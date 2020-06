Ranskalainen kosmetiikkavalmistaja L'Oréal aikoo poistaa tuotteistaan valkaisemiseen ja vaaleuteen liittyvät sanat.

Yhtiö tiedotti lauantaina, että se poistaa ihonväriä tasoittavista tuotteistaan valkoisuuteen, valkaisemiseen, vaalentamiseen ja vaaleuteen liittyvät sanat.

Päätöksen taustalla ovat viime aikoina nähdyt maailmanlaajuiset rasismin vastaiset mielenosoitukset.

Vastaavanlaisen päätöksen teki aiemmin tällä viikolla myös kuluttajatuotejätti Unilever, joka ilmoitti torstaina nimeävänsä uudelleen Intiassa ja Bangladeshissa markkinoidun Vaalea ja ihana -nimisen (Fair & lovely) ihonvaalennusvoiteen. Yhtiö sanoi lopettavansa vaalea-sanan käytön ja kertoi olevansa ”sitoutunut juhlistamaan kaikkia ihonvärejä”.

L'Oréal ja monet muut kosmetiikkayhtiöt ovat joutuneet viime aikoina arvostelun kohteeksi ihoa vaalentavien tuotteidensa vuoksi.

Rasismin vastaisiin mielenosoituksiin ovat reagoineet myös monet muut yhtiöt, kuten Yhdysvalloissa Mars, joka on ilmoittanut aikovansa muuttaa Uncle Ben's -tuotemerkin logoa. Tuotemerkki on nimetty mustan teksasilaisen riisiviljelijän mukaan, mutta brändin kasvoina tunnettu hahmo ei kuitenkaan ole tuo sama viljelijä.

Mars ei ole vielä kertonut, mitä se tarkalleen aikoo tehdä Uncle Ben’s -brändille ja milloin.

Lue lisää: Uncle Ben’s -pakkaus ja Eskimo-jäätelöt ovat muuttamassa muotoaan rasismikeskustelun vanavedessä: ”Yritykset haluavat päästää irti stereotypioista”

Amerikkalainen jäätelöbrändi Eskimo Pie on myös jäämässä historiaan. Brändin omistaja Dreyer’s Grand Ice Cream on kertonut, että se uudistaa tuotemerkin ja vaihtaa sen nimen. Eskimo-sanaa on pidetty herjaavana nimityksenä Pohjois-Amerikan inuiiteista.

Suomessa markkinoidaan Pingviini-jäätelömerkin alla Eskimo-puikkoja. Vuonna 1968 lanseeratun Eskimo-puikkobrändin omistaa Froneri Finland, joka pohtii nyt Eskimo-termin käyttöä tuotteensa nimessä.