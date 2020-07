Hotellialan kysyntä on alkanut kesäkuussa purettujen koronavirusrajoitusten jälkeen hiljalleen elpyä. Suomen suurimpien hotelliketjujen mukaan varauksia on tullut koko kesän ajan tasaisesti enemmän.

”Parin kuukauden takaiseen verrattuna piristystä on nähtävissä, mutta kyllä me edelleen kuljemme aika paljon normaalia kesää jäljessä”, sanoo Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.

”Rajoitusten purku kesäkuun alussa toimi lähtölaukauksena kysynnän kasvulle, ja koko ajan mennään parempaan suuntaan.”

Suomen suurin hotelliketju Scandic avasi heinäkuun alussa hotellejaan, ja tavoitteena on avata loppukuusta vielä lisää. Yhteensä ketjulla on Suomessa 65 hotellia, joista on heinäkuussa auki noin 40.

Lapland Hotels on pitänyt hotellinsa koronaviruspandemian ajan kiinni. Ensimmäiset hotellinsa se avasi kesäkuun lopussa. Loput on tarkoitus avata kysyntätilanteesta riippuen syyskuun aikana.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että varaustilanne on kohtuullinen etenkin Lapissa, vaikka vuodentakaisesta kysynnästä ollaan runsaasti jäljessä. Muualla Suomessa kysyntä kuitenkin laahaa vielä pahemmin perässä, sillä suurin osa tapahtumista on peruttu.

”Kyllä tilanne on vieläkin vaikea”, sanoo etujärjestö Matkailu- ja ravintolapalveluiden (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hänen mukaansa pudotus on ollut hotellialalla poikkeuksellisen syvä. Vielä alkuvuodesta alalla oli käynnissä investointibuumi ja näkymät olivat erinomaiset. Juhannuksen jälkeen Mara teetti jäsenkyselyn, jonka mukaan yksittäisillä hotelleilla menee hyvin, mutta iso osa alan toimijoista on edelleen suurissa vaikeuksissa.

Yli 70 prosenttia hotelleista kertoo menettäneensä kesäkuussa vähintään puolet liikevaihdostaan. Lähes kolmannes hotelleista oli joko kokonaan suljettu tai menettänyt yli 90 prosenttia liikevaihdostaan.

Hotellien henkilökunnasta vähintään 40 prosenttia oli kesäkuun lopussa lomautettuna yli puolessa hotelleista. Viidennes hotelleista ei voinut kutsua työntekijöitä ollenkaan töihin.

Vain kolme prosenttia hotelleista vastasi, että niiden liikevaihto oli kesäkuussa normaali. 12 prosenttia hotelleista oli pystynyt pitämään kaikki työntekijänsä töissä.

Kyselyn perusteella tilanne on menossa parempaan päin, mutta odotukset ovat heikot myös heinäkuulle. 65 prosenttia hotelleista arvioi, että liikevaihto jää puoleen myös tässä kuussa.

Alueelliset erot ovat hotelliketjujen mukaan valtavia. Muualla Suomessa joudutaan myymään paikoin jopa ”ei oota”, mutta pääkaupunkiseudulla hotelleja ei ole varaa pitää edes auki.

”Suomen sisältä löytyy monta erilaista tarinaa”, vahvistaa Sokos Hotelsien tuottojohtaja Nina Nieminen.

Hänen mukaansa Kolin kansallispuisto on tänä kesänä noussut entistäkin suositummaksi kohteeksi. Lisäksi suomalaiset ovat matkustaneet paljon kesäkaupungeissa, kuten Savonlinnassa ja Lappeenrannassa.

Näissä kohteissa on välillä niin täyttä, että asiakkaita on pitänyt Niemisen mukaan houkutella muualle.

”Sitten on paikkakuntia, joissa on peruttu isoja konsertteja ja urheilutapahtumia ja kysyntä on hyvin vähäistä. Kaiken kaikkiaan meidän heinäkuun myyntimme jää puoleen normaalista ja hotelleja on kiinni vielä yli kymmenen.”

