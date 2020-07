Koronaviruspandemia ja sen vuoksi asetetut rajoitukset ovat tänä vuonna iskeneet lukemattomiin yrityksiin ympäri maailman.

Suomi on monien muiden valtioiden tavoin tukenut yrityksiä merkittävillä summilla, ja velkojien oikeutta hakea yrityksiä konkurssiin on väliaikaisesti rajoitettu. Pelätyn suuruista konkurssiaaltoa ei ole ainakaan vielä tullut: maalis-toukokuun aikana Suomessa asetettiin konkurssiin yhteensä 572 yritystä, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Silti Suomessa ja maailmalla läheskään kaikki yritykset eivät koronakeväästä selvinneet. Monille jo aiemmin talousvaikeuksista kärsineille yrityksille pysähdys oli liikaa. HS kokosi listan kymmenestä tunnetusta yrityksestä, jotka ajautuivat yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.

Stockmann

Pitkään vaikeuksissa ollut tavarataloyhtiö Stockmann hakeutui huhtikuussa yrityssaneerausmenettelyyn, koska sen kassavarat ehtyivät.

Stockmannin mukaan sen oli pakko hakeutua saneeraukseen, koska koronavirus ja valtiovallan asettamat rajoitukset romahduttivat yhtiön kassavirrat.

Yrityssaneeraus on eri asia kuin konkurssi. Saneerauksessa Stockmannin velkataakkaa pyritään järjestämään niin, että yhtiö olisi elinkelpoinen jatkossa.

Hertz

Toukokuussa yrityssaneeraukseen hakeutui yhdysvaltalainen Hertz, joka on yksi maailman suurimmista autovuokrausyrityksistä.

”Koronavirustilanteen vaikutus matkustuskysyntään oli nopea ja dramaattinen. Se aiheutti jyrkän pudotuksen yrityksen liikevaihdossa ja tulevissa varauksissa”, Hertz sanoi tiedotteessaan.

Hertz hakeutui yrityssaneeraukseen Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Sillä on toimintaa myös Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Cirque du Soleil

Maailmankuulua sirkusryhmää Cirque du Soleilia pyörittävä samanniminen yritys hakeutui yrityssaneeraukseen viime maanantaina.

Yritys on irtisanonut 3 500 työntekijää ja etsii nyt kuumeisesti uutta rahoitusta toimintansa jatkamiseksi.

Monien muiden kulttuurialan yritysten tavoin Cirque du Soleil ajautui ahdinkoon koronaviruksen vuoksi. Sen täytyi keskeyttää kymmeniä tuotantoja ympäri maailmaa.

Flybe

Koronavirus lopetti matkustamisen ja syöksi lentoyhtiöitä ahdinkoon. Brittiläinen Flybe hakeutui selvitystilaan jo maaliskuun alussa, kun maan sisäisten lentojen kysyntä romahti.

Flybe oli kärsinyt talousvaikeuksista pitkään.

Norwegianin tytäryhtiöt

Neljä lentoyhtiö Norwegianin tytäryhtiötä hakeutui huhtikuussa konkurssimenettelyyn. Tytäryhtiöiden palveluksessa ovat Norwegianin lentäjät ja miehistöt Ruotsissa ja Tanskassa.

Norwegian-konserni pelastui, kun se sai toukokuussa Norjan valtiolta tukipaketin. Myös monet muut eurooppalaiset lentoyhtiöt, kuten suomalainen Finnair ja saksalainen Lufthansa, ovat saaneet kotivaltioiltaan tukea selvitäkseen koronaviruksesta.

Vapiano

Ravintola-ala on kärsinyt pandemiasta pahoin. Suomessa ravintolat määrättiin lailla kiinni, ja alalle tehtiin erillinen hyvitys- ja tukipaketti.

Suomessakin toimivalle saksalaiselle Vapiano-ketjulle koronavirus meinasi muodostua viimeiseksi niitiksi. Konkurssiin partaalla keikkunut yritys sai kuitenkin uuden mahdollisuuden, kun itävaltalainen liikemies osti ketjun kesäkuussa.

Vierumäki

Ravintola-alan tavoin koronaviruksesta on kärsinyt majoitusala. Vierumäen urheiluopiston hotellin majoitus- ja ravintolaliiketoiminnasta vastannut yhtiö Vierumäki Country Club hakeutui konkurssiin huhtikuussa.

Vierumäen muut yhtiöt jatkavat toimintaansa.

”Korona vaikutti tähän yhtiöön kaikkein eniten”, perusteli toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.

Majoitus- ja ravintolatoimintakaan ei lopu, vaan Vierumäen urheiluopisto kertoi kesäkuussa rakentavansa alueelle uuden ravintolakompleksin ja hotellin.

Kajon

Huhtikuussa konkurssiin hakeutui myös suomalainen taksiyhtiö Kajon. Yli 20 vuotta toiminut yritys oli hakeutunut yrityssaneeraukseen jo tammikuussa.

Yhtiön mukaan koronaviruspandemian iskiessä koko taksiliiketoiminta seisahtui, minkä vuoksi Kajonin kassavirta loppui ja konkurssi jäi ainoaksi vaihtoehdoksi.

Touhula

Suomen suurin yksityisen päiväkotiketju oli vaikeuksissa jo ennen pandemiaa. Toukokuussa Touhula kertoi hakeutuvansa yrityssaneeraukseen tervehdyttääkseen taloustilanteensa.

Touhulan mukaan sen vaikeudet ovat johtuneet useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja kohonneista kuluista. Lyhyellä aikavälillä koronavirus toi lisäongelmia, Touhula arvioi.

Brothers

Ruotsalainen miestenvaatteita myyvä Brothers-ketju haki Suomen-toimintonsa konkurssiin huhtikuussa. Brothers toimi Suomessa 14 vuotta, ja sillä oli täällä 12 myymälää.

Brothersin mukaan sen toiminta Suomessa oli pitkään heikosti kannattavaa. Ketju keskittyy vastaisuudessa toimintaansa Ruotsissa.