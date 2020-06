Washington DC:n esikaupungissa Silver Springissä Marylandin osavaltion puolella käteisestä on tulossa harvinaisuus. Kuluttajat turvautuvat pandemian aikana yhä enemmän luottokortteihin, maksusovelluksiin ja verkko-ostoksiin.

Tämä merkitsee kasvavaa rasitetta Bump’n Grindille. Se on ketjuista riippumaton, kahvia ja vinyylilevyjä myyvä kauppa, joka paahtaa itse myymänsä kahvin.

Viime vuonna kauppa käytti vähemmän rahaa (12 872 dollaria eli 11 400 euroa) kahvipapuihin kuin korttimaksujen käsittelykuluihin (18 645 dollaria eli 16 500 euroa), joita se pulitti korttimaksamisen mahdollistaville finanssialan yrityksille.

”Se on masentavaa”, omistaja David Fogel sanoo. ”Kuun lopussa vain huomaa, että ne vievät X tuhatta dollaria.”

Fogel sulki kauppansa lähes kahdeksi kuukaudeksi koronaviruspandemian aikana, mutta paahtoi ja toimitti asiakkaille papuja sinäkin aikana.

Kahvio on nyt auki noutoperiaatteella. Fogel yrittää neuvotella uusiksi myymälänsä vuokraa. Jos se ei onnistu, hän sanoo mahdollisesti sulkevansa koko paikan ja keskittyvänsä pelkästään papujen tukkukauppaan.

Kahvi- ja vinyylikaupan omistaja David Fogel sanoo käyttäneensä viime vuonna enemmän rahaa korttimaksuihin kuin kahvipapuihin.

Fogelin myymälä on mikrokosmos niistä jännitteistä, joita synnyttää kasvava ja suureksi osaksi piiloon jäävä vaihdantatalous eli ne maksut, joita kauppa maksaa pankeille. Ne pitävät käynnissä koko maksujärjestelmää. Kauppiaat inhoavat niitä. Pankit rakastavat niitä.

Siinä välissä luuraavat kuluttajat. Korttimaksut nostavat kaikkien ostajien hintoja. Niillä rahoitetaan myös kasvava valikoima kortinhaltijoiden bonuksia, joista suuri osa virtaa varakkaille asiakkaille.

Ostaessasi jotakin luottokortilla kauppias maksaa usein kaksi prosenttia kauppahinnasta kortin myöntäneelle pankille. Maksu voi olla suurempikin korteilla, joiden bonustaso on korkeampi. Joissakin tapauksissa esimerkiksi kolme prosenttia.

Pankki palauttaa osan näistä ”välitysmaksuista” – joita kutsutaan myös pyyhkäisymaksuiksi – kortinhaltijalle bonuksina. Ne voivat olla käteispalautuksia, pisteitä tai lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien maileja. Erillisiä, pienempiä maksuja menee maksuverkostoille kuten Visalle tai Mastercardille ja niille finanssiyrityksille, jotka auttavat prosessoimaan maksusuorituksia.

Kansallisen vähittäiskauppaliiton National Retail Federationin mukaan kauppiaat siirtävät osan näistä maksuista myymiensä tavaroiden hintoihin, koska voittomarginaalit vähittäiskaupassa ovat hyvin ohuita.

Asiakkaat maksavat yleensä saman hinnan, käyttivät he sitten korttia tai käteistä. Ekonomistien mukaan tämä merkitsee rahan siirtämistä käteisen käyttäjiltä kortilla maksajille. Kuinka isoista summista on kyse?

Yhdysvaltain keskuspankin Bostonin aluepankki on tutkinut asiaa vuonna 2010. Sen mukaan käteistä käyttävä kotitalous maksaa lisää 149 dollaria (132 euroa) vuodessa kun taas kortilla maksava kotitalous hyötyy 1 133 dollarin (noin tuhannen euron) verran.

Tällaisia alennuksia saavat asiakkaat, joiden tulot ovat usein satoja tuhansia dollareita vuodessa, sanoo Brookings-ajatuspajan tutkija Aaron Klein. Hänen mielestään kyseessä on ”jättimäinen Robin Hoodin käänteisilmiö, joka liikuttaa miljardeja dollareita vuodessa.”

Maksukorttiala on toista mieltä.

”Kaikkia tulotasoja edustavat amerikkalaiset käyttävät vastuullisesti korttejaan ja saavat niistä ja niiden bonusohjelmista suurta hyötyä”, Jeff Tassey painottaa.

Tassey on finanssiyhtiöitä ja korttiverkostoja edustavan Electronic Payments Coalition-liittoutuman hallituksen puheenjohtaja.

