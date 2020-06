”Missään muualla maailmassa kuin Suomessa ei osata valmistaa tulevaisuustietokoneen välttämätöntä osaa yhtä taitavasti”, toteaa maailman ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentaja, professori Andrew Cleland.

Clelandin työpaikka Chicagon yliopisto on panostanut satoja miljoonia kvanttitietokoneiden tarvitsemiin puhdaslaboratorioihin ja niiden ympärille nouseviin rakennuksiin varusteineen.

Sieltä löytyvät hänen mainitsemansa välttämättömät suomalaislaitteet eli toistakymmentä Bluefors-jäähdytintä.

Miehen kokoisesta Blueforsin lieriömäisestä jäähdyttimestä on tullut valokuvissa usein näkyvä kvanttitietokoneen symboli. Lieriön sisällä on kvanttitietokoneen ydin eli kvanttibitit tai kubitit. Toimiakseen niiden tulee olla viilennettynä mahdollisimman lähelle absoluuttista nollapistettä.

Kunkin jäähdyttimen ympärillä on kaksi–kolme valtavaa hyllyllistä elektroniikkaa, tietokoneita ja tukilaitteita. Niitä kaikkia tarvitaan kvanttiprosessorien käyttämiseen, Cleland luettelee.

Clelandin mukaan vaihtoehtoa Blueforsin jäähdyttimelle ei käytännössä juuri ole.

”Laitteita jonotetaan puoli vuotta, ne maksavat puoli miljoonaa ja niitä lähtee Suomesta lähinnä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin yksi päivässä”, Cleland sanoo.

Hyvin on professori perillä prosessista, tosin parhaina päivinä laitteita lähtee kaksi, Blueforsin myyntijohtaja David Gunnarsson nauraa puhelimessa Helsingistä.

Blueforsin myyntijohtaja David Gunnarsson kuvattiin Blueforsin tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä.

Bluefors myy jäähdyttimiä eli kryostaatteja kvanttitietokoneiden kehittäjille ympäri maailman, Gunnarsson vahvistaa. Koronakriisin keskelläkin yritys kukoistaa, kasvaa ja rekrytoi.

Blueforsin tausta on Espoon Otaniemessä. Professori Olli Lounasmaa perusti 1970-luvulla sinne kylmälaboratorion, joka on noussut maailmanmaineeseen ja vetänyt vuosikymmenet puoleensa eturivin kansainvälisiä tutkijoita.

Yksi heistä oli väitöskirjatyöhön 2000-luvun alussa saapunut hollantilainen Rob Blaauwgeers.

Vuonna 2008 hän sai tehtäväkseen päivittää Aalto-yliopiston jäähdytyslaitteita. Samalla syntyi uusi helppokäyttöinen ja luotettava jäähdytin, joka ei enää käyttänyt hankalana pidettyä nestemäistä heliumia.

Jäähdyttimelle alkoi olla kysyntää yliopistojen ja tutkijoiden keskuudessa. Blaauwgeers kutsui paikalle opiskelukaverinsa Pieter Vorselmanin, ja Bluefors sai alkunsa.

Vielä silloin ei ollut tietoa siitä, että teknologiajätit Intelistä Googleen ja IBM:ään rakentaisivat kohta laitteita, joiden arvioidaan muodostuvan kokonaan uudeksi tavaksi tehdä laskentaa.

Tavallinen tietokone operoi biteillä, jotka voivat olla joko ykkösiä tai nollia. Kvanttitietokoneen kubitit taas voivat olla ykkösiä ja nollia samaan aikaan siten, että kumpikin tila on erikseen hyötykäytössä.

Kvanttitietokoneet ovat tulevaisuutta. Niitä on tarkoitus käyttää ratkomaan laskennallisia ongelmia, jotka olisivat mahdottomia jopa nykyisille supertietokoneille. Niiden odotetaan vauhdittavan koneoppimista ja tekoälyä, optimointialgoritmeja, finanssimallinnuksia ja kemiallisten yhdisteiden sekä esimerkiksi lääkkeiden mallintamista.

Lue lisää kvanttitietokoneesta: Suurvallat ja -yritykset syytävät nyt miljardeja teknologiaan, jonka ennustetaan mullistavan maailman – Voisiko pienen budjetin Suomi ollakin kisan yllättäjä?

