu myös paikkakunnasta, koska se vaikuttaa riskeihin. Vuokralaisen hankkiminen on helpompaa muuttovoittopaikkakunnilla, ja siellä myös riski asuntojen hintojen laskusta on pienempi.

Hänen mukaansa pääkaupunkiseudulla hyväksyttävänä tuottotasona voi pitää tällä hetkellä 3–4 prosenttia.

”Muissa isoissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Turussa ja Tampereella tuoton pitäisi olla puolisen prosenttiyksikköä korkeampi.”

Kokonaan kasvukeskusten ulkopuolella olevista asunnoista on Erosen mielestä mahdoton sanoa mitään, koska riskiä on hyvin vaikea arvioida. Monilla paikkakunnilla on riski, ettei asuntoa saa myytyä lainkaan ainakaan järkevään hintaan.

Myös asuntosijoitusrahastot ja muihinkin kiinteistöihin sijoittavat kiinteistösijoitusrahastot ovat kasvattaneet suosiotaan nopeasti. Erosen mukaan näissä rahastoissa on jo noin kuusi prosenttia kaikesta rahastopääomasta.

Asunto- ja kiinteistösijoitusrahastojen pääomasta 65 prosenttia on tavallisten kotitalouksien sijoituksia.

Tammi–maaliskuussa kaikkien suomalaisten kiinteistösijoitusrahastojen pääomat kasvoivat. Vuoden toisen neljänneksen tilanne ei ole vielä selvillä.

Nordealla omaa kiinteistösijoitusrahastoa ei ole. Miksi?

”Olemme toistaiseksi keskittyneet toisen tyyppisiin sijoituksiin. Kyseessä on hyvin erilainen sijoituslaji kuin arvopaperisijoitukset. Meidän pitäisi palkata sitä varten kokonaan uusi ja aika iso sijoitustiimi. Myymme rahastoja koko Euroopan markkinalla, joten sen pitäisi olla siinäkin mittakaavassa uskottava”, Eronen sanoo.

Hän huomauttaa, että jotkut suomalaiset kiinteistörahastot toimivat melko pienellä asiantuntijatiimillä.

”Piensijoittajan kannattaa varmistaa kiinteistöihin sijoittavista rahastoista ainakin se, että kiinteistöjen arvostuksissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, eikä rahaston salkunhoitaja pysty itse vaikuttamaan arvostuksiin. Rahaston pitäisi myös maksaa tuottona ulos pääasiassa vuokratuottoa eikä kiinteistöjen arvonnousua”, Eronen sanoo.