Useat teknologiayhtiöt ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä käyttäjätietojen luovuttamisen viranomaisille Hongkongissa, kertoo esimerkiksi uutistoimisto Reuters.

Esimerkiksi Facebook, joka omistaa myös Instagramin ja WhatsAppin, kertoi maanantaina keskeyttävänsä tietojen luovuttamisen Hongkongissa voimaan tulleen uuden turvallisuuslain läpikäymisen ajaksi.

Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Facebook kertoi uskovansa, että ”sananvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus”. Yhtiö ilmoitti tukevansa ihmisten oikeutta ilmaista itseään ilman pelkoa oman turvallisuutensa puolesta.

Myös esimerkiksi Google ja Twitter ilmoittivat keskeyttävänsä viranomaisten tietopyyntöjen tarkastelemisen heti turvallisuuslain tultua voimaan.

”Aika ja tosiasiat tulevat näyttämään, ettei tämä laki heikennä ihmisoikeuksia tai vapauksia”, Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam vakuutti tiedotustilaisuudessa tiistaina kysyttäessä teknologiayritysten toimista.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam puhui tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Hongkongilaiset olivat siivonneet jo ennakkoon sometilejään päivityksistä, jotka voidaan tulkita Kiina-vastaisiksi, Reuters kertoo. Pelkona on, että kirjoituksista voitaisiin rangaista jälkikäteen.

Hongkongissa viime viikon tiistaina voimaan tullut turvallisuuslaki muun muassa kriminalisoi separatismin, Kiinan valtion vastaisen kumouksellisen toiminnan, terrorismin ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisen. Enimmäisrangaistus on elinkautinen vankeus.

Aiemmin Manner-Kiinan kupeessa sijaitseva Hongkong on ollut tunnettu vapaudestaan. Hongkongin erityishallintoalueella on voinut ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa, lehdistö on vapaata ja oikeuslaitos riippumaton.

Toisin kuin Kiinassa, internetiä ei olla sensuroitu ja erilaisia somealustoja on voinut käyttää vapaasti.

Yhdysvaltalaisten teknologiayritysten lisäksi kiinalaisomisteinen lyhytvideo­sovellus Tiktok kertoi maanantaina poistavansa sovelluksensa kokonaan käytöstä Hongkongista muutaman päivän sisällä.

”Viimeaikaisten tapahtumien valossa olemme päättäneet lopettaa Tiktokin toiminnan Hongkongissa”, sovelluksen tiedottaja kertoi Reutersille.

Tiktokin omistaa kiinalainen Bytedance, mutta sovellus ei toimi lainkaan Kiinassa. Kiinan markkinoille yhtiöllä on Tiktokin kaltainen sovellus nimeltään Doyin.

Tiktok on kuitenkin virallisesti kirjoilla Yhdysvalloissa, ja yhtiö sanoo säilyttävänsä käyttäjädataansa siellä.

Tiktokia on useasti syytetty Kiinalle poliittisesti arkaluontoisen sisällön sensuroimisesta.

Tiktokiin ladataan musiikilla höystettyjä lyhyitä videoita toisten käyttäjien katseltavaksi. Sovelluksella on satoja miljoonia käyttäjiä, ja se on suosittu myös Suomessa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kertoi maanantaina Yhdysvaltojen harkitsevan kiinalaissovellusten kuten Tiktokin kieltämistä.

”En halua mennä presidentin edelle asioissa, mutta se on jotakin, jota tarkastelemme”, Pompeo sanoi Fox Newsin haastattelussa Reutersin mukaan.

Yhdysvallat on aiemminkin esittänyt epäluottamusta kiinalaisomisteista Tiktokia kohtaan.

Esimerkiksi viime vuoden lokakuussa useat Yhdysvaltojen kongressin senaattorit pyysivät tiedusteluviranomaisia selvittämään, aiheuttaako Tiktok mahdollisen uhan kansalliselle turvallisuudelle. He kertoivat pelkäävänsä, että sovellusta voitaisiin käyttää vaalivaikuttamiseen.