”Ne, jotka kuluttavat enemmän, saavat suhteessa enemmän bonuksia, joiden suuruus riippuu yleensä ostojen määrästä – millä muulla tavalla se voitaisiin hoitaa?” Tassey kysyy.

Useimmilla luottokortteja omistavilla amerikkalaisilla kotitalouksilla on myös bonuskortteja, jopa niillä, joiden tulot jäävät alle 20 000 dollariin (17 700 euroon) vuodessa. Näin kertoo luottokorttimarkkinaa seuraavan Phoenix Marketing International-yhtiön tutkimusjohtaja Greg Weed.

Alan erikoisjulkaisun Nilson Reportin mukaan kauppiaat maksoivat vuonna 2019 Visan ja Mastercardin luottokorttien välitysmaksuina yhteensä 53,6 miljardia dollaria (47,5 miljardia euroa). Määrä oli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2012 lukuun.

Kasvu heijastaa kahta asiaa. Ensinnäkin, luottokorttien käyttö lisääntyi viime vuosina. Keskuspankki Federal Reserven mukaan amerikkalaiset tekivät 67 prosenttia enemmän luottokorttiostoksia vuonna 2018 kuin vuonna 2012. Ja toiseksi, pankit toivat markkinoille aiempaa enemmän kortteja ja perivät niiden käytöstä entistä suurempia välityspalkkioita pystyäkseen maksamaan bonuksia.

Saadakseen apua bonuksien maksamiseen pankit myös perivät korkeampia korkoja. Luottokorttivelan keskimääräinen vuotuinen korkoprosentti on noussut sitä nopeammin mitä alhaisempi asiakkaan luottokelpoisuusarvio on.

Kuluttajarahoitusta seuraavan WalletHub.com-verkkosivuston mukaan alhaisen luottokelpoisuuden asiakkaiden korko on vuoden 2010 jälkeen noussut noin 4,2 prosenttiyksikköä kun vastaava nousu on jäänyt 1,3 prosenttiyksikköön niillä, joiden luottokelpoisuusarvio on korkein.

Luottokortteja käyttävät pienituloiset huomaavat usein, että luottosaldon siirtäminen tulee kalliimmaksi kuin mitä bonuksista hyötyy. Virginian Bedfordista kotoisin oleva Tanya Villani turvautuu luottokortteihin maksaakseen ruokaostoksia, polttoainetta, auton vakuutusmaksuja ja terveydenhoitomenoja kuukausittain sen jälkeen, kun hänen tuhannen dollarin (noin 890 euron) suuruinen työkyvyttömyysavustuksensa ehtyy.

Tanya Villani turvautuu luottokortteihin kuukausittain, kun hänen työkyvyttömyysavustuksensa loppuu.

Tammikuussa hänelle myönnettiin bonuskortti. Se oli Capital One -pankin QuicksilverOne-kortti, jossa on 300 dollarin (266 euron) luottoraja. Hänen luottosaldonsa on nyt ylärajalla ja hän maksaa siitä noin 25 prosentin korkoa.

”Minä tarvitsin tuloihini jonkinlaisen puskurin, joka kantaisi minut kuun loppuun saakka”, hän sanoo.

Kauppiaat ovat nahistelleet korttiyhtiöiden kanssa välitysmaksuista jo kymmenien vuosien ajan. Nyt he yrittävät ajaa asiaansa vetoamalla maksujen vaikutukseen matalatuloisiin asiakkaisiin.

Korttiverkostot kieltävät kauppiaita hyväksymästä joitakin mutta ei kaikkia niiden luottokortteja. Visan luottokortit hyväksyvä kauppias ei voi kieltäytyä kelpuuttamasta JP Morgan Chasen Sapphire Reserven kaltaisia ykkösluokan kortteja. Niiden käyttäjät ovat usein varakkaampia amerikkalaisia, ja niiden välitysmaksut ovat tavanomaisia korkeampia.

Noin 63 kauppayritystä, mukaan lukien Amazon.com, Lowe’s, Gap ja Starbucks ovat nostaneet kanteen Visaa, Mastercardia ja kortteja myöntäviä pankkeja vastaan. Niiden väitetään tekevän kiellettyä yhteistyötä välttyäkseen keskinäiseltä kilpailulta välitysmaksuissa.

Kanteen nostajat väittävät, että korttimaksut muodostavat kätketyn veron. Se rokottaa alhaisen tulotason asiakkaita, jotka muita todennäköisemmin maksavat ostoksensa käteisellä.

Kauppiaat haluavat vapautta valita itse, mitä kortteja he hyväksyvät.

