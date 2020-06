Hallituksen etätyösuosituksen päättyminen ei juuri vaikuta suurten työnantajien suunnitelmiin, selviää HS:n tekemän soittokierroksen vastauksista. Osa on jo aloittanut paluun lähityöhön, osa jatkaa omaa etätyösuositustaan suunnitelmiensa mukaan.

Hallitus ilmoitti tiistaina, että suositus etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta.

Muutos oli toivottu esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mielestä. Häkämiehen mukaan päätös oli talouden avaamisen kannalta tärkeä askel eteenpäin, mutta se olisi voinut tulla jo aiemminkin.

Osa yrityksistä on tehnyt suunnitelmiaan paluusta konttoreille kuitenkin jo pitkin loppukevättä ja alkukesää. Elinkeinoelämän keskusliiton toukokuussa tekemän kyselyn mukaan suuri enemmistö yritysjohtajista arvioi työskentelyolosuhteet valtaosin turvallisiksi jo tuolloin.

Merja Ranta-aho

Teleoperaattori Elisalla hallituksen päätös ei tuo välitöntä muutosta käytäntöihin. Yhtiön sisäisenä ohjeena on ollut suositus etätöistä elokuun loppuun asti, ja siitä pidetään kiinni, sanoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

”Olemme hereillä ja varovaisia, mutta pikkuhiljaa porukka voi alkaa palailla toimistolle. Kuitenkin niin, että emme edellytä kenenkään nyt etätöitä tekevän palaavan toimistolle ennen syyskuun alkua.”

Ranta-ahon mukaan omaa ohjeistusta ei muuteta esimerkiksi siksi, että moni on saattanut järjestää vaikkapa lastenhoidon sen varaan, että vanhempi voi olla etätöissä. Syyskuusta lähtien Elisalla voi jälleen tulla tilanteita, joissa lähtökohtana on osallistuminen toimistolla.

Elisan työntekijöistä yli 90 prosenttia on ollut etätöissä. Lähitöitä on saanut tehdä halutessaan. Myymälähenkilöstö on tehnyt suurelta osin lähityötä. Elisalla on noin 4 900 työntekijää.

Nordealla yli puolet työntekijöistä eli noin 3 500 henkilöä on ollut etätöissä. Henkilökunta on pääosin ollut paikalla konttoreissa ympäri maata, joten paluusuunnitelma koskee valtaosin Helsingissä sijaitsevaa pääkonttoria ja siellä hoidettavia tukitoimintoja.

Pääkonttorille on tarkoitus palata yhtiössä asteittain kesän aikana, jo ennen hallituksen päätöstä tehdyn suunnitelman mukaan. Tilannetta on ajateltu arvioitavaksi uudelleen elokuussa kesälomien jälkeen.

Suositusta pidetään yhtiössä hyvänä, sillä se on samoilla linjoilla Nordean oman suunnitelman kanssa, kertoo henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs.

”Olimme valmistautuneet siihen, että kesälomien jälkeen ihmisiä palaa enemmän toimistolle. Se osuu oikein hyvin siihen meidän ajatukseen.”

Toisaalta paluu on rajoitettu. Nordealla pääkonttoria ei voida ottaa vieläkään täyteen, sillä yhtiö haluaa huomioida tiloissa vähintään kahden metrin turvavälin.

Kivekkään mukaan etätyöpainotus ei ole juuri vaikuttanut työntekijöiden tuottavuuteen, vaan on toiminut hyvin.

”Sen takia olemme tehneet paluusuunnitelmankin henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden näkökulmasta. Mitään kiirettä siinä ei ole.”

Hannakaisa Länsisalmi

OP-ryhmä oli ennakoinut hallituksen päätöstä jo niin, että suunnitelmana on ollut palata mahdollisimman normaaliin lähityömäärään elokuussa kesälomien jälkeen. Kesäkuun alusta alkaen lähitöissä on voinut olla noin 30 prosenttia henkilöstöstä yhtä aikaa. Parhaimmillaan OP:n 12 000 työntekijästä 9 000 oli etätöissä.

Lähityönä on jo voitu järjestää esimerkiksi työpajoja ja palavereita, kertoo henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi.

”Jos täytyy ratkoa vaativia liiketoiminnan ongelmia, luoda skenaarioita tai ratkoa asiakkaan ongelmia, kyllähän ne sujuvat moniammatillisella tiimillä paremmin kasvokkain”, sanoo Länsisalmi.

OP:lla etätyöajan digiloikka on johtanut siihen, että syksyllä yhtiössä on tarkoitus pohtia, millainen lähi- ja etätyön yhdistelmä olisi tuottavin.

Metsäyhtiö UPM aloitti niin ikään toimistotöihin paluun jo ennen hallituksen päätöstä, joten sillä ei ole ollut suurta käytännön merkitystä yhtiölle. Etä- ja lähityön yhdistelmä jatkuu elokuulle. UPM:n kannalta tärkeintä on ollut, että rajoitukset eivät ole estäneet tehtaiden tuotantoa.

”On kuitenkin koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että rajoitukset poistuvat ja talouden pyörät pystytään pitämään täysillä pyörimässä”, sanoo henkilöstöjohtaja Riitta Savolahti sähköpostitse.

Öljynjalostus- ja markkinointiyhtiöltä Nesteeltä kerrotaan, että etätyökokonaisuutta käsitellään yhtiössä tarkemmin tällä viikolla. Ajatuksena on aloittaa toimistoille paluu Suomessa aikaisintaan elokuussa, epidemiatilanteen mukaan.

Vaikka monissa yrityksissä etätyö on ollut mahdollista jo ennen kriisiä, on muutos tuonut mukanaan oppia. Henkilöstöjohtajat kiittelevät yhteyksien toimivuutta, uusien työkalujen oppimista ja videotapaamisten hyödyntämistä.

”Monet puhuvat siitä, että innovointi ja vaikeiden asioiden käsittely olisi ollut mahdotonta tai vaikeaa. Se ei aivan näin ole näyttäytynyt meillä. Se on erilaista”, Elisan Merja Ranta-aho sanoo.

Toisaalta monissa paikoissa on huomattu, että lähityökin on tärkeää.

”Suunniteltua yhteistyötä pystyy kyllä tekemään, mutta entä se suunnittelematon? Siihen ei ole vielä keksitty kauhean hyviä digitaalisia palveluita”, sanoo Ranta-aho.

Ranta-aho antaa esimerkkinä satunnaiset kohtaamiset kahviautomaatilla. Käydyistä keskusteluista voi syntyä hyviäkin ideoita. Samoin työpaikoilla liikkuva hiljainen tieto jää kulkeutumatta.