Nikola Badger on sähkömoottorilla varustettu avolava-auto, johon saa lisämaksusta myös vetyä käyttävän polttokennomoottorin.

Kilpailu sähköautoista haaveilevien kuluttajien rahoista kiihtyy. Uusimpia tulokkaita markkinoilla on yhdysvaltalainen Nikola, joka listautui New Yorkin pörssin Nasdaq-listalle kesäkuun alussa.

Kyseessä on autoalan startup-yritys, joka aikoo aloittaa sähkömoottorilla toimivien henkilöautojen ja rekkojen valmistuksen lähivuosina.

Yhdysvaltalaisia autonomistajia kiinnostaa erityisesti yhtiön Badger-malli, joka on jenkkityylinen, jättikokoluokan avolava-auto. Se on tulossa myyntiin vasta vuonna 2023, mutta maanantaina yhtiö kertoi ottavansa jo vastaan 5 000 dollarin arvoisia ennakkovarauksia.

Sijoittajat näyttävät villiintyneen yhtiöstä: sen osakekurssi on lähes kolminkertaistunut yhdessä kuukaudessa.

Miksi markkinat luottavat yhtiöön, joka ei ole myynyt vielä yhtään valmista ajoneuvoa?

Sähköautojen yleistyminen on muuttanut autoteollisuuden rakennetta. Alan kaksi suurinta yhtiötä ovat saksalainen Volkswagen ja japanilainen Toyota, joista Volkswagen on jo tuonut sähköautoja markkinoille.

Muutos on kuitenkin tapahtunut hitaasti. Polttomoottoriautojen valmistus on edelleen tärkeä osa perinteisten autovalmistajien liiketoimintaa.

Vasta hiljattain markkinoille on tullut tavallisten kuluttajien ulottuvilla olevia sähköautoja. Ladattavat hybridit taas ovat tekniikaltaan sellaisia, että ostohinnat ovat korkeita.

Vaikka sähköautot yleistyvät, perustuu niitä valmistavien yritysten markkina-arvo pitkälti tulevaisuuden odotuksiin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Tesla ehti toimia 16 vuotta, ennen kuin sen liiketoiminta kääntyi ensimmäistä kertaa voitolliseksi vuonna 2019.

Tesla myi viime vuonna reilut 300 000 autoa, mutta se on jo markkina-arvoltaan suurempi kuin Volkswagen, joka myi 11 miljoonaa autoa samana aikana.

Tänä vuonna Teslan osakekurssi on vahvistunut 141 prosenttia, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Markkinat uskovat autoilun sähköistymiseen. Auki on vain se, kuka sen tekee parhaalla tavalla. Yhdysvaltain Arizonassa toimiva Nikola on mielenkiintoinen tapaus, jossa on paljon samaa kuin Teslassa.

Molemmat ovat omaksuneet nimensä serbialais-yhdysvaltalaiselta Nikola Teslalta (1856–1943), joka oli nykyaikaisen sähkötekniikan kannalta tärkeimpiä keksijöitä.

Molemmilla on myös johtaja, jonka puheita kuunnellaan jännityksellä. Teslan perustaja Elon Musk on esimerkiksi vastustanut koronarajoituksia ja aiheuttanut kirjoituksillaan rajun pudotuksen yhtiön osakekurssissa.

Nikolan keulakuva taas on yhdysvaltalainen Trevor Milton, jolla tuntuu olevan Muskin tavoin kaksi tavoitetta: maailman muuttaminen ja rikastuminen sen ohessa.

Kun yhtiö listautui kesäkuussa pörssiin, nousi se hetkellisesti arvokkaammaksi yhtiöksi kuin alan jättiläiset Ford ja Fiat Chrysler. Milton totesi Twitterissä haaveilleensa tästä koko aikuiselämänsä ajan. Hän aikoo olla ”lähestyttävin ja suorapuheisen johtaja Twitterissä”.

