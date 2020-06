Koronaepidemia on syönyt monen yrityksen liiketoimintaa, mutta vähittäiskaupassa kevät ja alkukesä ovat olleet poikkeuksellisen vahvoja.

Toukokuussa vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi viisi prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tilastokeskuksen ennakkotieto.

Päivittäistavarakaupassa kasvu oli erityisen roimaa: alan yritysten liikevaihto kasvoi toukokuussa 8,4 prosenttia ja myynnin määrä 6,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Työpäiväkorjatut tilastot ottavat huomioon sen, kuinka monta arkipäivää kullekin kuukaudelle osuu. Kaupan kasvu oli vahvaa jo helmikuussa, kertoo toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Siihen vaikutti osittain se, että karkausvuosi sattui vuodelle 2020, jolloin helmikuussa oli yksi päivä tavallista enemmän.

Tärkein syy kasvulle on toki ollut koko kevään aikana koronaepidemia, joka pakotti sulkemaan ravintoloita ja perumaan tapahtumia. Se sai ihmiset ostamaan poikkeuksellisen paljon tavaraa kotiin ja mökeille.

”Ensin oli sitä tavaran hamstrausta maaliskuussa, sitten huhtikuussa tilastoissa näkyi koulujen sulkeminen ja ihmisten jääminen etätöihin”, Luoto sanoo.

Kotona oleminen ja palveluiden sulkeminen näkyivät tilastoissa: maaliskuussa päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi yhdeksän prosenttia ja huhtikuussa 8,2 prosenttia.

Päivittäistavarakauppa julkaisee omat, tarkat tilastonsa toukokuulta ensi tiistaina. Luodon mukaan ne näyttävät saman suuntaisilta kuin Tilastokeskuksen ennakkotiedot.

Koronarajoitukset saivat suomalaiset ostamaan tavallista enemmän ruokaa ja muuta päivittäistavaraa kotiin. Kuva Espoon Nöykkiön Lidlistä.

Miten kauan koronan aiheuttamat, poikkeukselliset kasvuluvut voivat jatkua? Luoto uskoo, että ainakin kuluva kesä mennään yhä hyvän kasvun merkeissä.

Päivittäistavarakauppa nojaa vahvasti kotimaiseen kysyntään, ja juuri nyt suomalaiset matkustavat vähän ulkomaille. Turistien puuttuminen ei siksi juuri näy myyntiluvuissa.

Viimeistään syksyllä voi olla edessä paluu normaaliin.

”Kyllä odottaisin, että päivittäistavarakaupan vahva meno hyytyy, kun palataan hiljalleen enemmän normaaliin tilanteeseen”, sanoo analyytikko Kristian Nummelin Nordeasta.

Hänen mukaansa kaupan poikkeukselliset kasvuluvut ovat sidoksissa siihen, miten ihmiset pääsevät liikkumaan ja käyttämään palveluita. Kun tapahtumia ei ole ollut, ovat ihmiset olleet enemmän kotona ja ostaneet siksi enemmän esimerkiksi ruokaa.

”Mikäli ravintolat palaavat kesän aikana normaaliin tilanteeseen, tulee se melko pian näkymään myös kaupan vahvimman kasvun hiipumisena. En näe tilannetta niin, että koko vuotta olisi näin kovia kasvulukuja”, Nummelin sanoo.

Nordean korttimaksuista keräämissä tiedoissa näkyy sama ilmiö kuin muissa tilastoissa: ainoastaan päivittäistavarakauppa ja muu vähittäiskauppa kasvoivat kesäkuun alussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Esimerkiksi kulttuuripalveluiden, hotellien ja taksien käyttö oli korttimaksuja käyttävillä Nordean asiakkailla vain muutamia kymmeniä prosentteja edellisen vuoden tasoon nähden.

Erityisesti suurten hypermarketien myynti on kasvanut korona-aikana, kertoo Päivittäistavarakauppa ry. Kuva Helsingin Kaari-kauppakeskuksen Prismasta.

Nyt palveluiden kysyntä näyttää hiljalleen palautuvan. Esimerkiksi kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla kysyntä vaikuttaa korttidatan perusteella nousseen jo kesäkuun alkupuolella kriisiä edeltäneelle tasolle.

Kriisiaika näkyy silti edelleen kulutuksen muutoksessa: käteisnostot ovat edelleen alhaisella tasolla, vaikka tilanne on korjaantunut vähitellen. Koko vuonna käteistä on nostettu Nordean tileiltä 40 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 alussa.

”Suomessa on edelleen paljon ihmisiä, jotka tekevät ostoksena käteisellä. Koronan aikana he ovat joutuneet käyttämään kortteja ikään kuin pakon edessä. On mielenkiintoista nähdä, jääkö muutos pysyväksi”, Nummelin sanoo.

Ruokaostosten ja muun päivittäistavarakaupan kasvu näkyy myös muualla Euroopassa. Britanniassa alan suurin yhtiö Tesco tiedotti perjantaina, että sen myynti kasvoi maalis-toukokuussa lähes yhdeksän prosenttia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Britanniassa ruuan verkkokauppa on jo pitkään ollut suosittua, mutta koronarajoitukset saivat sen kasvamaan entisestään. Tescon mukaan se verkkomyynti kasvoi Britanniassa ja Irlannissa lähes 49 prosenttia maalis-huhtikuussa.

Korona-aika näyttää muutenkin hyödyttävän erityisesti suuria kauppaketjuja.

Suomessakin parhaiten on mennyt suurilla hypermarketeilla ja taajamien erillisillä supermarketeilla, Päivittäistavarakauppa ry:stä kerrotaan. Sen sijaan joukkoliikenteen solmukohdissa sijaitsevien ruokakauppojen myynti ehti keväällä romahtaa, koska normaalia asiakasvirtaa ei ollut.

Tilanne on korjaantunut vasta aivan viime aikoina.