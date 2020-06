Lentoyhtiö Finnairin niin kutsuttu vanha osake kallistui jälleen yllättävän paljon perjantaina aikana. Sen arvo kohosi noin 12,2 prosenttia torstain päätöskurssista.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen ei löydä selkeää syytä nousulle.

”Tänään ei ole kuultu mitään oleellista uutisvirtaa yhtiöstä eikä oikeastaan toimialaltakaan”, Viljakainen sanoo.

Finnairille on tehty tänään Viljakaisen mukaan yksi suositusmuutos. Sektorin verrokkiyhtiöissä vastaavia suuria nousuja ei näy.

Osakkeen rajua nousua ihmeteltiin myös kaksi viikkoa sitten, 11. kesäkuuta. Finnairin osake nousi tuolloin parhaimmillaan päivän aikana kaksinkertaiseksi verrattuna edellispäivän päätöskurssiin. Päivä oli ensimmäinen merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeen.

Kahdessa viikossa kurssi ehti juuri laskea takaisin lähtölukemiinsa, ei tosin tasaisesti.

”Tämä viimeiset pari viikkoa on ollut Finnairin vanhan osakkeen kanssa hyvin erikoista aikaa. Ehkä tämä on taas sitten uusi luku siihen tarinaan.”

Finnair kerää käynnissä olevalla osakeannilla omistajiltaan lisäpääomaa selvitäkseen koronaviruskriisistä.

Finnairin osakkeita on tällä hetkellä tarjolla kahtena eri tuotteena, vanhana ja uutena osakkeena. Tilanteesta kummallisen tekee se, että osakkeiden hinnoissa on suuri ero, vaikka osakkeiden sisällöt ovat ostajalle täysin samat.

Perjantaina pörssin sulkeutuessa vanha osake maksoi 79 senttiä, uusi taas 63,4 senttiä. Hintaeroa oli siis yli 15 senttiä.

Hintaeron myötä osakkeilla voi Viljakaisen mukaan mahdollisesti tehdä arbitraasia. Se tarkoittaa tilannetta, jossa voi tehdä voittoa ilman riskiä esimerkiksi juuri kauppaamalla vanhoja osakkeitaan ja ostamalla yhtä paljon uusia tilalle.

Osakeannissa ollaan nyt siinä vaiheessa, että merkintäoikeuksilla ei voi enää käydä kauppaa. Viimeinen mahdollisuus ostaa tai myydä niitä oli eilen torstaina, 25. kesäkuuta. Viljakaisen mukaan tämä ei kuitenkaan selitä hintaeroa vanhan ja uuden osakkeen välillä.

Henkilöillä, jotka omistavat nyt Finnairin merkintäoikeuksia, on aikaa merkitä osakkeita heinäkuun 1. päivään saakka. Sen jälkeen osakeanti etenee niin, että arviolta 8. heinäkuuta kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy.

Arviolta 9. heinäkuuta merkityt osakkeet kilahtavat niitä hankkineiden tileille ja kaupankäynti niillä alkaa.

Tuolloin vanha ja uusi osake siis yhdistyvät jälleen yhdeksi osakkeeksi, jolla on yksi hinta.

Mitä jos hintaero uuden ja vanhan osakkeen välillä on yhtä suuri edelleen yhdistymispäivänä?

”Se onkin hyvä kysymys. Kysehän on samasta tavarasta. Nythän kaupassa on kaksi samanlaista tuotetta, joista toinen on reilu 30 prosenttia kalliimpi kuin toinen”, pohtii Viljakainen.

Viljakainen uskoo, että siinä vaiheessa, kun osakkeet yhdistyvät, niiden hinnat olisivat lähempänä toisiaan. Sen, ovatko hinnat uuden vai vanhan osakkeen tasolla vai jossakin niiden välimaastossa, päättävät ostajat ja myyjät.

”Olisin yllättynyt, jos ero olisi vielä noin leveä”, Viljakainen sanoo.

”Toisaalta vanhan osakkeen käyttäytyminen on ollut viime aikoina sellaista, että voi olla parempi, kun ei sano mitään.”

Vaikka yksittäisille kurssinousuille ja -laskuille on vaikeaa löytää syitä, Viljakainen nimeää kovalle kurssivaihtelulle kaksi syytä.

”Sijoittajilla on tällä hetkellä äärimmäisiä vaikeuksia hinnoitella lentoyhtiöitä kautta linjan, kun tämä tilanne on mikä on. Toimiala on historiallisen suuressa kriisissä.”

Toinen syy on Viljakaisen arvion mukaan osakeannissa, jonka kaikkia ominaisuuksia sijoittajat eivät ole välttämättä hahmottaneet.

Kulunut kaksi viikkoa on ollut Viljakaisen mielestä hämmentävä, sillä suuren yhtiön hinnanmuodostuksen pitäisi olla ”jokseenkin järkevää”, eivätkä sitä heilauta yksittäiset toimeksiannot.

”On tämä ehkä meikäläisen uran aikana ollut erikoisinta käytöstä osakkeelta.”