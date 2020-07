Kansalaisjärjestö Finnwatchin selvityksen mukaan monet Suomessa myytävistä sup-laudoista valmistetaan maissa, joissa on kohonnut riski työelämän oikeuksien loukkauksiin.

Finnwatchin mukaan suurin osa Suomessa myytävänä olevista laudoista on peräisin Aasian ”riskimaista”. Järjestön mukaan kansainvälisten brändien verkkosivuilta löytyy kuluttajille vain vähän tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

Finnwatchin selvityksessä vertailtiin yhtätoista sup-lautabrändiä. Järjestön mukaan edukseen avoimuuden ja vastuullisuusvalvonnan saralla erottuivat brändeistä Bestway, Aqua Marina ja Starboard.

Laudat valmistetaan kiinalaisilla tuotantolaitoksilla, joissa oli käytössä kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Finnwatchin mukaan kyseisistä tehtaista oli tarkastuksissa paljastunut ongelmia muun muassa liiallisista ylitöistä.

Finnwatch kertoo, että Bestwayn ja Aqua Marinan lautoja Suomeen tuova Tammer Brands ja muun muassa Starboard-merkin maahantuoja Rautio Sports antoivat järjestölle runsaasti tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

”Ongelmien esiin tuleminen on hyvä asia, sillä vain silloin ongelmiin voidaan puuttua. Isolla osalla sup-lautojen maahantuojista uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa ei kuitenkaan ole. Niissä riskimaiden työolot ovat hämärän peitossa”, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa.

Finnwatch kertoo, että brändeistä Asenne, Red Paddle, NSP, Saimaa SUP ja Starboard (kovien lautojen osalta) kertoivat käyvänsä itse paikan päällä tehtailla valvomassa tuotannon asianmukaisuutta.

Myös osa suomalaisista maahantuojista ja jakelijoista sanoi vierailevansa edustamiensa brändien laudat valmistavissa tehtaissa. Finnwatchin mielestä brändien tai maahantuojien itsensä suorittama valvonta ei ole kuitenkaan uskottava tapa varmistua aasialaisten tuotantolaitosten vastuullisuudesta.

”Valvojan oman riippumattomuuden lisäksi työolojen tutkiminen edellyttää paikallisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kielitaitoa ja muuta erityisosaamista”, Finnwatch ilmoittaa.

Useita sup-lautabrändejä jakeleva Stadium ja Fanatic-lautoja jakeleva Twentyknots eivät vastanneet lainkaan Finnwatchin kysymyksiin.

Finnwatchin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista katsoo, että yritysten tulisi kertoa kuluttajille markkinoimiensa tuotteiden hiilijalanjälki. Yli puolet eli 56 prosenttia suomalaisista on valmiita velvoittamaan yritykset tähän lainsäädännöllä.

Ilmastovastuullisuuden osalta kärkeen nousi Starboard-brändi, Finnwatch kertoo.

Starboard oli laskenut sekä koko yrityksen että yksittäisten esimerkkituotteiden hiilijalanjälkiä. Yrityksen ekologisimman tuotteen tuotanto aiheuttaa lähes sata kiloa hiilidioksidipäästöjä. Saman verran syntyy ajettaessa 550 kilometriä bensa-autolla.

Finnwatchin mukaan yritys on ilmoittanut tekevänsä toimenpiteitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi sekä kompensoivansa päästöjään.

”Starboardin laatimista hiilijalanjälkilaskelmista nähdään, että noin puolet SUP-laudan hiilidioksidipäästöistä muodostuu valmistusvaiheen energiankulutuksesta. Tästä huolimatta lautoja valmistavien tuotantolaitosten energian lähde ei ollut suurimmalla osalla vastaajista tiedossa”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Aasian maissa energia tuotetaan edelleen pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla kuten kivihiilellä.

”Sup-laudat on tänä kesänä viety käsistä ja ala on kasvanut nopeasti marginaalista valtavirtaan. Lautoja markkinoivien yritysten on aika päivittää myös vastuuvalvonta tähän päivään. Kotitöitä on paljon niin sosiaalisen kuin ilmastovastuun saralla, jotta kuluttajat pääsevät jatkossa lautailemaan hyvällä mielellä”, sanoo Finér tiedotteessa.

Järjestön mukaan selvitys perustuu sen yrityksille lähettämiin kyselyihin ja erilaisten auditointi- ja vastuullisuusraporttien läpikäymiseen.