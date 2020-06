Ison-Britannian viranomaiset sallivat Wirecard Card Solutionsin jatkavan toimintaansa jälleen. Finanssivalvoja FCA tiedotti asiasta maanantaina.

Päätös merkitsee, että yhtiön myöntämät maksukortit toimivat alkavat toimia piakkoin.

Korteilla on ollut käyttäjiä myös Suomessa. Wirecard Card Solutionsin myöntämiä Mastercard-kortteja ovat välittäneet ainakin pienyrittäjien taloushallintopalvelujen tarjoaja Holvi sekä tanskalaiseen Mbxp-konserniin kuuluva Paygoo, jonka prepaid-tuotteita on ollut myynnissä R-kioskeissa ja Keskon liikkeissä.

”Odotamme Paygoo-korttien alkavan toimia uudelleen tämän päivän kuluessa. Sen jälkeen aloitamme korttien myynnin”, Mbxp:n kaupallinen johtaja Jonathan Bautista kirjoittaa sähköpostiviestissä HS:lle.

Keskon mukaan Paygoo-maksukorttien myynti on Suomessa ollut asiakasmääriin verrattuna varsin pientä. Aiemmin Holvi kertoi tilanteen koskettavan kymmeniä tuhansia asiakkaita, joista suurin osa on saksalaisia.

FCA päätti viime perjantaina jäädyttää konkurssiin hakeutuneen saksalaisen Wirecard-konsernin brittiläisen tytäryhtiön toimiluvan. Samalla myös yhtiön myöntämät maksukortit lakkasivat toimimasta.

Taustalla on emoyhtiö Wirecard AG:n taseesta paljastunut kahden miljardin aukko, joka tuli esiin tilintarkastuksessa. Jättimäisten epäselvyyksien paljastuttua yhtiö jätti konkurssihakemuksen viime torstaina.

Brittiläinen tytäryhtiö voi kuitenkin nyt jatkaa toimintaansa, sillä se täytti FCA:n sille asettamat ehdot. FCA tiedottaa seuraavansa tarkkaan yhtiötä ja sitä, että kuluttajien varat ovat turvatut myös jatkossa.

Wirecard Card Solutions on ollut merkittävä finanssiteknologia-alan toimija etenkin Isossa-Britanniassa, ja sen palveluita ovat hyödyntäneet useat startupit. Talouslehti Financial Timesin mukaan FCA:n päätöksellä on ollut vaikutusta mahdollisesti miljooniin käyttäjiin Isossa-Britanniassa.