Turistit ihailivat Sagrada Famílian kirkkoa lauantaina. Kirkko on yksi Barcelonan suosituimmista turistinähtävyyksistä. Suomalaiset pääsevät Espanjaan matkalle, mutta Suomen ulkoministeriö ei suosittele matkailua maahan. Espanjasta paluun jälkeen suositellaan omaehtoista karanteenia.

Suomen hallitus aikoo sallia enemmän matkailua heinäkuun puolivälistä alkaen.

Valtio ei rajoita kansalaisten liikkumista pois maasta tai takaisin. Rajaliikenteeseen liittyvät rajoitukset koskevat sitä, mistä maista Suomeen saa saapua ulkomaalaisena. Suomessa myös karanteenisuositus matkan jälkeen on vapaaehtoinen.

HS kokosi vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin matkailusta.

Minne voin matkustaa nyt?

Suomeen saa tulla ilman karanteenia Islannista, Tanskasta, Norjasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Baltian maihin ja Norjaan suomalaiset saavat matkustaa ilman rajoitusta. Islannissa saapuvien matkailijoiden täytyy olla karanteenissa tai käydä koronatestissä lentokentällä. Tanska ei salli vapaa-ajanmatkailua Suomesta.

Matkailu ulkomaille riippuu siitä, mitä muut maat ovat päättäneet. Esimerkiksi Saksaan voi mennä Suomesta ilman että täytyy jäädä karanteeniin Saksassa. Suosituista matkailumaista myös Espanja, Italia ja Kreikka ovat avanneet matkailua. Palattaessa Suomeen karanteenisuositus pätee.

Kansainvälinen ilmailuliitto IATA ylläpitää verkkosivustoa, johon se kerää tietoja maiden maahantulorajoituksista.

Mihin maihin saa matkustaa heinäkuun 13. päivästä eteenpäin?

Hallitus aikoo luopua matkustusrajoituksista 13. heinäkuuta mennessä maista, joissa koronatilanne on samantasoinen tai parempi kuin Suomessa. Nykytilanteen perusteella voitaisiin luopua rajavalvonnasta Saksan, Italian, Itävallan, Kreikan, Sveitsin, Slovakian, Slovenian, Unkarin ja Liechtensteinin osalta. Samalla poistuisi karanteenisuositus.

Lisäksi tautitilanne mahdollistaisi Schengeniin kuulumattomista EU-maista Kroatiasta, Kyprokselta ja Irlannista matkustamisen Suomeen ilman karanteenia.

Rajavalvonta ja matkustusrajoitukset jatkuisivat Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan ja Tšekin välillä. Listan ulkopuolelle jäisivät myös Ruotsi ja Espanja.

Hallitus päättää viimeistään 10. heinäkuuta siitä, minkä maiden osalta rajoituksista luovutaan. Sen jälkeen sallittujen maiden listaa tarkastellaan kahden viikon välein.

Ihmiset lähtivät Zagrebin kaduille Kroatiassa toukokuussa, kun tiukat koronarajoitukset purkautuivat.

Finnairiin kuuluva Aurinkomatkat järjestää Kreikkaan ja Kroatiaan matkoja elokuun alusta, ja Madeiran-matkat alkavat syyskuun puolivälissä. Espanjan ja Turkin kannalta yhtiö tekee päätöksiä lähiviikkoina. Parhaillaan Turkin ja Espanjan epidemiatilanne ei ole Suomen hallituksen kriteerien mukainen.

Mitä jos karanteenisuositus tulee kesken matkan?

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sanoo, että karanteenisuosituksessa ratkaiseva tekijä on kohdemaan tautitilanne paluumatkalle lähdettäessä.

Karanteenisuositus siis pätee, jos kohdemaa on sallittujen maiden listalla loman alkaessa mutta lähtöhetkellä Suomea kohti karanteenisuositus on jälleen voimassa.

Uskaltaako jo varata matkan heinäkuulle?

Ulkoministeriö kehottaa edelleen välttämään matkailua muihin kuin sallittuihin kuuteen maahan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erityisasiantuntijan Annina Huolmanin mukaan päätös on kuluttajan oma. Huolman sanoo, että nopeasti muuttuvassa tilanteessa myös matkailijan täytyy tutustua huolellisesti matkanjärjestäjien ja lentoyhtiön peruutus- ja muutosehtoihin.

”Osa yhtiöistä sallii matkan siirtämisen myöhemmäksi tai tarjoaa muita joustomahdollisuuksia.”

Huolmanin mukaan matkapaketeissa on yleensä paremmat oikeudet kuluttajalle kuin omatoimimatkoissa, joissa majoitukset, lennot ja muu liikkuminen varataan erikseen.

