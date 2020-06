Lihan kulutus Suomessa väheni viime vuonna, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Suomalaiset söivät viime vuonna lihaa lähes 80 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu myös riista ja sisäelimet. Kokonaiskulutus laski edellisestä vuodesta noin 1,8 prosenttia eli 1,5 kiloa henkeä kohti.

Edellisen kerran lihan kulutuksessa nähtiin selvää laskua 1990-luvun lamassa. Sen jälkeen kulutus on kasvanut lähes vuodesta toiseen.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun lihan kulutus on vähentynyt näin selvästi. Kulutuksessa on ollut vuosittain pientä vaihtelua, mutta ei aiemmin näin selvää pudotusta”, sanoo Luken erityisasiantuntija Erja Mikkola.

Etenkin sian- ja naudanlihan kulutus laski.

Sianlihan kulutus väheni noin viisi prosenttia. Viime vuonna suomalaiset söivät sianlihaa keskimäärin 30,8 kiloa henkeä kohti. Naudanlihaa syötiin viime vuonna keskimäärin 18,8 kiloa, mikä oli noin puoli kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sen sijaan siipikirjanlihan eli käytännössä broilerin kulutus jatkoi kasvuaan, ja sen syöminen lisääntyi viime vuonna lähes neljä prosenttia. Siipikarjanlihaa syötiin 26,6 kiloa henkeä kohti.

Kulutuksen vähenemistä selittää lihan kallistumisen lisäksi myös kulutustottumusten muuttuminen, arvioi tutkimusjohtaja Hanna Karakallio Pellervon taloustutkimuksesta.

”Viime syksynä lihan hinnat nousivat nopeasti, varmasti se vaikuttaa. Mutta taustalla on varmasti ja yhä enemmän siirtymistä kasvisruokavalioon ja lihan vähentämistä, eritoten punaisen lihan vähentämistä”, Karakallio sanoo.

Karakallion mukaan lihan vähentäminen ei ole hetkellinen buumi, vaan selvästi kestävä trendi. Sen syömistä vähennetään terveys- ja ilmastosyistä. Hän arvioikin, että lihan kulutus Suomessa jatkaa laskuaan.

”Tämä vuosi voi olla poikkeus koronan vuoksi. Ruokakaupoista ostetaan enemmän lihaa kuin ravintoloista, ja eritoten kotimaisen lihan kulutus kasvaa, sillä kaupoissa liha on pääsääntöisesti kotimaista, kun ravintoloissa syödään tuontilihaa. Mutta kun tilanne tästä normalisoituu, palataan laskeviin lukuihin.”

Hän uskoo, että tulevaisuudessa myös broilerin syöminen vähenee. Sen kulutus on lisääntynyt voimakkaasti vuodesta toiseen, ja 2000-luvun aikana kulutus on kaksinkertaistunut.

”Vaikka broileria pidetään terveellisempänä vaihtoehtona, sen kohdalla nousevat esiin eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset, joihin kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota”, Karakallio sanoo.

Luken tilastoissa näkyy myös vahva kaurapohjaisten tuotteiden suosion kasvu.

Viljan kokonaiskulutus kasvoi runsaat kaksi kiloa henkeä kohti vuodesta 2018 ja oli viime vuonna noin 81 kiloa. Kasvu johtui pääosin kauran kulutuksen kasvusta. Kauran kulutus nousi edellisestä vuodesta noin kaksi kiloa eli lähes 30 prosenttia, 9,5 kiloon henkeä kohti.

Tasaisemman vaiheen jälkeen kaurabuumi tuntui jälleen voimistuneen, Luke arvioi.