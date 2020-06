Monikansallinen kauneusalan jätti Coty ilmoittaa ostavansa viidenneksen Kim Kardashian Westin perustamasta KKW-meikkibrändistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yrityskaupassa KKW:n arvoksi on määritelty miljardi dollaria, eli noin 900 miljoonaa euroa. Viime marraskuussa Coty ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Kardashian Westin sisarpuolen, tosi-tv-tähti Kylie Jennerin nimikkoyrityksestä 1,2 miljardilla dollarilla, eli hieman yli miljardilla eurolla.

Yhdysvalloissa perustettu Coty omistaa kymmeniä kauneusalan brändejä, kuten Max Factor, Covergirl ja Rimmel. Cotyn tunnettuja hajuvesibrändejä ovat muun muassa Hugo Boss ja Burberry. Forbesin mukaan yhtiö teki viime vuonna 8,4 miljardin dollarin, eli noin 7,5 miljardin euron liikevaihdon.

Reutersin mukaan Cotylla on tällä hetkellä miljardien dollarien velkataakka. Yritysostoilla se yrittää päästä mukaan julkkisbisnekseen, jonka kautta on tarkoitus nousta jälleen nuorten aikuisten suosioon. Kardashian West ja Jenner saavuttavat yleisöjään muun muassa Instagramissa, jossa heillä on 177 miljoonaa ja 183 miljoonaa seuraajaa.

Kylie Jennerin perustamalla Kylie Cosmetics -brändillä on Instagramissa 24,2 miljoonaa seuraajaa. Esimerkiksi useat Max Factorin tilit eivät pääse vastaaviin lukuihin edes yhteensä.

Kardashian West perusti KKW:n vuonna 2017, kun taas Jenner oli ryhtynyt kauneusyrittäjäksi pari vuotta aiemmin.

Kardashian West ja Jenner nousivat julkisuuteen perheensä elämää käsittelevän Kardashianit-ohjelman kautta. Sukuun kuuluu monia tunnettuja julkisuuden henkilöitä. Heitä ovat muun muassa Kendall Jenner sekä Kourtney, Khloé ja Rob Kardashian.

Artisti ja vaatesuunnittelija Kanye Westin kanssa naimisissa olevan Kim Kardashian Westin vanhemmat ovat Kris Jenner ja Robert Kardashian.

Kylie Jennerin vanhemmat ovat puolestaan Kris ja Caitlyn Jenner. Transsukupuolinen Caitlyn Jenner voitti kymmenottelussa olympiakultaa vuonna 1976, tuolloin nimellä Bruce Jenner.

Cotyn KKW-yrityskaupan odotetaan lopullisesti toteutuvan ensi vuoden kolmannella neljänneksellä.