Ulkomaisten sivustojen välityksellä varattujen majoituksen ja lentojen peruuttamisesta voi olla hankalaa saada rahoja takaisin. Joskus sivuston ylläpitäjä kehottaa ottamaan yhteyttä suoraan hotelliin ja lentoyhtiöön, jotka palauttavat asian taas varaussivuston käsiteltäväksi. Matkailijan kannattaa harkita varausta suoraan majoittajan tai lentoyhtiön kautta.

Ongelmissa voi olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan. Huolman kertoo, että monen matkailutoimijan asiakaspalvelu on pahasti ruuhkautunut ja rahojen palautuksissa on ollut viivettä.

”Kannattaa harkita ja selvittää hyvin etukäteen myös matkakohteen mahdolliset maahantulorajoitukset ja se, mitkä ovat vaihtoehdot, jos ei haluakaan myöhemmin lähteä matkalle.”

Mitä tapahtuu, jos sairastuu koronaan ulkomailla?

Kipeänä ei ole syytä matkustaa, ulkoministeriö muistuttaa. EU-kansalaiset ovat kuitenkin oikeutettuja terveydenhuoltoon toisessa EU-maassa. Ulkoministeriön mukaan tässä tilanteessa on maasta riippumatta tärkeää huolehtia, että matkavakuutus on kunnossa ja matkustusilmoitus on tehty.

Jos sairastuu ulkomailla, täytyy noudattaa karanteenirajoituksia, jotka vaihtelevat eri maissa. Rajoitukset voi selvittää jo ennen matkaa esimerkiksi kyseisen maan läheisimmästä edustustosta.

Matkalla on syytä huolehtia hyvästä hygieniasta. Monissa maissa on erityissääntöjä tai suosituksia muun muassa maskien käytöstä.

Finnairin lennoilla täytyy käyttää jonkinlaista suu-nenäsuojaa. Myös matkustamohenkilökunta käyttää maskia koko lennon ajan. Finnairin ja Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Mari Kanerva toteaa, että omia maskeja kannattaa pitää mukana.

”Henkilökunnalla on joitain ylimääräisiä maskeja, mutta niitä ei välttämättä riitä kaikille. Myös kohteessa voidaan vaatia maskia.”

Kuka korvaa, jos matka peruuntuu?

Myös matkanjärjestäjät suosittelevat kaikille ulkomaanmatkailijoille matkavakuutusta. Oman vakuutuksen ehdot tulee tarkistaa huolellisesti.

Koronapandemian aikana matkanjärjestäjät ovat tehneet joustoja ehtoihinsa, jotta varauksia on ollut ylipäätään houkuttelevaa tehdä. Joustoja on tehty peruutuskäytäntöihin, ja matkoja on ollut mahdollista siirtää.

Jos matkanjärjestäjä peruu matkan, asiakkaalla on oikeus saada rahat takaisin. Esimerkiksi Aurinkomatkat peruu matkan siinä tapauksessa, että kohteeseen asetetaan karanteenivaatimus saavuttaessa tai lomailua kohteessa on rajoitettu merkittävästi.

Asiakas voi perua Aurinkomatkoilta varatun matkan toimistokuluilla, jos matka on varattu 12. maaliskuuta tai sen jälkeen ja matkan alkuun on vähintään kolme viikkoa. Varauksen voi vaihtaa toiseen matkapakettiin ilman kuluja samoilla ehdoilla. Ehdot pätevät myös ensi kesän matkoihin.

Finnairin lennon voi vaihtaa toiseen ilman maksua, jos lento on varattu suoraan Finnairilta 1. huhtikuuta alkaen elokuun loppuun saakka. Muutos pitää tehdä viikko ennen alkuperäisen lennon lähtöä.

Jos lähtee hakemaan korvauksia matkan peruuntumisesta, niiden saaminen voi kestää kauan. Viime viikolla kuluttaja-asiamies totesi, että matkanjärjestäjät ovat jopa venyttäneet lain rajoja korona-ajan rahanpalautuksissa. Matkailualan yritysten asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet pahasti.

Korvaako vakuutus, jos matka keskeytyy tai peruuntuu koronan takia?

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen vakuutusasiantuntija Katja Lappi muistuttaa, että matkailijan täytyy parhaillaan olla tarkkana vakuutuksissa.

Nyt otetun matkavakuutuksen epidemiaturva ei Lapin mukaan enää välttämättä korvaa koronatilanteen takia keskeytyneen tai peruuntuneen matkan kuluja, koska koronavirus on jo kaikkien tiedossa. Sama koskee pandemian alkamisen jälkeen ostettuja matkoja.

