Maksupalveluyhtiö Wirecardin tilinpidon massiiviset epäselvyydet ja konkurssihakemus ovat iso ja tärkeä tapaus finanssivalvonta- ja kirjanpitoaloille, sanoo Suomen Finanssivalvonnan digitalisaatio ja analyysi -osaston päällikkö Samu Kurri.

”Koko finanssialaa, kirjanpitoalaa ja valvontaa ajatellen tämä on iso tapaus. Onneksi tämän toimijan yhteys keskimääräisen suomalaisen kuluttajan lompakkoon on verrattain vähäinen.”

Wirecard listattiin pörssiin vuonna 2018. Viime viikolla kaupankäynti sen osakkeella Frankfurtin pörssin päälistalla keskeytettiin. Wirecard on historian ensimmäinen konkurssimenettelyyn hakeutunut DAX 30 -indeksiin kuuluva yritys.

”Se on hyvä osoitus siitä, miten poikkeuksellista tämä on”, Kurri sanoo.

Samu Kurri.

”Jos tilannetta johonkin vertaa, tulee mieleen Enron. Financial Timesin uutisoinnin perusteella taustalla on laaja tase­puliveivaus ja merkittävä kirjanpitorikos.”

Yhdysvaltalainen energiayhtiö Enron koki loppunsa joulukuussa 2001 laajojen kirjanpitopetosten jälkimainingeissa. Kyseessä oli Yhdysvaltain yrityshistorian suurin konkurssi, kun mittarina on yhtiön tase.

EU on ilmoittanut vaativansa tutkintaa siitä, epäonnistuiko Saksan finanssivalvonta BaFin Wirecardin valvonnassa. Taloudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi viime viikolla Financial Timesille, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pyydetään tutkimaan, onko valvonnassa epäonnistuttu, ja jos on, mihin toimiin tulisi ryhtyä.

Uudet digitaaliset palveluntarjoajat haastavat rahoitusalan valvojien toimintatapoja, Kurri arvioi. Esimerkiksi fintech-alaa ei enää pidä väheksyä.

”Viime aikoina alalle on tullut uusia toimijoita eli fintech-yrityksiä, jotka yhdistävät rahoitusta ja teknologiaa. Nämä ovat yleensä aika pieniä, mutta Wirecard on iso.”

Kurrin mukaan Wirecardin yritysrakenne on luonut valvonnan kannalta vaikean asetelman. Emoyhtiö Wirecard AG ja sen tytäryhtiönä toimiva pankki ovat olleet Saksan finanssivalvonnan alainen, mutta kortit myöntävä Wirecard-pankin tytäryhtiö Wirecard Card Solutions Ltd on Britannian valvonnan alaisia.

”Tarvitaan vahvistettua yhteistyötä ja etukäteen tehtyjä periaatesopimuksia, jotta tällaisista toimijoista saadaan parempi kokonaiskuva.”

Britannian finanssivalvoja päätti perjantaina jäädyttää Wirecard Card Solutionsin myöntämät maksukortit. Niitä on käyttänyt toiminnassaan muun muassa pienyrittäjien taloushallintopalvelua tarjoava suomalainen Holvi, jolla on Euroopan alueella noin 200 000 asiakasta. Holvi kuuluu Fivan valvonnan piiriin.

Holvi tiedotti perjantaina, että sen välittämien Mastercardien toiminta on väliaikaisesti keskeytetty. Holvista on kerrottu, ettei päätöksellä ole vaikutusta asiakkaiden varoihin.

”Kaikki talletukset ovat turvassa. Tärkeintä tällaisessa tapauksessa on, etteivät yrityksen ja asiakkaan rahat pääse menemään sekaisin”, Fivan Kurri toteaa yleisellä tasolla.

Britannian finanssivalvojan jäädytyspäätös on voimassa toistaiseksi.

Kurri muistuttaa, että perinteiset pankit ovat tiukimmin valvottuja rahoitusinstituutioita. Hän korostaa, että kaupan tai muun yrityksen markkinoiman maksukortin ehdot kannattaa lukea tarkkaan. Yritys, joka maksukorttia markkinoi, ei aina ole itse kortin tai rahoituksen myöntäjä.

”Nykyisin kannattaa katsoa tarkkaan, kuka kortin tai rahoituksen tarjoaa. On erilaisia kanta-asiakaskortteja, joissa on luotto-ominaisuus. Harvemmin se kauppa sitä korttia itse tarjoaa. Näiden palvelujen ulkoistaminen on yleistynyt.”

Suomessa myytävänä on ollut myös Wirecard Card Solutions -yrityksen myöntämiä Prepaid Mastercard -maksukortteja. Kortteja markkinoineen Paygoo-yhtiön internetsivujen mukaan kortteja on ollut myytävänä Keskon ruokakaupoissa ja R-kioskeissa.

Paygoo ei ole Finanssivalvonnan alainen. Kurri kuitenkin muistuttaa, että yrityksen myöntämissä prepaid-korteissa on aina mukana ehdot.

”Niissä lukee, että siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Wirecard menisi konkurssiin, rahat jäävät saamatta.”

Wirecard nousi otsikoihin, kun sen taseessa paljastui lähes kahden miljardin euron aukko.

Tilintarkastusyhtiö EY:n mukaan Wirecardin taseesta löytyi 1,9 miljardin euron arvosta varoja, joiden olemassaoloa se ei pystynyt varmistamaan. Epäselvyyksien paljastuttua Wirecard myönsi, ettei näitä käteisvaroja ehkä koskaan ollut olemassakaan.