Nikola on lähtenyt rakentamaan yritystään hieman toisenlaisella filosofialla kuin Tesla, jonka ensimmäiset autot olivat nopeita urheiluautoja.

Nikola haluaa muuttaa raskaan liikenteen pelisääntöjä ja tuoda ensi vuodesta alkaen markkinoille useita täyssähköllä toimivia kuorma-autoja ja rekkoja.

Raskaassa liikenteessä sen kovin kilpailija on Volvo, jonka ensimmäiset sähkökuorma-autot tulivat markkinoille jo vuonna 2019. Myös Tesla on tekemässä omaa sähkörekkaansa, joka tulisi markkinoille ensi vuonna.

Nikola Tre on polttokenolla varustettu vetysähkörekka, joka on tulossa markkinoille 2020-luvun alussa.

Nikolan etu on sen tarjoama teknologia: sähkörekat perustuvat polttokennoa hyödyntävään sähkömoottoriin, jossa sähköenergia saadaan aikaiseksi käyttämällä reaktioaineena vetyä.

Voidaankin puhua vetysähköautosta tai polttokennoautosta. Sen etuna on pelkkää lataussähköä käyttävää autoa nopeampi tankkaus ja pidempi kantama: Nikola lupailee 800–1 200 kilometrin matkaa yhdellä akun ja vetysäiliön täytöllä.

Henkilöautojen markkinoilla kuluttajien mieltymykset riippuvat pitkälti maanosasta. Japanissa ensimmäinen laajasti markkinoitu sähköauto oli vuonna 2010 julkaistu Nissan Leaf. Se sopi pienikokoisena myös ahtaiden suurkaupunkien kaduille.

Yhdysvalloissa taas kuluttajat haluavat järeitä avolava-autoja, ja tälle markkinalle myös Tesla haluaa päästä. Se julkaisi viime syksynä kulmikkaan oloisen Cybertrack-auton, jonka tuotannon on tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2021.

Myös General Motors ja Ford ovat kertoneet kehittävänsä täyssähköistä avolavaa.

Nikola haastaa ennen kaikkea Teslaa avolava-autojen markkinoilla. Kun Cybertruck muistuttaa kulmikasta avaruusautoa, on Nikolan Badger muodoltaan perinteisempi.

Sen etuna on yhtiön käyttämä teknologia: asiakas voi valita itselleen sähköakkumoottorin, joka ladataan sähköverkosta. Tälle versiolle yhtiö lupaa jopa 500 kilometrin ajomatkan yhdellä latauksella.

Maksamalla vähän enemmän autoon saa akkusähkön lisäksi vetyä käyttävän polttokennon. Auto on siis käytännössä vetysähköauto, jota voi käyttää myös pelkällä sähköakulla. Kun vetysäiliön laittaa täyteen, pääsee autolla yli 900 kilometriä ilman latausta.

Nikolalla on suuria suunnitelmia: se arvioi pystyvänsä tuottamaan 30 000 vetysähköautoa ja 15 000 täyssähköautoa vuonna 2027.

Ajavatko pian suomalaisetkin henkilöautoilla, joissa osa käyttövoimasta saadaan vedystä?

Projektitutkija Pertti Kauranen Aalto-yliopistosta pitää selvänä, että polttokennomoottorien käyttö liikenteessä tulee lähivuosina yleistymään, vaikka ne ovat tällä hetkellä huomattavasti perinteisiä polttomoottoreita kalliimpia.

”Aivan kuten akkusähköautoissa, tulee hinnan alennus massavalmistuksen kautta. Suurempana ongelma pidän polttoaineen jakelun järjestämistä”, Kauranen sanoo puhelimessa.

Hän ei usko, että kaupallisia vetyjakelijoita tulisi Suomeen vielä moneen vuoteen. Sen sijaan hän uskoo teknologian yleistyvän ensimmäisenä raskaassa liikenteessä.

