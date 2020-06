Suomessa ainakin taloushallintopalveluja tarjoava Holvi on välittänyt Wirecardin myöntämiä Mastercardeja.

Saksalaisen maksupalveluyhtiön Wirecardin miljardivyyhti heijastuu myös suomalaisten maksuliikenteeseen.

Ison-Britannian finanssivalvoja päätti perjantaina jäädyttää Wirecard-pankin tytäryhtiön Wirecard Card Solutions Ltd:n myöntämät maksukortit.

Niitä on käyttänyt toiminnassaan muun muassa pienyrittäjien taloushallintopalvelua tarjoava suomalainen Holvi, jolla on Euroopan alueella noin 200 000 asiakasta.

Holvi tiedotti perjantaina, että sen välittämien Mastercardien toiminta on väliaikaisesti keskeytetty.

Holvin markkinointi- ja viestintäjohtaja Elina Räsäsen mukaan yhtiö ei viesti ulos maksukorttipalvelujen asiakasmääriä. Käytännössä finanssivalvojan päätös koskee kymmeniä tuhansia asiakkaita, Räsänen kertoo. Yhtiön asiakkaista noin kolmannes on suomalaisia.

”Olemme saaneet tämän tiedon tänään. Koko viikon ajan olemme olleet tiivisti yhteydessä Wirecard Card Solutionsiin, ja koko sen ajan on sanottu, että sen ja Wirecard AG:n [maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutunut emoyhtiö] asiat ovat erillisiä”, Räsänen sanoo.

”Meillä itsellämmekään ei ole kaikkea tietoa. Haemme tilanteeseen aktiivisesti ratkaisua.”

Holvin Business Mastercard -maksukortti on liitetty erilliseen Holvin tarjoamaan yritystiliin, jolta voi tehdä edelleen tilisiirtoja. Räsänen korostaakin, ettei finanssivalvojan päätöksellä ole vaikutusta asiakkaiden varoihin.

”Holvin asiakkaiden varoja ei ole Wirecard Groupin tileillä”, Räsänen sanoo.

Suomessa myytävänä on ollut myös Wirecard Card Solutions -yrityksen myöntämiä Prepaid Mastercard -maksukortteja. Kortteja markkinoineen Paygoon internet-sivujen mukaan kortteja on ollut myytävänä Keskon ruokakaupoissa ja R-kioskeissa.

HS ei tavoittanut Paygoon, Keskon, Mastercardin tai R-kioskin edustajaa perjantai-iltana kertomaan prepaid-korttien toimivuudesta tarkemmin.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että Lidl-ruokakauppaketjun lahjakortit ovat Wirecardin myöntämiä. Lidlin viestinnästä kerrotaan, että ne ovat toisen tytäryhtiön, Wirecard Bank AG:n myöntämiä. Siten Ison-Britannian finanssivalvojan päätöksellä ei ole niiden toimivuuteen vaikutusta. Korttien myynti on kuitenkin varotoimenpiteenä lopetettu.

Ison-Britannian finanssivalvoja FCA jäädytti perjataina Wirecard Card Solutionsin toimiluvan.

Briteissä kotipaikkaansa pitävä yhtiö on saanut esimerkiksi laskea liikkeelle niin sanottua sähköistä rahaa eli ladattavia maksukortteja. Brittiläisen toimilupansa nojalla yhtiö on voinut tarjota palveluita myös muissa Euroopan talousalueen maissa. FCA:n mukaan maksukortteja on välitetty kaikissa talousalueen maissa.

Syynä toimiluvan jäädyttämiselle ovat emoyhtiöön eli saksalaiseen Wirecard AG:hen kohdistuvat rikosepäilyt ja sen maksukyvyttömyys. FCA:n mukaan tavoitteena on suojella kuluttajien etua ja varallisuutta.

Wirecard nousi otsikoihin, kun sen taseessa paljastui lähes kahden miljardin euron aukko.

Tilintarkastusyhtiö EY:n mukaan Wirecardin taseesta löytyi 1,9 miljardin euron arvosta varoja, joiden olemassaoloa se ei pystynyt varmistamaan. Epäselvyyksien paljastuttua Wirecard myönsi, ettei näitä käteisvaroja ehkä koskaan ollut olemassakaan.