Lisäksi he haluavat neuvotella välitysmaksuista suoraan kortit myöntävien pankkien eikä Visan ja Mastercardin kanssa.

Korttiyhtiöiden mukaan tämä vain hämmentäisi kuluttajia. Ne sanovat välitysmaksujen auttavan kattamaan kortin myöntäjän kustannuksia. Niitä syntyy petoksista, innovaatiotoiminnasta, parannettuja ominaisuuksia sisältävien korttien jakelusta ja luottotappioista.

Korttiyhtiöt muistuttavat myös, että kortit auttavat välttämään käteisen käytöstä johtuvia kustannuksia kuten varkauksia.

Isot kauppiaat pärjäävät pieniä paremmin välitysmaksutaloudessa. Alaa seuraavien lähteiden mukaan Costco Wholesale -markettiketju vaihtoi omalla logollaan myöntämänsä kortit Yhdysvalloissa American Expressistä Visaan. Tämä johtui osittain siitä, että Visa pudotti Costcon kaikilla Visa-brändätyillä korteilla tehtyjen ostosten välitysmaksut lähelle nollaa.

Vain harvoilla pienillä yrityksillä on vastaavaa neuvotteluvoimaa. Visa ja Mastercard suunnittelivat välitysmaksujensa nostamista monille kauppiaille heinäkuun alusta alkaen. The Wall Street Journal raportoi, että joissakin tapauksissa muutos olisi kohdellut ankarimmin pieniä kauppiaita. Visa ja Mastercard ovat sen jälkeen ilmoittaneet lykkäävänsä muutoksia ensi vuoteen.

Jotkut yrittäjät hylkäävät korttikaupan kokonaan, mutta se on käynyt entistä vaikeammaksi koronapandemian aikana.

Ennen sitä Mississippi Records -kauppa Portlandissa Oregonissa hyväksyi vain käteismaksuja. Kaupan omistajan Eric Isaacsonin mukaan suuri syy tähän olivat luottokorttimaksut.

Hän joutui sulkemaan kivijalkamyymälänsä maaliskuun puolivälistä kesäkuuhun asti ja liikevaihto romahti 80 prosenttia. Tämä johti siihen, että ensimmäisen kerran 17-vuotisen yrittäjäuransa aikana Isaacson käynnisti verkkokaupan ja hankki Square-yhtiön lähimaksulaitteen.

”Se särkee sydämeni, mutta pakko se on tehdä. Ihmiset ovat niin peloissaan likaisiksi epäilemiensä rahojen vuoksi”, Isaacson huokaa.

Hän avasi kauppansa uudelleen kesäkuun 13. päivänä. Vain kaksi asiakasta saa olla sisällä yhtä aikaa ja kaikilla pitää olla maskit.

Sekä käteis- että korttimaksut hyväksytään, jos kohta Isaacson sanoi, että hän toivoo pääsevänsä eroon korttimaksuista jossakin vaiheessa tulevaisuudessa.

Korttiyhtiöiden pomot sanovat pandemian osoittaneen, kuinka arvokkaita kortit ovat sekä asiakkaille että kauppiaille.

Monissa teollisuusmaissa kuten Australiassa ja isossa osassa Euroopan maita hallitukset ovat asettaneet katon välitysmaksuille. Yhdysvalloissa katto koskee vain maksukorttipalkkioita.

”Ei pankeilla ole mitään kannustinta rajoittaa luottokorteilla maksettavaa kuluttamista, koska ne tekevät sillä rahaa.”

Päästäkseen alempiin välityspalkkioihin kauppa etsii tapoja ohittaa suuret korttiverkostot. Walmartin ja Targetin kaltaiset suuret vähittäiskauppaketjut ovat kehottaneet keskuspankki Fediä kehittämään reaaliaikaisen maksujärjestelmän. Se olisi vaihtoehto korttiverkostoille.

Tästä erillisenä monet kauppiaat polttoaineiden jakeluyhtiöiden ja supermarkettien johdolla ovat ottamassa käyttöön omia maksusovelluksiaan ja muita vaihtoehtoja, jotka laskisivat kauppiaiden maksuja.

”Ei pankeilla ole mitään kannustinta rajoittaa luottokorteilla maksettavaa kuluttamista, koska ne tekevät sillä rahaa. Ilmeisesti myös lentoyhtiöt tekevät rahaa ja kauppiaat tekevät rahaa, joten ei niilläkään ole kannustinta estää ihmisiä käyttämästä luottokortteja”, sanoo Bostonin pankin ekonomisti Joanna Stavins, joka on toinen kirjoittajista aiemmin mainitussa vuoden 2010 tutkimuksessa.

Alkuperäiskielestä suomeksi kääntänyt Jyri Raivio.