”Pidän rekkoja ja busseja parhaimpina sovelluskohteina. Oikeastaan vetyteknologia toimii parhaiten sellaisilla yrityksillä, jotka voivat rakentaa oman polttoaineen jakelujärjestelmän”, hän sanoo.

Tällä hetkellä tiettävästi Suomen ainoa vetyauto on kemianteollisuudessa toimivalla Woikoski-yhtiöllä, joka valmistaa myös itse vetyä.

Nikolan suunnitelmat lähitulevaisuudessa kohdistuvat etenkin Yhdysvaltojen markkinoille. Yhtiö keräsi listautumisen yhteydessä 700 miljoonaa dollaria (623 miljoonaa euroa) pääomaa, jota se aikoo käyttää tuotantojärjestelmän ohella oman latausasemien verkoston rakentamiseen.

Yhtiö ei luo kaikkea teknologiaa itse, vaan se luottaa yhteistyökumppaneihin. Sähkörekkoja se rakentaa yhdessä italialaisen moottori- ja autovalmistaja Ivecon kanssa. Sähköteknisiä ratkaisuja taas toimittaa saksalainen Bosch.

Vetyä pidetään tulevaisuuden tärkeänä polttoaineena, sillä sen käytöstä ei aiheudu muita päästöjä kuin vesihöyry. Vety ei kuitenkaan ole varsinainen raaka-aine, vaan se pitää aina valmistaa.

Suomessa valmistettavaa vetyä käytetään pääasiassa öljyteollisuudessa ja ammoniakin valmistuksessa. Sen tärkein lähde on maakaasu. Maailmalla vetyä valmistetaan myös kivihiilestä ja ruskohiilestä.

Vetyä voidaan myös valmistaa vedestä sähkövirran avulla eli elektrolyysillä. Silloin vettä hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Mutta tämäkin tekniikkaa vaatii sähköenergiaa.

”Vedyn valmistus on silloin päästötöntä, jos siihen käytetään tuuli- tai aurinkoenergiaa”, Kauranen sanoo.

Nikolan suunnitelma onkin valmistaa vetyä omilla jakeluasemillaan paikan päällä. Tarvittava sähköenergia tulisi aurinkopaneeleista.

Kaurasen mielestä yhtiön suunnitelmat kuulostavat uskottavilta. Mutta lyövätkö juuri vetyautot läpi vai yleistyykö sittenkin jokin toinen vaihtoehto? Tällä hetkellä vety on ainoa vaihtoehto sähkön ohella, jolla päästään nollapäästöihin liikenteessä.

Yksi ongelma liittyy sähköautojen vaatimaan akkuteknologiaan: jos kaikki maailman autot muutetaan kertaheitolla akkusähköautoiksi, loppuvat akkujen raaka-aineet kesken.

”Nykyiset lithium-akut riittävät alle kolmannekseen maailman autokannasta. Siksi rinnalle tarvitaan myös uusiin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Polttokenno on jatkossa yksi vaihtoehto, jota voidaan käyttää akkusähkön rinnalla, mutta ei sekään ei yksin ratkaise kaikkea”, Kauranen sanoo.

Yhdysvaltalainen Nikola vaikuttaa olevan oikeilla jäljillä, kun se pyrkii ottamaan haltuun raskaan liikenteen markkinoita vetysähkörekoilla ja omalla jakeluverkostolla.

Henkilöautojen näkökulmasta tilanne on monimutkaisempi.

Yhtiön esittelemä Badger herättää innostusta, vaikka sen lopullista hintaa ei ole edes kerrottu. Ajoneuvon viehätys perustuu raakaan voimaan: nelivetoautossa on yli 900 hevosvoimaa. Se kiihtyy nollasta sataan 2,9 sekunnissa.

Kaurasen mukaan voi hyvin kysyä, onko näin järeitä henkilöautoja edes tarpeen rakentaa.

”Jos haluamme tehostaa liikenteen energiankäyttöä, olisi paras ratkaisu tehdä pienempiä autoja”, hän sanoo.