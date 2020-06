Ruokakauppaketju Lidl ottaa etuohjelmansa käyttöön Suomessa huomenna torstaina. Lidl Plus -nimeä kantava ohjelma toimii muovikortin sijaan älypuhelimeen ladattavassa sovelluksessa.

”Suomalaisten lompakot ovat täynnä erilaisia etukortteja. Halusimme oman etuohjelmamme digitaaliseen muotoon, jotta se kulkee ketterästi mukana”, sanoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström tiedotteessa.

Etuohjelman käyttöönotto on Lidlin vastaus kilpailijoidensa S-ryhmän ja Keskon S-etukortille ja Plussa-kortille. Etuohjelman kautta asiakas voi muun muassa seurata kuittihistoriaansa, saada alennus- ja raaputuskuponkeja, hakea myymälöiden tietoja, tehdä reklamaatioita ja antaa palautetta.

Tulevaisuudessa etuohjelmaa on Lidlin mukaan tarkoitus käyttää esimerkiksi mielipidekyselyihin ja tapahtumakutsuihin.

Sovellus toimii myös ulkomailla. Aiemmin etuohjelmaa on voinut käyttää ainakin Itävallassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Espanjassa.

Sähköisen etukortin käyttöönotto tarkoittaa täyskäännöstä Lidlin toimintamallissa. Tähän asti Lidlillä ei ole ollut omaa etukorttijärjestelmää. Se on vedonnut toimintatapansa ”suoraviivaisuuteen” ja todennut, että etukortteihin liittyy erilaista hallinnointia.

Aiemmin Lidl on jopa irvaillut muiden kauppojen etukorteille. Se on järjestänyt esimerkiksi kampanjoita, joissa yli 25 euron ostoksista on saanut kymmenen prosentin alennuksen millä tahansa kortilla, esimerkiksi postikortilla tai kuntosalikortilla.