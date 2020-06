Yritykset voivat hakea kustannustukea 7. heinäkuuta alkaen Valtiokonttorista. Asia varmistui perjantaina, kun presidentti vahvisti asiaa koskevan lain.

Kiinteitä kustannuksia kattava tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruspandemian vuoksi. Samanaikaisesti yrityksellä on täytynyt olla esimerkiksi palkka- tai vuokrakustannuksia, joita on vaikea sopeuttaa.

Merkittävä pudotus tarkoittaa, että yrityksen liikevaihto on supistunut yli 30 prosenttia tämän vuoden huhtikuussa verrattuna viime vuoden toisen neljänneksen keskimääräiseen liikevaihtoon. Vertailuajankohtana liikevaihdon on täytynyt olla vähintään 20 000 euroa.

Valtiokonttori toteaa liikevaihdon laskun verottajalle tehdyistä arvonlisäveroilmoituksista.

Tuen piirissä ovat ne 368 toimialaa, joilla liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia verrattuna viime vuoden maalis–kesäkuun keskimääräiseen liikevaihtoon. Erityisen painavalla syyllä kuten rajoitusten tai määräysten nojalla myös muiden alojen yritykset voivat hakea tukea.

Yritykset voi saada vähintään 2 000 euroa ja enintään 500 000 euroa. Muut koronaviruspandemian vuoksi maksetut yritystuet alentavat tukisummaa. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Valtiokonttori julkistaa sivuillaan myöhemmin laskurin, josta yritys voi tarkistaa oikeutensa tukeen.