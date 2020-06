New Yorkissa ihmiset ovat palanneet ravintoloihin, mutta maan taloustilanne näyttää yhä synkältä.

Koronakriisin runtelema talous ei tahdo vieläkään lähteä käyntiin Yhdysvalloissa. Moni yritys on käynnistänyt toimintaansa uudelleen, mutta heikko kysyntä näkyy edelleen laajoina irtisanomisina.

Viime viikolla valtion tarjoamaa työttömyysetuutta haki 1,48 miljoonaa amerikkalaista. Se on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla, mutta luku on yhä synkkä.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Sen mukaan korkealla pysyvät työttömyysluvut kertovat osaltaan siitä, että maan talouden palautumisessa ennallaan voi mennä vielä useita vuosia.

Yhdysvaltojen työvoimaviranomaisen julkaisema viikoittainen työttömyystilasto on mittari, joka antaa lähes reaaliaikaista tietoa maan talouden kehityksestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että miljoonat yhdysvaltalaiset ovat jatkaneet työttömyysetuuden hakemista, vaikka taloutta on käynnistetty uudelleen jo kuukauden ajan.

Yritykset palkkaavat nyt paljon työntekijöitä, mutta myös irtisanomisia tehdään samalla vauhdilla, arvioi PNC Financial -yhtiön pääekonomisti Gus Faucher Reutersille.

”Jotkut yritykset pitivät kiinni työvoimasta ja seurasivat, mitä tapahtuu, kun liiketoimintaa käynnistetään uudelleen. Vaikka taloustilanne on kohentunut, ei kysyntä silti kasva. Siksi monet yritykset toteavat, etteivät ne tarvitse niin paljoa työntekijöitä”, Faucher sanoo.

Työttömyyskorvausta hakeneiden määrä on laskenut maaliskuun lopun huipputasosta, jolloin yhden viikon lukema oli 6,9 miljoonaa uutta työttömyyskorvaushakemusta.

Koronakriisin aikana työttömien määrä on kasvanut Yhdysvalloissa ennätysvauhdilla. Yhteensä yli 47 miljoonaa amerikkalaista on hakenut työttömyysetuutta kriisin alun jälkeen, kertoo Financial Times -lehti.