Clelandin mukaan varsinkin kiinalaiset haluaisivat pystyä valmistamaan suomalaisjäähdyttimien kaltaisia laitteita itse, mutta niiden käänteinen suunnittelu, niin sanottu reverse engineering, on liki mahdotonta.

”Matalilla lämpötiloilla toimiminen on eksponentiaalisesti vaikeampaa”, Gunnarsson vahvistaa.

Gunnarssonin mukaan jäähdytintä voi verrata mikroprosessoriin. Vaikka sen leikkaisi auki, on mahdotonta arvioida, mikä on aktiivinen osa ja kuinka se pitäisi valmistaa.

Bluefors on onnistunut valtaamaan markkinajohtajan aseman. Gunnarssonin mukaan kilpailijoiden tulo alalle on erityisen vaikeaa.

”Nämä ovat niin kalliita järjestelmiä, että uuden tulijan on vaikea väittää, että hei me osataan tehdä näitä laitteita.”

Ennen Blueforsin ratkaisua tutkijat rakensivat itse omat jäähdyttimensä. Omatekoiset laitteet vaativat jatkuvaa huomiota.

”Eihän kellään enää ole aikaa solmia piuhoja kuukausien ajan. Nyt saa valmiina niin hyvälaatuisen laitteen, että sen voi jättää yksin jopa vuodeksi”, Gunnarsson sanoo.

Blueforsin kasvu on jatkunut sellaista tahtia, että toissa vuonna sen piti ostaa Helsingistä uusi tehdastila.

”Valmistelemme sitä parhaillaan, vuoden loppuun mennessä se on valmis.”

Jäähdyttimeen tarvittavat tuhat osaa tilataan eri puolilta maailmaa. Jokainen yksikkö räätälöidään asiakkaille. Kokoaminen on pikkutarkkaa työtä.

”Voisi sanoa, että tämä on kuin autotehdas”, Gunnarsson sanoo.

Koronavirus on hankaloittanut jäähdyttimien asennuksia, sillä asennus vaatii matkustamista paikan päälle.

Kvanttilaskenta kasvaa nyt sellaisella vauhdilla, että Blueforsissa uskalletaan olla optimistisia koronaviruksesta huolimatta. Tälläkin hetkellä rekrytoidaan, paikkoja on auki parikymmentä.

”Kokoonpanolinjalle on ollut todella vaikea löytää asentajia”, Gunnarsson harmittelee.

Haussa olisi myynnin osaajia, kvantti-insinöörejä, fyysikoita, sähkö- ja koneinsinöörejä.

Kansalaisuuksia on riveissä jo kaikkiaan 28. Monimuotoisuuden edistämisessä Bluefors on onnistunut niin hyvin, että yritys on saanut jopa kunniamaininnan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Menestyksekkään kasvutarinan taustalla on Gunnarssonin mukaan osittain Nokian alasajo. Kasvun mahdollistavaa tukea tuli juuri 2008, kun Suomi panosti uusiin liiketoimintoihin. Oli työpajaa ja valmennusta uusille yrittäjille.

Bluefors on kasvanut tulorahoituksella ja moninkertaistanut liikevaihtonsa vuosi vuodelta.

Kvanttitietokoneet ovat silti vasta polkunsa alussa. Vuonna 1981 nobelisti Richard Feynman alkoi puhua uudella tavalla laskevasta kvanttitietokoneesta, ja 1999 japanilainen tutkimusryhmä rakensi ensimmäisen suprajohtavan kubitin.

Chicagon yliopiston Andrew Cleland rakensi kvanttitietokoneensa 2010, mutta hänen mukaansa monia haasteita ratkotaan edelleen.

”Maailmanlaajuinen painopiste on tällä hetkellä kvanttitietokoneiden algoritmien ja ohjelmistojen kehittäminen”, Cleland sanoo.

Suomessa professori Cleland kertoo vierailevansa usein. Tärkeä yhteistyökumppani on Aalto-yliopiston professori Jukka Pekolan johtama Suomen kvanttiteknologian huippuyksikkö.

”Yksikkö tekee erittäin merkittävää työtä. Kyseessä on ehdottomasti maailmanluokan tutkijaryhmä.”