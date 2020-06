Rahan roadtrip -juttusarjan viimeinen pysäkki on metsässä, joka on elättänyt Suomea aikojen alusta. Tuoko se meille leivän jatkossakin?

Kuopio

Hattu päästä ja Finlandia-hymni soimaan.

Metsäkoneenkuljettaja Janne Ruuskanen harventaa nyt metsää, ja se on sellaista puuhaa, että oksat pois.

Ruuskanen kaataa ison männyn suomalaisvalmisteisella Ponsse Scorpionilla, nappaa puunrungon koneen kouraan, katkoo oksat yhdellä vedolla, leikkaa rungosta pari palaa tukkia, pari palaa kuitupuuta ja pistää ne pinoon.

Vain 40 sekuntia puun kaatumisen jälkeen Ruuskasen koura on jo tarttunut seuraavaan puuhun.

Koneen voima ja kuljettajan taito ovat ensikertalaiselle häkellyttäviä. Niistä voisi melkein liikuttua, jos hyttysiä olisi vähemmän.

HS on matkustanut viikon verran ympäri Suomea tarkastellen talouden tilaa ja tulevaisuutta. Tuntuu sopivalta päättää kierros metsän keskelle lähellä Kuopiota.

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ei siis ihme, että taloutemme on aikojen alusta nojannut metsän hyödyntämiseen. Aluksi oli tervanpoltto, sitten sahatavara, sellu ja paperi. Nyt kuumaa kamaa on kartonki, erityisesti ne kartonkilajit, joita kiinalaiset eivät vielä ole oppineet kunnolla tekemään.

Mutta onko metsällä antaa meille rikkauksia myös jatkossa?

Entisellään ei metsäteollisuuden voi ainakaan olettaa pysyvän.

Digitalisaatio vähentää paperin käyttöä, mikä on näkynyt rajuina irtisanomisina monella Suomen paikkakunnalla.

Kansainvälinen kilpailu on koventunut. Suomen kilpailukyky ei enää riitä kaikkien niiden metsäteollisuuden tuotteiden valmistuksessa, joista meidät ennen tunnettiin.

Lisäksi ilmastonmuutos nostaa kysymyksiä hakkuista, sillä Suomen vihreä kulta toimii tärkeinä keuhkoina maailmalle.

Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa metsäteollisuuden ympäristövaikutukset joutuvat herkästi tikun nokkaan, joten yritykset näkevät valtavasti vaivaa toimiakseen vastuullisesti ja kertoakseen tuotteidensa kierrätettävyydestä ja muista eduista.

Ruuskanen hyppää ohjaamosta. Hän tervehtii työnjohtajaansa Koneteko Pitkäsen Hanna Pitkästä ja Stora Enson ostopäällikköä Kari Partasta.

Yhdessä he kertovat, miltä Suomen metsätalouden tulevaisuus näyttää täältä ketjun alkupäästä.

Olemme Suomen suurimman metsänomistajan Tornator-yhtiön metsässä, ja tällä kertaa harvennettavaa on 12 hehtaaria.

Käynnissä toinen harvennushakkuu. Pari vuosikymmentä sitten samalla paikalla tehtiin ensimmäinen harvennushakkuu, ja parin vuosikymmenen päästä on vuorossa päätöshakkuu eli avohakkuu sekä uusien taimien istuttaminen. Koko kierto vie tyypillisesti 70–80 vuotta.

Puukauppa alkoi siitä, että myyjä Tornator ja ostaja Stora Enso asettivat vaatimukset sille, mitä metsästä haetaan. Työnjohtaja Pitkänen katsoi harvennusalueen ja nyt kuljettaja Ruuskanen tekee puukohtaiset valinnat 23 vuoden kokemuksella.

Metsäkoneenkuljettaja Ruuskasella on yli 20 vuoden kokemus alalta. Hän tekee kymmentuntisen vuoronsa aikana tuhansia päätöksiä.

Harvennuksessa tärkeää on parantaa jäljelle jäävien puiden kasvua.

”Kasvutilaa annetaan. Huonompia puita otetaan pois, niin metsä järeytyy”, Ruuskanen sanoo.

Tässä harvennuksessa puut ovat tilavuudeltaan tavallista suurempia, keskimäärin yli 200-litraisia.

”Tuossa on 150-litrainen mänty. Ja tämä on 300-litrainen”, Ruuskasen silmä kertoo.

Yhdessä työvuorossa ehtii ensiharvennuksella käydä Ruuskasen mukaan läpi noin hehtaarin. Toisessa harvennuksessa voi päästä kahteenkin hehtaariin. Se on noin kolmen jalkapallokentän verran.

Noin kymmentuntisen vuoron aikana Ruuskanen tekee tuhansia päätöksiä.

Kaadettavista puista pitäisi saada mahdollisimman paljon rakentamiseen käytettävää tukkia. Tukkipuun hinta on kolminkertainen selluksi päätyvään kuitupuuhun nähden.

Tukin pitää olla paksuudeltaan vähintään 15 senttiä männystä ja 16 senttiä kuusesta. Lisäksi tukin pitää täyttää laatuvaatimukset oksien osalta.

Kapeampi tai heikkolaatuisempi kuitupuu käytetään selluun. Kuitupuu on halvempaa, mutta Suomen talouden kannalta erittäin kiinnostavaa.

Suomen metsäteollisuuden valtti on siinä, että havusellusta saa kestävää paperia ja kartonkia. Syynä ovat kuusen pitkät, noin kolmemilliset kuidut. Etelän maiden eukalyptuspuu kasvaa kuusta nopeammin, mutta siitä tehtävä sellu ei ole havusellun veroista.