Alueelliset erot on huomattu myös Scandicissa. Christian Borgin mukaan suomalaiset ovat suunnanneet matkoillaan etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle: pohjoiseen, huvipuistokaupunkeihin ja kansallispuistoihin.

”Joillain paikkakunnilla kysyntä lähentelee jo normaalia”, Borg sanoo.

Maran Timo Lapin mukaan kotimaanmatkailu ei riitä paikkaamaan ulkomaalaisten matkailijoiden jättämää aukkoa.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vauhdittaneet kotimaanmatkailun suosiota. Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys teetti kesäkuussa kyselyn, jonka mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista aikoo matkailla tänä kesänä kotimaassa.

Yhteensä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että he aikovat lisätä kotimaanmatkailua juuri koronaviruspandemian vuoksi.

”On ollut hienoa huomata, että suomalaiset ovat kaikesta huolimatta uskaltaneet lähteä matkoille”, Maran Timo Lappi sanoo.

”Kesäkuussa puretut rajoitukset eivät ainakaan toistaiseksi ole johtaneet tartuntoihin hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä. Eli näyttää siltä, että matkustaminen on tällä hetkellä turvallista.”

Lapin mukaan kotimaanmatkailu ei kuitenkaan riitä paikkaamaan ulkomaalaisten matkailijoiden jättämää aukkoa. Tällä hetkellä ulkomaalaisia matkailijoita ei ole Suomessa liki ollenkaan.

”Suomeen saapuu eniten matkailijoita Venäjältä, Saksasta, Britanniasta, Ruotsista ja Kiinasta, eikä niistä yhdestäkään saa vielä matkustaa Suomeen.”

Ulkomaalaisten matkaajien puute iskee etenkin kansainvälisille markkinoille, kuten Helsinkiin ja muuhun pääkaupunkiseutuun. Esimerkiksi Scandic on avannut pääkaupunkiseudun 22 hotellistaan vasta viisi.

Myös Lapland Hotelsin Vuorentausta ja Sokos Hotelsin Nieminen kertovat, että Helsingissä liiketoiminta on vajonnut normaaliin verrattuna eniten. Vähäisen kysynnän vuoksi Sokos Hotels on yrittänyt markkinoida Helsinkiä lähilomakohteena paikallisille.

”Helsinki on nyt täysin helsinkiläisten, sillä ulkomaalaisturisteja ei ole”, Nieminen sanoo.

Loppukesä ja -vuosi ovat hotellialalle vielä suuri kysymysmerkki. Niemisen mukaan suomalaisten kesälomat vauhdittavat matkailua heinäkuussa, mutta miten käy sitten, kun lomat loppuvat?

”Heinäkuun jälkeen hotellit ovat saaneet vetoapua esimerkiksi keskieurooppalaisista matkailijoista, joiden lomat alkavat usein vasta elokuussa. Nyt ulkomaanmatkojen tilanne on loppukesän osalta auki.”

Elokuussa on tyypillisesti järjestetty vielä useita isoja tapahtumia ja kongresseja, mutta tänä kesänä monet niistä on peruttu. Loppukesä ja syksy ovat tuoneet mukanaan myös liikematkailijoita, mutta vielä on liian aikaista sanoa, miten työmatkustamiselle käy.

Timo Lapin mukaan hotellitoimiala on yksi niistä aloista, jotka kärsivät koronaviruskriisistä kaikkein kauimmin. Rajoja vasta availlaan, ja lentoliikenteen palautuminen kestää sitäkin pidempään.

”Olemme arvioineet, että hotellialan kysyntä palaa normaaliksi vasta syksyllä 2021. Jos tulee toinen tartunta-aalto, elpyminen pitkittyy entisestään”, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa hotelliala tekee Suomessa yhteensä satojen miljoonien eurojen arvosta tappiota. Maran kyselyn mukaan 11 prosenttia hotelleista arvioi olevansa kuuden kuukauden kuluttua konkurssiuhan alla. 12 prosenttia arveli, että puolen vuoden päästä yritystoiminta on kokonaan loppunut.

”Kestää viidestä kymmeneen vuotta, ennen kuin toimiala pääsee tästä kriisistä taloudellisesti eteenpäin.”