Vakuutusehtoihin voi kuulua se, että jos maahan asetetaan matkustusrajoituksia, jos sinne matkustamista ei suositella tai jos sieltä suositellaan poistumaan, rajoitetaan vakuutuksen korvausaikaa kohteessa. Tilanteen muuttuessa kannattaa olla heti yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Jos taas itse sairastuu, korvauskäytännöt ovat samat kuin muissakin sairastumistilanteissa.

”Jos matkustajavakuutus on normaalisti voimassa, myös mahdollinen koronasairastuminen korvataan normaalina matkasairautena”, Lappi sanoo.

Normaalien ehtojen mukaan korvataan tässä tapauksessa myös peruuntuminen tai keskeytyminen. Sama pätee, jos läheinen on vakavasti sairastunut koronaviruksen takia.

Norjan Oslossa paistateltiin auringossa huhtikuun lopulla. Suomen ja Norjan välillä matkustaminen on sallittua ilman rajoituksia.

”Kaiken tiedottamisen seuraaminen on hurjan tärkeää. Moni vakuutusyhtiö on nyt korona-aikana korvannut yli ehtojen, mutta tilanteet muuttuvat”, Lappi sanoo.

Vakuutuksessa voi olla ehto, ettei se ole voimassa sellaisessa maassa, johon Suomen hallitus ei suosittele matkailua.

”Jos nyt varaa matkan, täytyy olla tietoinen riskeistä. Ei pidä lähteä liian huolettomasti liikkeelle. Se mitä sanotaan tänään, ei välttämättä päde huomenna, koska tilanteet muuttuvat.”

Miten saan rahat takaisin Airbnb-majoituksesta?

Voi olla, ettei rahoja saa takaisin.

Airbnb:n mukaan viimeistään 14. maaliskuuta tehty varaus voidaan peruuttaa täydellä hyvityksellä, jos varauksen on määrä alkaa viimeistään 31. heinäkuuta.

Jos varaus on tehty ennen 14. maaliskuuta mutta majoitus on varattu elokuulle tai myöhemmäksi, tätä hyvityskäytäntöä ei noudateta. Sama pätee, jos varaus on tehty maaliskuun puolivälin jälkeen, paitsi jos vieras tai majoittaja sairastuu koronaan.

Airbnb-majoittajilla on erilaisia peruutusehtoja. Jos majoittaja peruu varauksen, siitä täytyy saada täysi hyvitys.

Matkavakuutuskaan ei automaattisesti korvaa majoituskuluja.

”Matkavakuutusehtojen mukaan matkapalvelun tarjoajalta täytyy hakea ensin rahojen palautusta. Kun sieltä tulee perusteltu ilmoitus, että rahoja ei palauteta, vakuutus korvaa, jos tilanne kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin”, Lappi sanoo.

Korona-aikana on käynyt niin, että matkan varannut ei ruuhkan takia saa vastausta lentoyhtiöltä tai majoituspaikalta. Tällöin rahojen palautus viivästyy eikä vakuutus korvaa, koska vakuutusyhtiö vaatii vastausta matkanjärjestäjältä.

Osa majoituspaikoista saattaa myös sanoa kuluttajalle, että rahoja ei palauteta, koska kuluttaja voi hakea korvausta vakuutusyhtiöltä. Tämä ei Lapin mukaan ole oikein, vaan majoituksen tarjoajalla täytyy olla syy jättää palauttamatta rahoja.

Kannattaako matka maksaa varatessa luottokortilla vai pankkitililtä?

KKV:n Huolman sanoo, että epävarmassa tilanteessa kannattaa ehdottomasti maksaa luottokortilla. Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon tai matkanjärjestäjä ostetun matkapaketin, asiakas voi yleensä saada rahansa takaisin suoraan luotonantajalta.

”Luottokorttiyhtiö ja palveluntarjoaja ovat yhteisvastuussa, eikä luotonantaja voi siksi käännyttää kuluttajaa asiassa ensisijaisesti esimerkiksi lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän puoleen”, KKV:n Huolman sanoo.

Kuten matkanjärjestäjien myös luotonantajien palautuksissa voi olla viiveitä.

Mitä saa tehdä matkan jälkeisessä karanteenissa?

Suomen karanteenisuositus on todella vain suositus, eli sen rikkomisesta ei tule rangaistusta. Palatessa Suomeen maasta, johon kohdistuu rajavalvontaa, suositellaan rajoittamaan tarpeettomia lähikontakteja ja noudattamaan omaehtoista karanteenia kaksi viikkoa.

Omaehtoisessa karanteenissa saa liikkua työpaikan ja kodin välillä. Lisäksi lapset saavat mennä kouluun. THL suosittelee liikkumisessa oman auton käyttöä eli julkisten liikennevälineiden välttämistä.