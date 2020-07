Muun muassa suurien lihatalojen sianlihatuotteita on päätynyt mustalle listalle.

Kiina on viimeisen kuukauden aikana kieltänyt useiden lihatalojen tuotteiden maahantuonnin. Asiasta kertovat uutistoimistot, jotka viittaavat Kiinan tullin asiakirjoihin.

Kieltolistalla on lihataloja esimerkiksi Brasiliasta, Kanadasta ja Saksasta.

Viimeisimpänä listalle ovat päätyneet kanadalaisen Cargill Inc:in omistama naudanlihateurastamo sekä tanskalaisen elintarvikejätin Danish Crownin omistuksessa oleva sianlihateurastamo.

Danish Crown on yksi maailman suurimmista sianlihan viejistä.

Aiemmin Kiina on jäädyttänyt saksalaisen suurteurastamon Tönniesin tuotteiden maahantuonnin sen jälkeen, kun sen 6 500 työntekijästä noin 1 300 oli antanut positiivisen näytteen koronavirustestissä. Viruslinkona on pidetty myös amerikkalaisen Tyson Foodsin siipikarjalaitosta, jonka tuotteet Kiina on niin ikään asettanut tuontikieltoon.

Yhdistävä tekijä suurimmalle osalle ellei kaikille listan tuotantolaitoksille onkin se, että niiden työntekijöillä on todettu koronavirusta, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Kiina ei kuitenkaan ole ilmoittanut syytä tuontikielloille.

Vastapuolessa päätökset ovat herättäneet kritiikkiä. Lihanviejät ovat painottaneet, ettei ruoan ja tartuntojen välillä ole yhteyttä.

”On sääli, että olemme päätyneet tähän tilanteeseen”, Danish Crown Porkin myyntijohtaja Lars Albertsen sanoo uutistoimisto Bloombergin mukaan.

”Valitettavasti positiivisista testituloksista mainitseminen on jo ehtinyt tarkoittaa, että Kiinan viranomaiset ovat lopettaneet viennin teurastamosta.”

Danish Crownin mukaan neljä sen työntekijää Saksan Essenissä antoi viime viikolla positiivisen koronavirusnäytteen. Myöhemmissä testeissä tulokset ovat kuitenkin olleet negatiivisia. Yhtiö aikoo tehdä nyt kaiken mahdollisen välittääkseen tiedon kiinalaisviranomaisille, jotta kaupankäynti voisi jatkua, Albertsen kertoo.

Brasilia puolestaan on pyytänyt Kiinalta syytä kielloille ja aloittanut neuvottelut niiden päättämisestä, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Kiinan tulli ei hyväksy hakemuksia, joissa tuotteet on määrä toimittaa sen jälkeen, kun tuontikielto on asetettu.

Aiemmin lihan maahantuonti Kiinaan on kasvanut merkittävästi. Viime joulukuussa maan valtiovarainministeriö ilmoitti laskevansa useiden ruokatuotteiden, kuten pakatun sianlihan, tuontitulleja.

Kiinan keittiöissä sianliha on merkittävä ainesosa, jolle on vaurastuneen väestön keskuudessa riittänyt kysyntää. Oma tuotanto ei ole pystynyt sitä täysin täyttämään, kun afrikkalainen sikarutto on riehunut maan sikatiloilla. Viimevuotisissa tilastoissa sikojen määrä Kiinassa oli vähentynyt vuodessa yli neljäsosalla.