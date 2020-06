Kansantalous

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on pitänyt Suomen luottoluokituksen näkymät vakaina. Suomen valtion luottoluokitus pysyi Fitchillä ennallaan eli tasolla AA+.

Luottoluokituslaitos vahvisti arvionsa myöhään perjantaina Suomen aikaa.

Fitch arvioi Suomen bruttokansantuotteen supistuvan 6,1 prosenttia tänä vuonna. Sen mukaan toukokuussa alkanut koronavirusrajoitteiden asteittainen purku on näkynyt indikaattoreissa maltillisena toipumisena. Myös yksityinen kulutus on osoittanut toipumisen merkkejä. Esimerkiksi tuotantoteollisuuden tilanne on kuitenkin edelleen heikko.

Perusteluissaan Fitch kiitti Suomen poliittista päätöksentekokykyä ja pitkäaikaista sitoutumista rakenteellisiin muutoksiin. Koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin hallinnassa Suomi on Fitchin mukaan toiminut tähän mennessä ripeästi ja laaja-alaisesti.

Suomen toipumista viruskriisistä voivat Fitchin mukaan hidastaa esimerkiksi tartuntojen toinen aalto ja rajoitteiden uusi käyttöönotto. Myös keskeisten kauppakumppaneiden mahdollinen vajoaminen pitkittyneeseen taantumaan voi heikentää Suomen talouden toipumista.

Fitch muutti Suomen luokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi tammikuussa.