Metsä on ollut tärkeä vaurauden luoja Suomessa. Iso osa maakuntien arvoautoista on kustannettu metsällä. Suuriin metsänomistajiin lukeutuu tai on lukeutunut useita liike-elämästä tuttuja sukuja: Laakkonen, Herlin, Wahlroos, Hackman…

Mutta metsien omistus on myös laajaa.

Vähintään kaksi hehtaaria metsämaata omistavia perhemetsätiloja on Suomessa noin 350 000. Kun monet tiloista ovat pariskunnan, kuolinpesien tai yhtymien omistuksessa, metsänomistajia kertyy yhteensä yli 600 000.

Vertailun vuoksi pörssiosakkeita omistaa noin 850 000 suomalaista.

Tällä hetkellä puun hinta on hyvä, joskaan ei parin vuoden takaisen suhdannehuipun tasolla. Toisessa harvennushakkuussa tukeista saa nyt pystykauppana 45–50 euroa kuutiolta ja kuitupuusta 13–17 euroa kuutiolta puun järeydestä riippuen. Pystykauppa tarkoittaa sitä, että ostaja, tässä tapauksessa Stora Enso, hoitaa ja maksaa puiden kaatamisen.

Metsänomistajalle yksi järeämmästä päästä oleva mänty voi tuottaa kaksikymppisen.

Ruuskanen hyppää takaisin ohjaimiin. Kun hän on kaatanut puut, kuljetetaan männyn ja kuusen kuitupuut Stora Enson Varkauden tehtaalle. Siellä niistä tehdään sellua ja sitten kartonkia.

Varkauden tehdas on niin sanottu integraatti. Samassa paikassa tehdään sekä sellua että jatkotuotteita, koska se on tehokasta.

Neljä vuotta sitten Varkauden viimeinen paperikone muutettiin kartonkikoneeksi. Samalla Varkauden sellulinja siirtyi valkaistusta koivusellusta valkaisemattomaan havuselluun.

Parhaillaan samanlaista käännöstä paperista kartonkiin tehdään Stora Enson Oulun-tehtaalla.

Stora Enso on onnistuneesti panostanut kartonkiin, jonka tuotantoa nykymaailman trendit tukevat. Elintarvike-, tuote- ja postipakkauksia tehdään koko ajan enemmän kartongista.

Samaan aikaan painopaperin kysyntää vähentää se, että ihmiset lukevat yhä enemmän puhelimien ja tietokoneiden ruuduilta.

Meille kuluttajille suomalainen kartonki tulee vastaan esimerkiksi maitopurkeissa ja näin kesällä myös mansikkalaatikoissa.

Edullisempaa aaltopahvia voi tehdä lehtipuusta ja kierrätyskuiduista. Halpapahvin osalta kilpailu on maailmalla kovaa. Siksi suomalaisyhtiöt haluavat erottua ulkomaisista kilpailijoista laadulla ja luotettavuudella.

Viime kädessä Suomen metsäteollisuus nousee ja laskee suhdanteiden mukana. Ostopäällikkö Kari Partanen on nähnyt monet vaiheet. Hänellä on metsäalalta yli 40 vuoden kokemus

”Parasta aikaa on se, kun vienti vetää tasaisesti. Silloin pystytään suunnittelemaan ja optimoimaan”, Partanen sanoo.

”Se ei ole kivaa, kun pitää vetää jarrua. Se vaikuttaa ketjussa yrittäjiin ja kuljettajien elämään.”

Koronavirus aiheutti Koneteko Pitkäsen koneille kolmen viikon seisahduksen, kun Stora Enso löi ostohanat kiinni suurimman epävarmuuden keskellä.

Elintarviketeollisuuden kartonkien kysyntä on onneksi verrattain tasaista. Pitäähän ihmisten aina syödä ja juoda.

Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus on noin 20 prosenttia. Alan merkitystä taloudellemme korostaa se, että tuotantoketju on erittäin kotimainen.

Suomalaiset metsäyhtiöt pohtivat koko ajan sitä, miten metsä käytetään parhaiten. Kaikki tekevät runsaasti sellua, mutta muuten yhtiöillä on omia painotuksiaan.

Stora Enso tekee vähän kaikkea paitsi pehmopapereita. Erityisesti se on panostanut viime vuosina kartonkeihin.

Stora Enson pakkausmateriaaliliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Kasurinen sanoo, että yhtiöstä kehittyi yrityskauppojen avulla nestepakkauksien ja taivekartonkien huippuosaaja. Sen jälkeen kartonkipainotusta on lisätty tehtaiden muunnoksilla.

”Kun paperin kysyntä on vähentynyt, on sitten lisätty tätä.”

Uudella toimitusjohtajalla Annica Breskyllä voi tietysti olla oma visionsa siitä, mihin kannattaa edetä seuraavaksi.

Kilpailijoista UPM tekee paljon paperia, erikoisuutenaan tarrat ja etiketit. Metsä Groupin painopisteenä ovat kartonki ja pehmopaperi.

Kaikki yhtiöt tekevät kehitystyötä esimerkiksi siinä, miten tuotannon sivuvirtoja hyödynnettäisiin tehokkaammin. Esimerkiksi ligniinin käytölle on asetettu suuria toiveita.

Liiketoiminnan perusta näyttää Stora Enson Kasurisen mielestä valoisalta pitkälle tulevaisuuteen, ainakin kartongin osalta.

Pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset on todettu toimiviksi ratkaisuiksi elintarvikkeiden ja tavaroiden kuljettamisessa, niin lyhyillä matkoilla kuin maailman laidalta toiselle. Kartonki on kevyttä ja kierrätettävissä.

Kasurinen sanoo, ettei hän näe kartonkipakkauksille nousevan uutta vaihtoehtoa. Metsä tarjoaa siis rikkauksiaan Suomelle jatkossakin.

”Kyllä tämä aika vahva juttu on.”