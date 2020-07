Saako kasvismakkaraa kutsua makkaraksi? EU:ssa kiistellään punaista lihaa korvaavien tuotteiden nimistä

Ranskassa on astunut voimaan laki, joka määrittelee aikaisempaa tarkemmin, miten lihaa korvaavia tuotteita saa nimetä. Lain tarkoitus on selventää kuluttajille, mitä heille myytävät tuotteet todellisuudessa sisältävät.

Esimerkiksi sanoja burgeri ja makkara ei saisi enää jatkossa liittää tuotteisiin, joita ei ole valmistettu eläinperäisistä raaka-aineista.

Laki on herättänyt vilkasta keskustelua Ranskassa. Eurooppalainen vegetaristien etujärjestö EVU on tehnyt laista valituksen Euroopan komissiolle. Valituksen mukaan laki on ristiriidassa EU:n tavoitteen kanssa, jonka tarkoitus on lisätä punaista lihaa korvaavien tuotteiden kulutusta.

Lisäksi laki rikkoon unionin yhteismarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä, EVU sanoo. Se pakoittaa myös muualta Euroopasta Ranskaan elintarvikkeita toimittavat yritykset nimeämään tuotteensa eri tavalla, kuin yrityksen kotimaan lainsäädäntö edellyttää.

”Esimerkiksi saksalaiset tuottajat, jotka myyvät kasvispihvejä, eivät voisi myydä tuotteitaan lainkaan Ranskan markkinoilla”, sanoo Ranskan kasvissyöjien järjestöä edustava Sarah Champagne verkkolehti Politicolle.

Elintarvikkeita koskeva sääntelystä käydään juuri nyt kovaa vääntöä EU-maissa. Ranskassa lainsäädäntöä on ajanut kansanedustaja Barbara Bessot Ballot, joka edustaa samaa En Marche -puoluetta kuin presidentti Emmanuel Macron.

Lainsäädännössä otetaan kantaa myös siihen, millä tavalla elintarvikkeen tuotantomaa merkitään tuotepakkaukseen.

Myös lihateollisuus on vaikuttanut taustalla: alan ranskalainen etujärjestö Interbev kommentoi lain tultua voimaan, että se lisää näkyvyyttä ja parantaa kuluttajien tietämystä. Järjestön mukaan lihaa korvaavien tuotteiden nimet eivät saa olla sellaisia, että niiden voi olettaa sisältävän eläinperäisiä ainesosia.

Lainsäädännön perusteella burgeri-nimitystä ei saisi käyttää edes siinä tapauksessa, että tuotteen nimessä on sana ”vegaaninen”.

Komissiolle valituksen tehneen EVU:n mukaan kyse ei ole kuluttajien suojelemisesta, vaan punaista lihaa korvaavien tuotteiden yleistymisen hidastamisesta.

Tätä näkemystä tukevat myös kuluttajatutkimukset: Euroopan kuluttajajärjestön (BEUC) hiljattain toteuttamassa kyselyssä todettiin, että valtaosa kuluttajista sallisi lihaan viittavien termien käytön myös kasvipohjaisten tuotteiden kohdalla.

Yksi viidestä vastaajasta taas oli sitä mieltä, ettei lihaan viittavia sanoja saisi käyttää kasvipohjaisten tuotteiden kohdalla ollenkaan.

EU:n odotetaan vastaavan Ranskan lainsäädännöstä tehtyyn valitukseen vielä tällä viikolla. Kiista on osa laajempaa keskustelua, jossa unioni pyrkii vastaamaan maatalouden heikkenevään tilanteeseen.

Myös Euroopan parlamentin maatalouskomiteassa on vaadittu viime kesästä lähtien lihaan viittaavien sanojen rajaamista koskemaan ainoastaan eläinperäisiin tuotteisiin.

Lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin linjasi jo vuonna 2017, että ainoastaan eläinperäisiä tuotteita saa kutsua maidoksi, voiksi ja jogurtiksi. Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että EU puuttuisi Ranskan lainsäädäntöön