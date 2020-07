Lännen ei pitäisi olla mukana liiketoiminnassa kiinalaisen verkkoteknologiayhtiö Huawein kanssa, sanoo Britannian parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat uutiskanava Skylle.

Uutistoimisto Reuters kertoo Tugendhatin toteamuksesta, joka liittyy Kiinan tiistaina hyväksymään Hongkongin turvallisuuslakiin, jonka nojalla Kiina perustaa kansallisen turvallisuusviraston Hongkongiin. Lain mukaan muun muassa vallankumouksellisesta toiminnasta, terrorismista ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisesta voi saada jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen.

”Meidän on tehtävä selväksi, ettemme halua tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, jotka ovat mukana sellaisessa poliisivaltion toiminnassa, joka on johtanut yli 1,5 miljoonan uiguureihin kuuluvan muslimin pidätyksiin vankilaleireille”, Tugendhat sanoi Reutersin siteeraamana.

Hän selvensi, että tarkoittaa näillä yrityksillä muun muassa Huaweita.

YK on arvioinut, että Kiina on lähettänyt poliittisille vankileireille yli miljoona Kiinan uiguurien vähemmistökansaan kuuluvaa muslimia. Kiina on kiistänyt kohdelleensa ihmisryhmää väärin.

Britannian pääministeri Boris Johnson kiristi myös puheitaan Huaweita kohtaan tiistaina. Uutistoimisto Reutersin mukaan Johnson sanoi aikovansa suojella kriittistä infrastruktuuria ”vihamielisiä valtiontoimijoita” vastaan.

Myös Johnson totesi olevansa syvästi huolissaan Hongkongin uusista turvallisuuslaeista.

Johnson myönsi tammikuussa Huaweille roolin Britannian 5g-verkon kehittämisessä. Johnson on saanut kritiikkiä niin kotimaastaan kuin Yhdysvalloista liittyen siihen, että Huawei-yhteistyö pitäisi lopettaa turvallisuussyistä. Britannian hallitus määräsi Huawein osuudelle 5g-projektista 35 prosentin katon.

Myös Yhdysvaltain hallinto haluaa rajoittaa kiinalaisen Huawein ylivoimaa. Talouslehti The Wall Street Journal kertoi viime viikolla nimettömiin lähteisiin vedoten, että yhtenä vaihtoehtona on pidetty Nokian tai ruotsalaisen Ericssonin hankkimista amerikkalaisomistukseen.

Paikalliset alan yritykset Yhdysvalloissa ovat liian pieniä kilpaillakseen kiinalaista Huaweita vastaan. Siksi verkko-operaattorit ovat riippuvaisia Ericssonin, Nokian ja Samsungin laitteistosta.

Huawei on maailman johtava tietoliikennelaitteistojen valmistaja. Tietoliikenteeseen erikoistunut analyytikkoyhtiö Dell’Oro Group kertoi Huawein markkinaosuuden olleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28 prosenttia.