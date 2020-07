Kaivostekniikan suuryhtiö Metso-Outotec aloittaa yt-neuvottelut, yritys kertoo tiedotteessaan.

Konepajakonserni Metso Minerals ja kaivosyhtiö Outotec yhdistyivät heinäkuun alussa. Yritys kertoo tiedotteessa, että sen ”organisaatiomalli suunnitellaan vastaamaan uuden yhtiön rakennetta ja strategiaa”.

Uuden organisaatiomallin on tarkoitus tehostaa Metso-Outotecin liiketoimintaa sekä vähentää kahden aiemman organisaation päällekkäisyyksiä.

Yt-neuvotteluiden piirissä on valtaosa Metso-Outotecin Suomen-henkilöstöstä, johon kuuluu noin 2 400 ihmistä. Vähentämistarve on enintään 280 henkilöä. Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset eri henkilöstöryhmiin selviävät alustavan arvion mukaan syyskuussa 2020.

Henkilöstövaikutusten ei arvioida kohdistuvan Outotec Turulan, Outotec Ceramicsin tai Outotec Filtersin toimintoihin eikä Metso Mineralsin kivenmurskaustoimintaan.

Vastaavia, uuden organisaation rakentamiseen liittyviä neuvotteluprosesseja suunnitellaan myös muissa Metso-Outotecin toimintamaissa, tiedotteessa kerrotaan.

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyessä Suomeen syntyi yhtiöiden johtajien mukaan yksi toimialansa suurimmista yhtiöistä.

Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kertoi HS:lle heinäkuun alussa, että ajatus yhtiöiden yhdistymisestä oli kytenyt jo vuosia.

”Niin kauan kuin olen ollut Metsossa mukana [vuodesta 2013], tämä on ollut asia, joka on kiinnostanut, mutta on ollut kaikenlaista: meitä on yritetty ostaa, ja on ollut toimitusjohtajan vaihdoksia. On ollut monenlaista. Nyt tähdet olivat oikeassa asemassa.”

Metso Outotecin toimiala on metalli- ja kivenmurskausteollisuuden laitteet ja palvelut sekä prosessitekniikka.

