Saksalainen kemikaali- ja lääkejätti Bayer on sopinut maksavansa yli 10 miljardin dollarin eli noin yhdeksän miljardin euron korvaukset Yhdysvalloissa sopiakseen yhtiötä vastaan nostetut syytteet rikkaruohohävite Roundupista.

Bayeria vastaan on käynyt oikeutta yli 52 500 amerikkalaista Roundupin käyttäjää, joiden mukaan Roundup on aiheuttanut heidän syöpänsä. Bayer on määrätty useissa oikeudenkäynneissä maksamaan miljardeja dollareita asianomistajille.

Bayer osti Roundupia tekevän Monsanto-yhtiön vuonna 2016 noin 66 miljardilla dollarilla. Monsanto aloitti rikkaruohohävitteen myynnin vuonna 1974.

Bayer maksoi jo viime vuonna yksittäisiä korvauksia sitä vastaan nostetuista oikeusjutuista.

Bayerin mukaan nyt päätetyillä miljardikorvauksilla sovitaan noin 75 prosenttia meneillään olevista oikeusjutuista.

”Roundup-sopimus on oikea toimi oikeaan aikaan Bayerille pitkän epävarmuuden kauden lopettamiseksi”, Bayerin toimitusjohtaja Werner Baumann sanoo yhtiön tiedotteessa.

Sopimusta ei ole vielä hyväksytty oikeudessa.

Glyfosaattia sisältävä Roundup on ollut Monsanton kärkituote. Sitä on käytetty yleisesti rikkaruohojen torjuntaan, mutta kymmenien tuhansien syytteiden mukaan sen väitetään johtaneen syöpätapauksiin. Tyypillisin tapaus syytteissä on imukudossyöpä eli lymfooma.

Lue lisää: Rikkaruoho hävitteen valmistajalle voitto: Oikeus päätti Kaliforniassa, että Roundupiin ei saa lisätä syöpävaroitusta

Bayer on kiistänyt syytökset ja vakuuttanut glyfosaatin olevan turvallista. Tämän vuoden huhtikuussa yhtiö kuitenkin vihjasi osavuosikatsauksessaan, että se jatkaa tapauksiin liittyvää sovittelua.

Bayer ilmoitti keskiviikkona käyttävänsä korvauksiin 8,8–9,6 miljardia dollaria, minkä lisäksi se varautuu yli miljardilla dollarilla mahdollisiin tuleviin syytteisiin.